Помните старый интернет-мем про пользователей Facebook, вешающих на свои аватарки ветку сакуры и шлющих пострадавшим от цунами японцам смайлики? Похоже, герои The Circle на полном серьезе считают, что социальная активность может решить все проблемы реального мира, в том числе помочь японцам, оставшимся без домов и средств к существованию.

The Circle / «Сфера» Жанр фантастика/драма

Режиссер Джеймс Понсольдт

В ролях Эмма Уотсон (Мэй Холланд), Том Хэнкс (Имон Бейли), Карен Гиллан (Энни Аллертон), Джон Бойега (Калден), Паттон Освальт (Том Стентон), Эллар Колтрейн (Мерсер) и др.

Студии Image Nation Abu Dhabi, STX Entertainment

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

The Circle – экранизация одноименного романа-бестселлера Дэйва Эггерса, который, в свою очередь, является вариацией на тему оруэлловского «1984», перенесенного в антураж цифрового общества, где Большим Братом является каждый из интернет-пользователей, следящих друг за другом в социальных сетях. Проблема романа, кроме достаточно спорной художественной ценности, в том, что все его герои, молодые энергичные сотрудники корпорации добра The Circle, в которой легко угадывается микс Google и Facebook, – инфантильные мизантропы, неспособные на настоящее сострадание и не умеющие просчитывать последствия своих действий хотя бы на полшага вперед.

Экранизация в целом достаточно четко следует сюжетной линии романа. Молодая и амбициозная Мэй Холланд, прозябающая на неинтересной коммунальной работе, благодаря подруге Энни устраивается в Лучшую В Мире Компанию, Творящую Добро Невзирая Ни На Что – в The Circle. Мэй не особо активна в Сети, но в The Circle социальная составляющая – часть работы, отлынивать от которой настоятельно не рекомендуется. Боясь потерять место, Мэй с головой окунается в сетевое общение и внезапно становится чуть ли не самым важным сотрудником компании, видеоблогером, транслирующем всю свою жизнь в Сеть.

Эксперименты с записью и трансляцией жизни в онлайн уже проводились. Как художниками-модернистами, в качестве своеобразной арт-инсталляции, так и учеными, с чисто научными целями. Проблема в том, что 24 часа в сутки наблюдать за жизнью другого человека невообразимо скучно. Пять часов смотреть в экран, семь часов наблюдать подушку, днями пялиться в один и тот же угол? Автор романа и создатели картины почему-то считают, что наблюдать за чужой жизнью безумно интересно и такая открытость способна улучшить человека, уберечь его от дурных поступков. Уже сейчас многие города мира почти полностью покрыты камерами наблюдения, почему-то это не особо останавливает хулиганов и мелких воришек.

Впрочем, проблема The Circle не в своеобразном понимании авторами сетевой жизни миллениалов, а в том, что это совершенно скучный, очень банальный и абсолютно неинтересный фильм. Его авторам, по большому счету, нечего сказать на поднятую ими самими тему, разве что попугать зрителей глупыми страшилками про наше счастливое цифровое будущее. Вот только кого в эпоху, когда мы и так почти все друг о друге знаем, можно напугать подобной ерундой? Разве что бабушек у подъезда.

The Circle очень скучно снят. Жизнь в Самой Великой Компании Мира и в Самом Офигенном Кампусе Вселенной до зевоты однообразна. Конфликт, предвестником которого в книге является герой Джона Бойега, смазан, а сам персонаж, очень важный в книге, в картине понижен до роли статиста. Да, все эротические сцены с ним и Мэй сценаристы тоже вырезали, любовной линии в фильме просто нет.

Маститые актеры, приглашенные в The Circle, даже не пытаются играть. Том Хэнкс уже явно староват для интернет-гуру, он просто не знает, как себя вести в этом образе. В роли капитана Чесли «Салли» Салленбергера из Sully ему явно уютней. Эмма Уотсон в очередной раз доказывает, что она замечательный человек, феминистка и посол доброй воли ООН… но очень слабая актриса. И если в Beauty and the Beast за песнями и танцами это было почти незаметно, то в The Circle явно видно, что Уотсон слишком зажата и боится показать настоящие эмоции. Единственный живой человек во всем фильме – Энни, героиня Карен Гиллан, да и то, о причине ее ухода из компании, на самом деле весьма драматичной, авторы решили умолчать.

Из The Circle явно не вышло «1984» электронного века. Авторы подняли серьезные вопросы: проблему цифрового шума, диктата социальных сетей, сужения индивидуального пространства, интернет-троллинга, диктата большинства, но… не дали никакого ответа на эти вопросы. В оригинальном романе хотя бы четко видно, что принятое Мэй решение в корне неправильное и противоречит самим принципам демократии США. В фильме же авторы трусливо спрятали голову в песок, избегнув акцентов и прямой оценки действий персонажей фильма.

The Circle – совершенно пустой и крайне скучный фильм. Тратить на него два часа своей жизни – абсолютное безумие. Особенно в начале мая, когда социальные сети практически вымирают, а жизнь хоть на время переходит в оффлайн.