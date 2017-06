The Final Station: этот поезд в огне

Поезд едет по умирающему миру. Мимо полей былых и недавних сражений, мимо руин городов и мегаполисов, ставших призраками, мимо военных баз и покинутых индустриальных зон. Такое впечатление, что в этом мире не осталось ничего, кроме спешащего в никуда поезда, его пассажиров и машиниста, который должен следить за разваливающимся на ходу железным монстром. The Final Station – рассказ о путешествии к концу света.

The Final Station

Жанр action/adventure

Платформы Windows, Mac OS, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Do My Best

Издатель tinyBuild

Сайты thefinalstation.com