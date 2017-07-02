Изданный в 1985 г. роман канадской писательницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» во многом перекликается со знаменитым «1984» Джорджа Оруэлла. Но если произведение Оруэлла было направлено против советского коммунистического тоталитаризма, то Маргарет Этвуд избрала своей мишенью религиозный фундаментализм и мужской шовинизм. Снятый по роману Этвуд сериал The Handmaid’s Tale – одно из важнейших кинособытий 2017 года.

The Handmaid’s Tale / «Рассказ служанки» Жанр антиутопия

Создатель Брюс Миллер

В ролях Элизабет Мосс (Фредова), Джозеф Файнс (командор Фред Уотерфорд), Ивонн Страховски (Серена Джой Уотерфорд), Алексис Бледел (Гленова), Мадлен Брюэр (Уорренова), Энн Дауд (тётка Лидия), О. Т. Фагбенли (Люк), Макс Мингелла (Ник), Самира Уайли (Мойра) и др.

Канал Hulu

Год выпуска 2017

Серий 10

hulu.com , IMDb

Республика Галаад – это то, во что превратились Соединенные Штаты Америки после того, как конгресс и президент страны были уничтожены, действие конституции приостановлено, а власть после череды войн перешла в руки военизированной религиозной организации «Сыны Якова». На фоне катастрофического падения рождаемости (выживает один ребенок из тысячи, большинство женщин и мужчин бесплодны), «Сыны Якова» устанавливают в Галааде религиозную диктатуру, основанную на Ветхом завете, национализируют всех фертильных женщин и распределяют их среди высшего руководства страны, которые удостоены чести передать свои гены будущему поколению. Таких женщин называют Служанками. От лица одной из них, Фредовой, и идет повествование.

Галаад во многом похож на Океанию из «1984». Обе страны ведут бесконечную войну с врагами где-то на периферии. Обе страны используют новояз. В обоих государствах люди сведены до роли винтиков большого механизма, а любое проявление эмоций, кроме разрешенных правительством, не одобряется. Во время написания романа Маргарет Этвуд брала в качестве примера для Галаада американский пуританизм, исламский фундаментализм Ирана и Афганистана и коммунистические режимы Камбоджи и Румынии. У них оказалось много общего. Но настоящей мишенью писательницы стали тревожные явления в США начала 80-х годов прошлого века, в первую очередь усиление христианского фундаментализма.

В республике Галаад женщины, даже относящиеся к правящему классу, не имеет практически никаких прав. Им запрещено владеть чем-либо, они должны беспрекословно слушаться своих мужчин, за любые проступки они могут быть жестоко, вплоть до членовредительства и смерти, наказаны. Женщинам запрещено даже читать, ни о каком образовании и работе вне дома речи не идет. Гомосексуализм для обоих полов карается смертной казнью. Любые сексуальные контакты вне официального брака для тех социальных групп, которым брак разрешен, под запретом.

Сериал от Hulu – это уже вторая попытка экранизировать «Рассказ служанки». Первая, фильм The Handmaid’s Tale, вышедший в 1990 г., оказалась откровенно провальной. Несмотря на участие хороших актеров, фильм был просто очень плохо снят. Кроме того, «Рассказ служанки» – это, по большому счету, монолог, дневник Фредовой, который читают совершенно посторонние люди. В фильме же 1990 г. об этом забыли, лишив главного персонажа внутреннего голоса. В новом сериале The Handmaid’s Tale авторы не совершили этой ошибки. Героиня Элизабет Мосс не скупится на внутренние монологи, комментируя какие-то события, размышляя, вспоминая прошлое. Собственно, в сериале достаточно много флешбэков, как с участием главной героини, так и с другими персонажами. Они позволяют понять, как США стали Галаадом, как женщины позволили сделать с собой это.

Бесспорная удача создателей The Handmaid’s Tale – правильный выбор актрисы на главную роль. Элизабет Мосс показала себя исполнительницей с очень широким спектром эмоций, которым хочется сопереживать. Ее Джун/Фредова совершенно разная в эпизодах, события которых происходят в Галааде и в США. Впрочем, весь кастинг оказался очень сильным. Хотя Джозеф Файнс существенно моложе своего книжного прототипа, ему отлично удалось показать трансформацию командора Уотерфорда после прихода к власти. Стоит отметить и работу Ивонн Страховски, исполняющую роль жены командора, Мадлен Брюэр, в роли служанки Джанин и Энн Дауд в роли тетки Лидии.

«Рассказ служанки» – тяжелая, давящая история. Темп и настрой сериала очень близки к оригиналу, хотя во многих моментах роман и сериал уже начали расходиться. Так, создатели The Handmaid’s Tale значительно расширили историю Люка и Ника, которые почти не имеют бэкграунда в книге. Усилили авторы и мотивацию жены командора. Как и решительность самой главной героини. В книге она просто старается выжить и найти свою дочь, в сериале пытается хотя бы минимально сопротивляться, как будто забыв, чем ей это грозит.

Финальная серия первого сезона The Handmaid’s Tale заканчивается точно так же, как и роман Маргарет Этвуд. Но благодаря расширению мира романа и повышению роли второстепенных персонажей авторы заложили серьезный фундамент для второго сезона, который выйдет в 2018 г. Второй сезон продолжит историю Джун/Фредовой, основываясь буквально на паре намеков, оставленных Этвуд в конце оригинального романа.

При просмотре The Handmaid’s Tale порой возникает ощущение бредовости, нереальности всего показанного на экране. На дворе XXI век и такого не может быть, просто потому что такого не может быть никогда. Но стоит включить телевизор и посмотреть новости, как все претензии тут же снимаются. Еще как может, более того, происходит прямо сейчас и далеко не в одной стране. Именно поэтому антиклерикальный и феминистический The Handmaid’s Tale сегодня востребован ничуть не меньше, чем в середине 80-х.

Посмотрите этот сериал и обязательно почитайте книгу, легшую в его основу. Несмотря на близость, это два самостоятельных произведения. К тому же Маргарет Этвуд действительно блестяще владеет слогом, а «Рассказ служанки» — одно из лучших ее произведений.