Давайте честно. The Great Wall – стопроцентно пропагандистское кино, снятое по заказу правительства и компартии Китая. По большому счету, оно мало чем отличается от сталинских «Кубанских казаков» или «Трактористов», только китайцам хватает ума не рекламировать в лоб счастливую жизнь колхозников в Поднебесной. Вместо этого они, грамотно используя западные PR-технологии и приглашенных специалистов, продвигают китайскую культуру, одновременно с этим мифологизируя собственную историю. Так делают практически все страны, просто в Китае это поставлено действительно на широкую ногу.

The Great Wall / «Великая стена» Жанр фэнтези

Режиссер Чжан Имоу

В ролях Мэтт Дэймон (Уиллем Гэрин), Энди Лау (советник Ван), Педро Паскаль (Перо Товар), Уиллем Дефо (Баллард), Цзин Тянь (Линь Мэй), Чжан Ханьюй (маршалл Шао), Эдди Пэн (генерал У), Лу Хан (Пэн Юн), Ван Цзюнькай (Кэрри Ван), Жэнь-цзун (император Сун), Линь Гэнсинь (генерал Чэнь), Чжэн Кай (министр Шэнь), Хуан Сюань (генерал Дэн), Юй Синьтянь (Сяоюй), Лю Цюн (Ли Цин) и др.

Студии Legendary East, Atlas Entertainment, China Film Group, Universal Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

В 2016 г. Китай, в городах которого ежедневно (!) открывалось 13 новых кинотеатров, занял второе место по доходу от проката после США, а в 2017 г., скорее всего, выйдет на первое. При этом благодаря системе квот на иностранные фильмы доступ Голливудским блокбастерам в Китай, без проката в котором они просто не окупятся, серьезно затруднен. Чтобы обойти квоты, необходимо приглашать в фильмы китайских актеров или переносить место действия картин на территорию Китая. Именно поэтому тот же Донни Йен попал в Rogue One: A Star Wars Story и xXx: Return of Xander Cage (кстати, в обоих фильмах он абсолютно на своем месте). По этой же причине финальная битва в Transformers: Age of Extinction происходит в Гонконге, а в Now You See Me 2 – в Макао. На самом деле и это еще не все. Строгие правительственные цензоры следят за тем, чтобы китайские персонажи были исключительно положительными, а сама Поднебесная была показана только с позитивной стороны. Так что можете забыть о злодеях-азиатах, их время прошло.

Еще один способ обойти квоты – совместное производство фильмов. Привлечение китайских продюсеров, кинокомпаний и прямой перенос студий в Китай. Внимательные зрители должны были заметить в начале нескольких фильмов 2016 г. логотипы тех же Alibaba Pictures (принадлежит Alibaba Group, создателям Alibaba.com), Huayi Brothers и государственной China Film Group. Легендарная Legendary Entertainment, причастная к таким фильмам как Batman Begins, Watchmen, The Dark Knight, Inception, Pacific Rim, 300, Interstellar и т.д., создала в 2011 г. подразделение Legendary East в Гонконге, а в 2013 г. заключила с той же China Film Group контракт на совместное производство фильмов на 3 года. По окончании же контракта, в начале 2016 г., китайский строительный конгломерат Wanda Group, крупнейший застройщик и крупнейший в мире оператор кинотеатров, перекупил студию. Учитывая, что последний фильм Legendary – Warcraft, поставил прокатный рекорд в Китае, весьма разумное решение. Собственно, Legendary East и China Film Group стоят и за фильмом The Great Wall.

В The Great Wall всего три некитайских персонажа, при этом другие герои говорят между собой по-китайски, который переведен лишь субтитрами, что безусловно добавляет фильму аутентичности. По сюжету в Империю Сун (судя по тому, что столица еще в Баньлян – это начало XII века), чтобы украсть секрет дымного пороха, приезжают два европейских наемника. Но оказываются они на Великой стене как раз перед нападением армии монстров, каждые 60 лет терроризирующих Китай на протяжении вот уже двух тысячелетий.

