Смертельно больная крестница уговаривает потерявшего работу критика Тэда Уоллеса, в прошлом подающего надежды поэта, посетить дом его старого друга, в котором происходят необъяснимые исцеления и разобраться в происходящем. Так начинается ироническая комедия The Hippopotamus, снятая по одноименному роману Стивена Фрая.

The Hippopotamus / «Гиппопотам» Жанр ироническая комедия

Режиссер Джон Дженкс

В ролях Роджер Аллам (Тэд Уоллес), Мэттью Модайн (лорд Майкл Логан), Джералдин Сомервилль (Ребекка Логан), Фиона Шоу (Энн Логан), Тим МакИнне́рни (Оливер Миллс), Эмили Бэррингтон (Джейн Свон), Томми Найт (Дэвтид), Лин Рини (Валери) и др.

Студии Electric Shadow Company, Lightyear Entertainment

Год выпуска 2017

IMDb

Эталонный англичанин, национальное достоянии Британии, Оскар Уайлд нашего времени, носитель идеального английского языка. Какими только эпитетами британская пресса не награждала комика, актера, чтеца, литератора, критика и телеведущего Стивена Фрая. Отечественному зрителю он известен в первую очередь по роли Реджинальда Дживса в британском телесериале «Дживс и Вустер», но не стоит недооценивать Фрая-писателя, то, что он творит с английским языком, подобно волшебству.

«Гиппопотам» – эпатажное произведение. С одной стороны, это своеобразное подражание кумирам автора, П. Г. Вудхаузу и Агате Кристи, с другой, типичный для Фрая ироничный текст, в котором он мастерски жонглирует словами, попутно пытаясь разобраться в природе юношеской сексуальности и поэтического ремесла. Язык и секс – две любимые темы Стивена Фрая. «Гиппопотам» сложный для экранизации роман, не только из-за невероятной плотности, емкости авторского текста, но и в связи с затрагиваемыми в нем темами, часть из которых наверняка заденет нежные чувства поборников посконных традиций.

Джон Дженкс не мудрствуя лукаво решил перенести написанный от первого лица роман на экран как есть, наиболее близко к тексту. Поэтому выбор исполнителя главной роли, которому предстояло развлекать зрителя длинными монологами, был критично важен. Что ж, стоит признать, что Роджер Аллам справился с поставленной перед ним задачей блестяще. Его пропитый, циничный, желчный, недоверчивый, смертельно усталый, но порой очень трогательный Тэд Уоллес получился просто потрясающим и чем-то похожим на самого Стивена Фрая. Поэт, который уже тридцать лет ничего не пишет, крестный, изгнанный из дома своего старого друга, дебошир, скандалист, материшинник. Тэд Уоллес не верит в чудеса и готов вложить руку в разверзнутую рану и изрядно там поковыряться в поисках правды. Одним словом, Роджер Аллам – жемчужина The Hippopotamus и сходить на этот фильм стоит хотя бы для того, чтобы насладится его вдохновенной игрой.

И конечно же, изумительным текстом Стивена Фрая. В идеале смотреть этот фильм стоит на английском, но и украинский перевод на удивление хорош, особенно учитывая, что сам роман у нас в стране не переводился. Диалоги, внутренние монологи Тэда Уоллеса дышат живым, образным языком, присущим именно Фраю. Да, далеко не всегда слова, органично выглядящие в печатном тексте при переносе на экран звучат столь же естественно, но здесь уж ничего не поделать. Текст Фрая действительно специфичен и сложен для экранизации.

К чести режиссера и актеров, им удалось без всякой скабрезности передать эротические сцены, порой ОЧЕНЬ необычные, и сексуальный подтекст романа. Все сделано очень тактично, хотя конечно может задеть моралистов.

The Hippopotamus – не боевик, не фильм по комиксам, не пошлая американская гэг-комедия. Это ироничная британская комедия – жанр который существует только в одной стране. Если вам нравится английский юмор, хороший авторский текст и специфический взгляд на мир великого мистификатора Стивена Фрая – этот фильм принесет вам массу чисто эстетического наслаждения. Гомофобам же, моралистам, людям без чувства юмора поход на это кино строго противопоказан.