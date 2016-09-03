The Final Station: этот поезд в огне

Поезд едет по умирающему миру. Мимо полей былых и недавних сражений, мимо руин городов и мегаполисов, ставших призраками, мимо военных баз и покинутых индустриальных зон. Такое впечатление, что в этом мире не осталось ничего, кроме спешащего в никуда поезда, его пассажиров и машиниста, который должен следить за разваливающимся на ходу железным монстром. The Final Station – рассказ о путешествии к концу света.

The Final Station Жанр action/adventure

Платформы Windows, Mac OS, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Do My Best

Издатель tinyBuild

Сайты thefinalstation.com

The Final Station пытается запутать вас. Такое впечатление, что все вокруг знают о происходящем в этом мире больше вас. Намеки, обрывки разговоров, фрагменты незакрытых чатов на брошенных компьютерах, записки, газетные статьи, опять намеки. Вы пытаетесь сложить какую-то целостную картину мира, но это чертовски сложно. Кто напал на этот мир более 100 лет назад? Почему они вернулись? Поможет ли вам Страж? Есть ли у этого мира хоть какой-то шанс? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ? Нет времени объяснять, вам нужно как можно быстрей довезти еще один груз на другую станцию. От него зависит шанс тысяч людей на выживание. Кроме вас, сделать это некому. Шансов на успех мало. Дорога ждет.

The Final Station – это игра-приключение. Ваш герой, машинист, должен, несмотря ни на что, добраться до финиша. Перегоняя поезд между станциями. Стараясь уберечь своих пассажиров от голодной смерти и ран. Пытаясь сохранить сам поезд, который норовит развалиться у него под ногами. Ища возможность высвободить локомотив на богом забытых полустанках, отправляясь на поиски кодов для блокираторов. Сражаясь с толпами монстров, поджидающих его в темноте. Разыскивая ингредиенты для оружия, пищу и лекарство. Ведь он в ответе за своих пассажиров и груз.

Патроны здесь на вес золота, так что учитесь обходится малым. Считать, действительно считать, каждый выстрел, работать прикладом и кулаками, использовать подручные средства для того, чтобы прокладывать себе путь к кодам и обратно к локомотиву.

Несмотря на то что пиксель-арт уже успел до смерти всем надоесть и начинает выходить из моды, в The Final Station он выглядит просто отлично и очень к месту. Многослойная 2D-картинка впечатляет вниманием к деталям, несмотря на использование, казалось бы, столь невнимательной к мелким элементам техники. Фантазии авторов, особенно в оформлении больших городов, можно только позавидовать. Визуальный ряд создает правильное настроение конца света, а помогает ему в этом действительно отличная фоновая музыка.

Казалось бы, подача истории в найденных логах – давно избитый прием. Но авторам The Final Station удалось вдохнуть в него новую жизнь. Как основная сюжетная линия, так и локальные истории обитателей этого мира не подаются огромными простынями текста с детальным изложением всех причин и следствий тех или иных поступков. Скорее это опять намеки, недосказанности, элементы, цепляющиеся друг за друга и оставляющие достаточно пространства для додумывания и интерпретаций. Кстати, маленькие истории в пределах одной станции очень неплохи: про тайного короля рок-музыки; миллиардера-вампира; владельцев гостиницы — вуайеристов; городок, в котором в одном из подвалов хранится тайна атомной бомбы, и т.д.

Единственное в сюжете The Final Station, что несколько расстраивает – смазанное окончание, оставляющее после себя больше вопросов, чем ответов. Да, подобный же метод используется и в других подобных проектах, но, кажется, авторам игр-приключений пора научиться брать на себя ответственность и заканчивать истории, а не оставлять их висеть в воздухе.

The Final Station – небольшая игра. От начальной до той самой финальной станции можно добежать за 3,5 часа, и вряд ли вам захочется переигрывать это путешествие. Игра проходится на одном дыхании и не успевает надоесть. Обратите внимание на этот проект, который, с некоторыми натяжками, можно поставить в один ряд с такими гениальными играми как LIMBO, INSIDE и ABZU.

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