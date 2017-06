Коммерческий успех Marvel Cinematic Universe от Disney/Marvel и очевидный прогресс DC Extended Universe от Warner/DC вызывают зависть у остальных студий, не успевших заручиться поддержкой комикс-индустрии. Universal Pictures нашла решение в возрождении своей старой торговой марки Universal Monsters, объединяющей хоррор-фильмы про вампиров, оборотней и чудовищ, снятые компанией в 1923–1960 гг. Студия решила оживить хорошо знакомых всем монстров под вывеской Dark Universe, и первой лентой новой вселенной стала The Mummy с Томом Крузом и Софией Бутелла в главных ролях.

The Mummy / «Мумия» Жанр приключения/хоррор

Режиссер Алекс Куртцман

В ролях Том Круз (Ник Мортон), София Бутелла (принцесса Аманет), Аннабелль Уоллис (Дженни Хэлси), Рассел Кроу (доктор Генри Джекил / мистер Эдвард Хайд), Джейк Джонсон (сержант Крис Вейл), Хавьер Ботет (Сет), Кортни Б. Вэнс (полковник Гринуэй), Селва Расалингам (фараон Менепхтор) и др.

Студии Perfect World Pictures, Universal Pictures

Год выпуска 2017

IMDb

Если вы помните только трилогию The Mummy 1999–2008 гг. с Бренданом Фрэйзером, спешим вас разочаровать. The Mummy 2017 – уже четырнадцатый фильм с аналогичным сюжетом и персонажами, снятый за последние 85 лет. А началось все в 1932 г. с оригинальной The Mummy, в которой ожившего древнеегипетского жреца Имхотепа играл легендарный Борис Карлофф. Собственно, сюжет нового фильма во многом повторяет историю именно той, самой первой картины, естественно, с учетом современных реалий.

Незадачливый мародер Ник Мортон под видом спасения от фанатиков ИГИЛ исторических ценностей незаконно вывозит за пределы Ирака разнообразные артефакты и толкает их не особо щепетильным западным коллекционерам. Во время одной из вылазок за сокровищами Ник и его товарищ Крис случайно находят на территории Ирака египетскую гробницу. Это само по себе необычно, тем более что гробница больше похожа на тюрьму, чем на традиционные захоронения фараонов. Скорее всего, вы знаете, что последует за этим.

Проблема The Mummy именно в предсказуемости. Мы отлично знаем, что должно происходить в подобном фильме и как все в итоге закончится. Знаем, что ждет двух полицейских, отправившихся среди ночи на болото осматривать остатки самолета, перевозившего загадочный саркофаг. Знаем, что никакие двери и засовы не остановят пробудившееся древнее чудовище. Знаем, что в конце концов, понеся ощутимые потери, хорошие парни победят, обуздав разбушевавшегося древнего мертвеца в бинтах. В The Mummy нет ровным счетом ничего нового.

Хоть какое-то разнообразие вносит образ самой Мумии. В этот раз против человечества выступает не китайский император, древнеегипетский жрец или фараон. В эпоху феминизма даже мумии становятся политкорректными. Собственно, принцесса Аманет, в исполнении Софии Бутелла, с ее фантастической пластикой и экзотической внешностью – лучшее, что есть в этом фильме. Большую часть картины Бутелла разгуливает в неопрятных бинтах, заменяющих ей бикини, или же голышом, даже жаль, что ей, по законам жанра, суждено проиграть. Увы, главный положительный герой, Ник Мортон в исполнении Тома Круза, не вызывает вообще никаких эмоций. Он здесь просто в качестве архетипного искателя приключений с сомнительными моральными принципами, как тот же Джонни Депп в недавнем Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Да, монстры удались Universal Pictures явно лучше, чем люди. Очень интересным получился персонаж Рассела Кроу – доктор Джекил и мистер Хайд. Судя по финальной фразе The Mummy, в следующих картинах Dark Universe Джекил соберет отряд монстров специального назначения, чтобы сражаться с еще большим злом. Так что ожидайте нечто в стиле The Avengers от Universal Pictures.

Само название Dark Universe вроде бы подразумевает темную, мрачную атмосферу безысходности. Увы, с этим не задалось. Фильмом ужасов новую картину можно назвать с очень большой натяжкой. Зрителей пугают дешевыми приемами родом из 30-х гг. – громкими звуками и выскакивающими из темноты тварями. Окончательно атмосферу horror-фильма разрушают шуточные потасовки – с кулаками, застряющими в черепах зомби, разрезанными пополам или безголовыми живыми мертвецами, продолжающими преследовать главного героя, оторванными конечностями и другими традиционными для черных комедий гэгами. Добавьте к этому преследующего Ника Мортона невидимого товарища-мертвеца, постоянно подтрунивающего над своим новым положением, и вы поймете, что на самом деле The Mummy – смесь ужастика категории B и подростковой комедии. Не могу сказать, что это так уж плохо, но, честно говоря, мы ожидали совсем иного от первого фильма Dark Universe.

При этом я не могу сказать, что The Mummy — однозначно плохое кино. Оно просто не вызывает никаких эмоций и забывается сразу же после выхода из кинотеатра. Посмотреть его, конечно же, можно, тем более что на этой неделе никаких более предпочтительных вариантов не наблюдается. Но лучше сходите еще раз на Wonder Woman, смысла в этом будет явно больше.

P.S. Следующий фильм Dark Universe, Bride of Frankenstein, должен выйти 14 февраля 2019 г. А вообще в планах Universal Pictures вернуть на экраны Призрака оперы, Дракулу, Оборотня, Ван Хельсинга, Человека-невидимку и других классических монстров середины прошлого века.