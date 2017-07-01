The Elder Scrolls Online: Morrowind — нет места лучше дома

The Elder Scrolls Online: Morrowind — нет места лучше дома

Летом 2017 есть только одно настоящее “возвращение домой” и пацан в красно-синем костюме здесь явно не при делах — в The Elder Scrolls Online появился остров Вварденфелл, пожалуй, самая любимая игроками локация во всем Тамриэле.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

ЖанрMMORPG
Платформы Windows, OS X, Xbox One, PS4
РазработчикиZeniMax Online Studios
ИздательBethesda Softworks
Сайт elderscrollsonline.com

— Ну, тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Морровинд…

Джиуб, к сожалению, меня не встречает, до рождения одноглазого каторжника без малого лет семьсот, но зато пристань Сейда Нин выглядит практически так же, как и 15 лет назад, когда я ступил на нее впервые. Собственно, сам город тоже мало изменился. Канцелярия, маяк, дерево, в котором Фаргот потом обустроит свой тайник, даже силт страйдер — все на своих местах, вот только направляюсь я не в балморскую квартиру Кая Косадеса, а сразу к воину-поэту Вивеку, в одноименный город. Самопровозглашенный божок к визитерам, очевидно, еще относится нормально, небось, и в Канале Загадок топиться не придется.

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Работу в ZeniMax Online провели колоссальную, остров сохранил практически все свои отличительные черты — достопримечательности, города, поселки, гробницы и двемерские руины находятся ровно там, где им и полагается быть, хотя некоторые визуальные отличия все-таки присутствуют, как-никак действие происходит в далеком прошлом. Вивек еще строится, но Баар Дау, как и положено, угрожающе висит над храмом Трибунала, Альд’рун представляет из себя кучку палаток эшлендеров, но останки гигантского краба на месте и нам даже дадут возможность заглянуть внутрь. В остальном все так же — три дома грызутся между собой, убийцы из Мораг Тонг выполняют заказы, призраки населяют древние гробницы… Но ощущения немного не те.

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В 2002 Morrowind казался огромным. В лучшем случае он, конечно, был просто большим, но на то время масштабы игры не имели себе равных. Да и не будем забывать о том, как приходилось по нему путешествовать — пешком, отбиваясь от назойливых скальных наездников, табунов кагути и прочих гадов. И еще все эти пещеры, руины и гробницы на каждом шагу.

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Morrowind в The Elder Scrolls Online ощущается гораздо компактнее — зависший над Вивеком метеорит видно прямо из Сурана, скажите спасибо беспрецедентной дальности прорисовки, а из самой столицы без проблем можно рассмотреть деревья, растущие на материковом побережье. Ездовые животные способны доставить вас на противоположную часть острова за считанные минуты и заодно избавляют от нежелательных сражений, а гробницы и пещеры не особо отвлекают, поскольку большинство из них запечатано до лучших времен.

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Сюжетная линия дополнения, прямо скажем, на любителя, лично мне она понравилась меньше основного сюжета The Elder Scrolls Online, и дело тут не столько в очень простой и прямолинейной истории, сколько в том, что ZeniMax и Bethesda продолжают гнуть тему избранности игрока, при этом начисто игнорируя инстансирование локаций. Вивек хочет видеть только тебя, Избранный, остальных он отослал прочь, поторопись! Бегу изо всех ног, открываю дверь в покои живого божества, и что же я вижу? Цирк с медведями. Буквально. Вот голый норд в шутовском колпаке, вот каджит, играющий на флейте, рядом с ним двемер терзает лютню (мелодии, естественно, совершенно не вяжутся друг с дружкой). Довершают картину две медвежьих задницы, перекрывающих половину экрана — в дополнении добавили новый класс персонажа, и теперь эти медведи повсюду. Та же картина в заброшенной гробнице/тайной лаборатории/куда там еще занесет вас нелегкая. В отдельных случаях выполнение сложного в теории квеста займет у вас считанные минуты просто потому, что буквально перед вами в подземелье забежал другой игрок и зачистил в нем все живое. Хотя за такую экскурсию я все-равно искренне благодарен — приятно было увидеть как знакомые места, так и персонажей, которым отведены не последние роли в сюжете TES III.

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С побочными заданиями ситуация получше, хотя на каждый интересный квест и приходится парочка традиционных для ММО “убей-ка мне вон тех тварей”, “найди и убей злодея” и “принеси вот таких вот штук полтора ведра”. Скучновато, но что поделаешь, законы жанра. Появившаяся в прошлом году система Единый Тамриэль пошла дополнению на пользу, да и самой игре в целом, на самом деле. Исследовать Тамриэль теперь можно без оглядки на уровень и снаряжение персонажа, и Вварденфелл не стал исключением, вы можете прибыть на остров как матерым приключенцем, так и свежесозданным героем, игра сама подстроит уровень противников под вашего персонажа.

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Warden, новый игровой класс, совершенно неожиданно оказался именно тем, чего игре не хватало с самого начала — это универсальный герой, из которого можно создать как весьма неплохого (если не лучшего, после нерфа храмовников) лекаря, так и атакующего персонажа или танка. В защите он полагается на магию льда, в атаке — на различных призываемых зверей, ну а исцеляет с помощью заклинаний баланса, действующих по площади. Единственный недостаток нового класса — невозможность полноценно управлять призванным медведем, да и его ультимативная способность выглядит тоскливо, обычный сильный удар и все, после трейлеров мы как-то ожидали большего.

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Собственно, большего мы ожидали и от нового PvP-режима. Анонсированный режим сражений для трех небольших групп казался хорошей идеей, но реализация подкачала — несмотря на то что уровни якобы игнорируются и чемпионские способности на этих полях боя не работают, победа в игре зависит исключительно от того, во что одет ваш персонаж и того, как игра подберет противников. Начинающему игроку про этот режим лучше забыть на первое время и сосредоточиться на прокачке персонажа, сборе комплектов доспехов и денег на дом.

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Кстати, о домах. Стоимость персонального жилища в игре способна удивить неподготовленного игрока — за некоторые поместья просят больше 150 долларов, ну а на более скромное жилище можно заработать примерно за месяц неторопливого фарма. Комнатушку же в гостинице выдают и вовсе даром, за выполнение задания. Вот только полноценно обустроить ее по своему вкусу и развесить на стенах трофеи из подземелий не выйдет — это своеобразная демо-версия с урезанными возможностями по декорированию.

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За три года своего существования The Elder Scrolls Online прошла довольно долгий путь от не самой удачной ММО до добротной многопользовательской игры с массой контента. Но, несмотря на то, что в ZeniMax явно прислушиваются к своим игрокам и за последние годы игра стала гораздо лучше, не все проблемы удается устранить, и выход Morrowind это только подчеркнул. Упорное желание совместить однопользовательскую кампанию и ММО не всегда дает положительный результат, а все попытки освежить PvP, кажется, делают только хуже. С другой стороны, у нас появилась возможность еще раз пробежаться по любимому острову, который красив как никогда, поболтать с давнишними друзьями и врагами и больше узнать об истории Вварденфелла. Не знаю как вы, а я просто не могу упустить такой шанс.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: С удивительной точностью воссозданный Вварденфелл; удачный новый класс; атмосфера
Минусы: Новые режимы PvP не работают как нужно; отсутствие инстансированных локаций в сюжетных квестах
Вывод: И все-таки это Морровинд

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