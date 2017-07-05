Знаете, бывают такие фильмы, детали которых начинают стираться из памяти уже на выходе из зала? Операция «Казино» как раз из таких. Это легкая, ненавязчивая летняя комедия, авторы которой до конца не определились что же они хотят снять — социальную сатиру, пародию или семейную комедию и потому взяли отовсюду понемногу, что ленту чуть не погубило.

The House / Операция «Казино» Жанр Комедия

Режиссер Эндрю Джей Коэн

В ролях Уилл Феррелл (Скот Йогансен), Эми Полер (Кейт Йогансен), Райян Симпкинс (Кейт Йогансен), Джейсон Манцукас (Фрэнк), Ник Кролл (Боб) и др.

Компании Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Village Roadshow Pictures

Год выпуска 2017

IMDb

У семейства Йогансен двойной праздник — дочь поступила в колледж своей мечты, а город выделяет деньги на ее обучение, так что впереди хорошее лето, с совместным просмотром «Ходячих мертвецов», шоппингом и поездкой в Вегас вместе с другом семьи Фрэнком, от которого недавно ушла жена, нужно же помочь бедолаге развеяться. Вот только длилось счастье недолго, городской совет принимает решение о постройке развлекательного комплекса с бассейнами и фудкортами, так что со стипендией Алекс придется попрощаться. Собственных сбережений у Йогансенов нет и семейная пара поступает так, как по их разумению и должны поступать любые уважающие себя родители — начинают врать напропалую и, пока Алекс гуляет с подругами, открывают в особняке Фрэнка подпольное казино чтобы заработать денег, ведь казино, как известно, всегда выигрывает.

Хотя роль Скотта и Кейт в этом бизнесе не совсем очевидна, всю работу взял на себя Фрэнк, а парочка героев только то и делает, что шутит, встряет во всякие нелепые ситуации и, впервые за долгие годы, начинает наслаждаться жизнью. Впрочем, их соседи не отстают — казино растормошило сонный городишко, главными развлечениями в котором до этих пор были посещение заседания городского совета да вялые перепалки. Теперь у типичных представителей американского среднего класса появились блэкджек, рулетка, стрипклуб, импровизированный бассейн, дискотека и даже местный филиал бойцовского клуба. И все под одной крышей, в паре сотен метров от, кажется, единственного супермаркета в городе.

Разумеется, скоро обо всем становится известно местному продажному чиновнику, полиции, бандитам и проблем у Йогансенов прибавляется. Правда, и у фильма тоже. Эндрю Джей Коэн сфокусировался сразу на нескольких вещах и ни одну полностью раскрыть не сумел — экранное время-то не резиновое. Вот и получается, что Операция «Казино» берется за одну тему и, не доведя ее до конца, перескакивает на другую.

Только мы познакомились с героями, как Алекс пропадает с экрана на добрые полчаса, за которые Скотт, Кейт и Фрэнк успевают слетать в Вегас, вернуться и решиться открыть казино, которое появляется в кадре будто по мановению волшебной палочки и совершенно без каких-либо усилий со стороны героев. Следующий кадр и в доме полно клиентов, мельтешит персонал и деньги текут рекой. Еще пара минут и Йогансены уже серьезные воротилы (по крайней мере пытаются ими быть), заказывающие лобстеров и насмехающиеся над полицией.

Эти смены фокуса и вызванное ими ощущение недосказанности немного огорчают, как и тот факт, что в фильме в принципе нет полноценного развития сюжета, вместо которого зрителю предлагают набор сцен, объединенных общей тематикой. Довольно смешных сцен, на самом деле, хотя высокоинтеллектуальным здешний юмор и не назовешь. Если вы видели «Копов в глубоком запасе» и «Сводных братьев», то примерно понимаете о чем речь.

С актерской игрой тоже не все ладно, некоторые актеры переигрывают, чем откровенно портят кадр (особенно этим грешит Ник Кролл, играющий главного злодея), кто-то играть наоборот не старается, за всех приходится отдуваться Уиллу Ферреллу, Эми Полер и, в меньшей степени, Джейсону Манцукасу. Химия между Ферреллом и Полер самая настоящая, актеры и в жизни дружат, так что если и стоит смотреть фильм, то именно ради этой парочки, настроение поднять они смогут без проблем. Правда, уже через неделю вспомнить над чем вы смеялись может быть проблематично, классикой жанра Операции «Казино» стать, увы, не суждено. Это рядовая комедия, в меру смешная, по доброму глупая, с откровенно слитым финалом, не худшее развлечение на вечер, но не более того. Хотя лично я от сиквела не отказался бы, очень уж органично вместе смотрятся Феррелл и Полер.