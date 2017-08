Черные комедии с элементами action – модный в сезоне 2016-17 гг. жанр. The Nice Guys, War Dogs, Free Fire и вот теперь The Hitman’s Bodyguard с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном, Сальмой Хайек и Гари Олдманом. В бой идет старая гвардия!

The Hitman’s Bodyguard / «Телохранитель киллера» Жанр боевик / комедия

Режиссер Патрик Хьюз

В ролях Райан Рейнольдс (Майкл Брюс), Сэмюэл Л. Джексон (Дариус Кинкейд), Сальма Хайек (Соня Кинкейд), Элоди Юнг (Амелия Роуссел), Гари Олдман (Владислав Духович), Кирсти Митчелл (Ребекка Харр), Жоаким ди Алмейда (Джин Фоучер), Юрий Колокольников (Иван) и др.

Студии Millennium Films, Lionsgate Films

Год выпуска 2017

thehitmansbodyguard.movie, IMDb

Майкл Брюс – телохранитель высочайшего класса, который не смог защитить клиента и никак не может смириться со своей неудачей. Он теряет престижную работу, девушку и чувство собственного достоинства. Дариус Кинкейд – безумный киллер с собственным кодексом чести, ответственный за сотни убийств. Оба героя The Hitman’s Bodyguard искренне ненавидят друг друга, но вынуждены сотрудничать. Брюс пообещал довести Кинкейда из Манчестера в Гаагу, где тот должен дать показания против президента Беларуси Владислава Духовича, обвиняемого в преступлениях против собственного народа. Боевики Духовича пытаются убить Кинкейда и Брюса, Кинкейд хочет вытащить из тюрьмы собственную жену, а Брюс — доказать бывшей девушке, что он не законченный придурок и неудачник. Естественно, в итоге Брюс и Кинкейд станут закадычными друзьями, и телохранитель поймет, что бездушный убийца на самом деле совсем не плохой человек.

Сюжет The Hitman’s Bodyguard на самом деле прост как лом и читается буквально через пятнадцать минут фильма. Подобный прием, свести двух непохожих людей вместе и показать, как они находят точки соприкосновения, используется повсеместно, да тот же The Nice Guys построен по схожей схеме. Впрочем, никто и не говорил, что комедии должны отличаться оригинальностью сюжетов, как известно, все классические комедийные приемы изобретены еще в Древней Греции. Главное, чтобы комедия была смешной, а каким способом авторы веселят публику, на самом деле не так уж и важно. Так вот, The Hitman’s Bodyguard – смешная комедия. Несмотря или, может быть, благодаря тому, что большинство шуток здесь достаточно глупые и балансируют на тонкой грани между иронией и пошлостью, они понятны аудитории и вызывают безудержные приступы хохота.

Вот шальная пуля от взрывающихся в багажнике патронов попадает в единственный целый автомобиль на много километров вокруг и взрывает его. Глупо, конечно, но в контексте сцены – очень смешно. Вот герои бредут в тумане по полю среди спящих коров и как обычно ругаются. Глупо, но опять-таки смешно. Вот телохранитель жалуется случайному человеку на своего подопечного на фоне перестрелки и взрывов. Очень глупо, но снова смешно. Ну и растиражированный в трейлере эпизод с ремнем безопасности. Учитывая предшествующие ему несколько сцен с Брюсом – очень смешно. В The Hitman’s Bodyguard таких моментов много, так что смех в зале почти не замолкает. Фильм смотрится очень легко и оставляет после себя приятное послевкусие.

А еще воспоминания о великолепно поставленных погонях и перестрелках. Не знаю, как создателям The Hitman’s Bodyguard удалось получить разрешение на беспредел в центре Амстердама, с гонками по узким дорожкам вдоль воды, утопленными в каналах машинами, раздавленными велосипедами и т.д., но выглядит это даже круче, чем погони в любом фильме о Джеймсе Бонде. При этом авторам удалось в безумном темпе погони показать столицу Нидерландов и ее специфику чуть ли не лучше, чем специально обученным туристическим гидам. Браво!

У The Hitman’s Bodyguard просто потрясающий актерский состав. Хороши как исполнители главных ролей, в комедийных талантах которых мы особо не сомневались, так и второстепенные персонажи. Как Гари Олдман в традиционной для себя роли злодея, так и Сальма Хайек в образе Сони, безумной жены Кинкейда. В некоторые моменты актеры, похоже, откровенно дурачатся, но в стилистике фильма все это выглядит вполне органично.

Из соображений политкорректности в украинской версии The Hitman’s Bodyguard Беларусь превратилась в Боснию — любопытно, что при этом сама страна в фильме на Боснию как раз очень похожа, учитывая внезапно появившиеся в стране Балканские горы и политику геноцида по отношению к собственному населению.

Возможно, The Hitman’s Bodyguard и не дотягивает до упомянутых в начале статьи The Nice Guys, War Dogs и Free Fire. Он явно прямолинейнее, глупей и пошлей, но он смешной, и вы, скорее всего, нисколько не пожалеете о просмотре. Опять-таки, где еще увидишь Сальму Хайек, крушащую черепа и вспарывающую обидчику горло разбитой бутылкой.