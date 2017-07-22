Стивен Кинг — очень востребованный в киноиндустрии, но очень невезучий писатель. Хорошие экранизации его произведений можно пересчитать по пальцам одной руки. В большинстве случаев получается нечто неудобоваримое вроде 11.22.63, Cell или сериала The Mist от канала Spike. О последнем и пойдет речь.

The Mist / «Туман» Жанр фантастика / ужасы

Создатель Кристиан Торп

В ролях Морган Спектор (Кевин Каннингем), Алисса Сазерленд (Ева Каннингем), Гас Берни (Алекс Каннингем), Даника Керсик (Миа Ламберт), Окези Морро (Брайан Хант), Люк Косгроув (Джей Хейсел), Даррен Петти (Коннор Хейсел), Рассел Познер (Эдриан Графф), Фрэнсис Конрой (Натали Рэйвен), Дэн Батлер (отец Романов) и др.

Канал Spike

Год выпуска 2017

Серий 10

hulu.com , IMDb

У меня особое отношение к короткой повести, легшей в основу сериала The Mist. «Туман» был первым произведением Кинга, прочитанным мной, и первым произведением в жанре хоррор. На русском повесть вышла на излете существования СССР, в 1988 г. ее публиковали в четырех номерах журнала «Вокруг Света», печатавшего время от времени фантастику. «Туман» поражал не только давящей атмосферой безысходности и неизвестности, но и поразительно точными портретами людей, запертых в небольшом супермаркете. Так вот, всего этого в экранизации Spike нет и в помине. Вместо этого нам пытаются скормить какую-то вязкую тягомотину на религиозно-мистический мотив, не имеющую ничего общего не только с повестью «Туман», но и вообще со всем творчеством Кинга.

В The Mist плохо буквально все. Сюжет, перескакивающий на второстепенные, совершенно не важные для создания атмосферы и раскрытия персонажей вещи. Общая невероятная затянутость повествования. Совершенно провальный кастинг, в котором ни один из актеров не подходит для своей роли. Неубедительный туман. Совершенно ненужные мистические моменты. Очень странные монстры, не имеющие ничего общего с описанными в повести. Ну и самое главное: The Mist умудряется быть абсолютно не страшным. Спецэффекты вызывают разве что легкое отвращение, но никак не страх. В сериале нет самого важного для жанра хоррор – неопределенности, беспокойства, ожидания того, что прячется в тумане. Да, в экранизации Кинга нет присущего Кингу саспенса, увы.

«Туман» на самом деле — очень лаконичная, камерная повесть. Все ее действие заперто в главном зале сельского супермаркета и зажато по времени. Все происходящее имеет свои корни и может быть объяснено. На самом деле это почти что научная фантастика. Зачем было размазывать события сериала тонким слоем по всему городу, вводить сотню никому не интересных, невыразительных персонажей, приплетать сюда изнасилование на подростковой вечеринке, каких-то наркоманов и людей с амнезией? Зачем?!

Распылившись на сотню мелочей, авторы сериала позабыли о самом главном – ужасе, таящемся в тумане, и ужасе, прячущемся в человеческих душах.

Одним словом, попытайтесь избегать просмотра The Mist от Spike – это бессмысленная и смертельно скучная трата времени. Посмотрите лучше фильм The Mist, вышедший в 2007 г. Он тоже, конечно, не шедевр, но, по крайней мере, снят очень близко к тексту Кинга.

P.S. Очень надеюсь, что грядущие The Dark Tower, It и Mr. Mercedes не постигнет судьба последних экранизаций Кинга.