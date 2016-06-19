Рассел Кроу и Райан Гослинг, бесспорно, хорошие актеры, но, честно говоря, мы и заподозрить не могли наличие у обоих немалого комедийного таланта. Черная комедия The Nice Guys заслуживает попадания в зал славы кинематографа хотя бы за то, что открыла хорошо знакомых актеров с новой стороны.

The Nice Guys / «Славные парни» Жанр комедия / боевик

Режиссер Шейн Блэк

В ролях Райан Гослинг (Холланд Марч), Рассел Кроу (Джексон Хили), Мэтт Бомер (Джон Бой), Ким Бейсингер (Джудит Каттнер), Маргарет Куэлли (Амелия Каттнер), Джек Килмер (Чет), Ангури Райс (Холли Марч), Тай Симпкинс (Бобби), Бо Напп (Синелицый) и др.

Компании Silver Pictures, Waypoint Entertainment, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Вряд ли этот фильм подойдет для семейного просмотра, слишком уж много в нем табака, алкоголя, порно, марихуаны, неодетых красоток, смачных ругательств, кровавых ошметков и нелепых жестоких смертей. Все как вы любите. Потрясающе неполиткорректный по нынешним меркам фильм.

Холланд Марч – частный детектив-неудачник. Он живет в огромном пустом доме с дочерью-подростком и слишком много пьет. Джексон Хили – специалист по решению проблем, разведшийся с женой и ютящийся в маленькой квартирке над баром. Их первая встреча закончилась плохо, кто бы мог подумать, что это начало прекрасной дружбы. Подружит Марча и Хили девушка Амелия, которую оба они хотят найти, и дочка Марча Холли, искренняя и смелая девочка, которая очень переживает за своего отца.

Если предыдущий абзац звучит для вас как описание скучной драмы про кризис среднего возраста, не отчаивайтесь, режиссер Шейн Блэк смог превратить этот простой сюжет в искрометное двухчасовое приключение, во время которого вам не придется скучать.

Во-первых, The Nice Guys – это все-таки боевик, и все обязательные атрибуты боевика у него есть. Погони, перестрелки, потасовки. Вот только перестрелки порой переплевывают по абсурдности стычки в том же Naked Gun, погони заканчиваются совсем не так, как хотелось бы их участникам, а потасовки не обходятся без приколов.

Во-вторых, диско-стилистика 70-х. Все эти огромные красивые машины, костюмы безумного кроя и кислотных расцветок. Плюс шарм Голливуда – неон, разгульные вечеринки, выпивка и сигареты в каждом втором кадре. Жуть.

В-третьих, тексты. The Nice Guys – не просто комедия положений, в фильме действительно достаточно хороших диалогов и шуток. На обмен репликами между Райаном Гослингом, Расселом Кроу и Ангури Райс просто приятно смотреть. Два умудренных опытом актера и юная девушка составляют потрясающее трио.

Ангури Райс стоит вообще отметить отдельно. Девочка заставила обратить на себя внимание еще после These Final Hours (2013), в котором ей было всего 12 лет. Сейчас же ее талант стал виден невооруженным взглядом. Кажется, у нас есть новая Джуди Фостер. Мало того, что Райс чисто внешне похожа на Фостер в Taxi Driver, так и возраст актрис в их первой большой роли практически совпадает.

Несмотря на то что большую часть The Nice Guys вы будете смеяться над нелепыми ситуациями, в которые попадают главные герои, есть в фильме и несколько очень трогательных драматических эпизодов. Причем не вымученно навязчивых, а очень естественных, показывающих глубокую печаль, которую прячут за веселым смехом.

Единственное, на что стоит посетовать, это смазанное окончание картины. Фильм обрывается буквально на полуслове, как будто кто-то отрезал от него последние 5 минут. Понятно, что авторы заложили фундамент для возможного сиквела, но все же хотелось бы получить какой-то более основательный финал.

Что ж, похоже, Голливуд усвоил урок Deadpool. Современное кино может позволить себе быть брутальным и неполиткорректным, главное, чтобы оно при этом оставалось хорошим. The Nice Guys – хороший фильм. Посмотрите его.