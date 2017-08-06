Человек в черном спасался бегством через пустыню, а стрелок следовал за ним. Вот только двигались они в неверном направлении.

The Dark Tower / Темная башня Жанр Ужасы, фантастика, фэнтези, вестерн

Режиссер Николай Арсель

В ролях Идрис Эльба (Роланд Дискейн), Мэттью Макконахи (Уолтер Падик), Том Тейлор (Джейк Чеймберз), Кэтрин Винник (Лори Чеймберз), Клаудия Ким (Арра Шампиньон), Деннис Хэйсберт (Стивен Дискейн) и др.

Компании Sony Pictures Entertainment, Imagine Entertainment, Columbia Pictures

Год выпуска 2017

IMDb

Экранизировать произведения Стивена Кинга — дело неблагодарное и зачастую заранее обреченное на провал. Сюжеты мастера ужаса неторопливы и чрезмерно перегружены деталями, имеющими, на первый взгляд, весьма отдаленное отношение к основному сюжету. Кинг крайне неохотно занимается созданием предысторий и предварительной проработкой персонажей, пишет он в первую очередь для себя и быстро, на черновой вариант книги уходит не более трех месяцев. Его произведения полны метафор, что неплохо, и сцен, не имеющих особого смысла вне контекста американских культуры и быта конца прошлого столетия, что уже хуже.

Два-три часа экранного времени явно недостаточно для того, чтобы полноценно раскрыть сюжет так, как это делает Кинг, так что режиссеры и сценаристы нещадно кромсают первоисточник, оставляя, как им кажется, “самое главное”. На деле же получается либо унылая тягомотина (прошлогодний Мобильник), либо нечто приемлемое, но практически не имеющее ничего общего с оригиналом (Сияние), либо откровенный трэш (Дети Кукурузы). Особняком стоят киноадаптации Фрэнка Дарабонта, который 18 лет назад снял последний хороший фильм по Кингу — Зеленую Милю.

Что касается темы нашего сегодняшнего разговора, то цикл Темная Башня, пожалуй, последнее, что следовало экранизировать из впечатляющего портфолио Стивена Кинга. Попытка создать собственную сагу, совместив под одной обложкой спагетти-вестерны, фэнтези и постапокалипсис, разделила фанатов творчества писателя на два лагеря. Одни считают Темную Башню magnum opus Кинга, другие придерживаются мнения, что каждый должен заниматься своим делом — собственно, Джорджу Мартину не стоит писать книги для детей, Джоан Роулинг лучше воздержаться от психологических триллеров, а Кингу неплохо было бы оставить фэнтези в покое.

К киноадаптации Темной Башни изначально было много вопросов — почему режиссерское кресло занял Николай Арсель, на кого будет ориентирован фильм и какая именно часть цикла будет взята за основу? Просмотр не дал ответа ни на один из них. Сценарий представляет собой очень вольную трактовку первых книг цикла, причем он настолько плох, что оказался способен разозлить поклонников Темной Башни, не смог ничего предложить ее противникам, а рядового зрителя оставил в недоумении — и к чему была вся эта шумиха?

Темная Башня — абсолютно посредственная, шаблонная и даже какая-то абстрактная подростковая приключенческая фантастика, на фоне всевозможных Дивергентов, Бегущих в лабиринте и прочих Голодных игр выделяющаяся разве что шикарным дуэтом Макконахи-Эльба. Причем ощущение того, что ты на добрый час опоздал на сеанс, не покидает зрителя до финальных титров. Мы жаловались на то, что Кинг не перегружает себя работой над предысториями? Забудьте. Арсель, например, не только на завязку наплевал, его и сама история не заботит, равно как и ее окончание. Вдобавок он неумело обращается с экшен-сценами и совершенно невнятно преподносит сюжет, глотая окончания предложений. Выглядит это все в итоге как пересказ фильма двенадцатилетним подростком в школе на перемене.

Что, впрочем, неудивительно — в сценаристах Темной Башни Джефф Пинкнер, испортивший Нового Человека Паука: Высокое напряжение и виновный в появлении на свет 5-й волны, и Акива Голдсмен, у которого редкие периоды просветления (Игры разума, Хэнкок, Мистер и Миссис Смит) чередуются с затяжными этапами работы над, мягко говоря, спорными фильмами (Бэтмен и Робин, Джона Хекс, Инсургент).

Большую часть фильма вытаскивает Макконахи, его способность продемонстрировать шикарную актерскую игру, опираясь на материал, место которому в ближайшем мусорном баке, просто поразительна. Идрис Эльба не отстает, прилагая все усилия для того, чтобы вытащить образ Роланда из той глубокой задницы, в которую его засунули сценаристы. Суровый Стрелок, мужик-кремень в литературном первоисточнике, ноет о том, что Тьма победила и дергаться, в принципе, резона никакого нет. Он, совершенно неожиданно, Темной Башней совсем не интересуется и ни к чему не стремится. Единственное желание киношного Роланда — убить Уолтера, человека в черном, до того, как все накроется медным тазом. Джейк Чеймберз, в исполнении Тома Тейлора, и без того недостаточно убедительный, окончательно испорчен в нашем дубляже. Признаюсь, еще одну настолько же халтурную работу актера озвучания так сразу вспомнить и не вышло. Актеры второго плана в фильме невзрачны настолько, насколько это возможно, и успешно забываются уже на выходе из кинозала.

Со спецэффектами же дела обстоят неплохо, но это было понятно и по трейлерам — Башня эпично прорезает облака, жаль, показывают ее нечасто, панорамы гибнущего Срединного мира выглядят поразительно, прорывающиеся через завесу демоны выглядят пугающе и в какой-то степени реалистично, а сцены перестрелок впечатляют, по крайней мере в тех случаях, когда на съемочной площадке не забывали включать свет.

Больше о фильме сказать нечего. Персонажи лишены предыстории и вменяемой мотивации, сюжет — глубины, а все происходящее на экране — смысла. Для полноты картины стоит отметить, что искать в фильме отсылки к другим произведениям Кинга стократ интересней, чем следить за приключениями героев. Итоговый результат нельзя назвать однозначно плохим — это скорее рядовая, совершенно непримечательная фантастика, которая должна была выйти, например, сразу в Netflix, минуя большие экраны. Так бы и вопросов к ней было меньше.