В начале фильма европейцы показаны как настоящие варвары – дикие, одержимые жаждой наживы, нечёсаные, грязные. То, что героям стоит принять ванну, говорит им чуть ли не каждый встречный. Но, продемонстрировав китайцам свое воинское мастерство и оказав помощь в бою, наемники постепенно завоевывают уважение хозяев. Естественно, к середине фильма герой Мэтта Дэймона перевоспитается, поймет, что всю жизнь сражался совсем не за то, и настоящий бой, все самое важное именно здесь, на Стене, где воины Тайного ордена защищают человечество от невообразимой угрозы.

Армия же ордена – образец гармонии и порядка. Китайские офицеры и солдаты безусловно верны своему долгу. Отряды действуют как единый организм, офицеры хорошо обучены, солдаты готовы в любой момент отдать свою жизнь ради Родины. И даже единственный испугавшийся в первом бою пехотинец, естественно, совершит в конце фильма подвиг, спасая всех. Только положительные герои, мы же предупреждали.

Посыл фильма совершенно прозрачен и его даже никто не скрывает. Пока европейцы сражаются в никому не нужной междоусобице, Китай стоит на страже мира. Именно здесь самые совершенные технологии – точные катапульты, многозарядные баллисты, использование нефти, звуковые стрелы, порох, гранаты, воздушные шары. Только китайцы знают, что такое долг, и готовы на все ради Родины. Но объединив усилия, европейцы и китайцы способны на настоящие чудеса и становятся непобедимы. Стоит только приехать в Поднебесную, и вы очиститесь, отбросите себя старого и найдете свое истинное призвание.

Снимать столь важное для партии кино поручили самому титулованному режиссеру Китая – Чжан Имоу. Обладатель многочисленных призов Берлинского, Каннского и Венецианского фестивалей, трехкратный номинант на Оскар в категории Лучший иностранный фильм. Режиссер, способный снимать как камерное кино, так и action, автор Hero и House of Flying Daggers, в конце концов. И Чжан Имоу не подвел. The Great Wall действительно получился эпичным фильмом.

Грандиозные декорации, потрясающие спецэффекты, интересный дизайн монстров, яркие костюмы, великолепная постановка боевых сцен – вас ждет настоящее пиршество для глаз. Чжан Имоу опять использует полюбившийся ему еще в Hero метод цветовых акцентов. Лучники в ярко-красных доспехах, пехота в черных, девушки из Журавлиного войска – в ярко-синих с обязательным красиво развевающимся плащом за спиной. Это как какой-то экзотический парад или фейерверк – настоящий праздник цвета. Герои Мэтта Дэймона и Педро Паскаля в своих невзрачных коричневых доспехах смотрятся на этом фоне просто оскорбительно.

Финальная битва, в которой китайский генерал и европейский наемник объединяют силы и вместе поражают чудовище, вышла действительно эпичной. И здесь нужно сказать отдельное спасибо дизайнерам монстров, которые получились весьма оригинальными, особенно стража королевы, и запоминающимися.

Мэтт Дэймон в главной роли – отличное решение с точки зрения маркетинга. Актер первой величины, которого любят как в США, так и в Китае, что может быть лучше. Нельзя сказать, что доставшаяся Дэймону роль была слишком сложна, но в доспехах и с луком в руках недавний Марсианин смотрится вполне органично. Главную же женскую роль исполняет восходящая звезда Цзин Тянь, которая, похоже, станет новым лицом Legendary Entertainment. В этом году мы увидим ее еще в двух фильмах студии – Kong: Skull Island и Pacific Rim: Uprising. Кстати, никакой романтической линии здесь нет, солдатам Поднебесной не до романтики!

The Great Wall – это Transformers про средневековый Китай. Это Warcraft с инопланетными тварями вместо орков. Пиршество для глаз. Картина еще не вышла в США, но уже окупила свое производство за счет проката в Китае. Если вы ищете яркое, красивое зрелище, action, на котором можно отдохнуть – этот фильм вам подойдет на все сто. А пропаганда, что ж… Все так делают, и винить Китай в попытке улучшить свой имидж в мире просто глупо. Учитывая темпы, которыми продолжает развиваться экономика Поднебесной – это еще только начало экспансии китайского кино на мировые рынки.