Фантастическое совпадение: в сентябре этого года стартовали сразу два сериала в духе Star Trek. Собственно новый Star Trek: Discovery от канала CBS (первые две серии уже есть на Netflix, в том числе с русской озвучкой и клингонскими субтитрами) и The Orville от Fox. И если в первом все слишком серьезно, то The Orville – это на первый взгляд пародия в стиле Galaxy Quest, а ее создатель и по совместительству исполнитель главной роли — сам Сет Макфарлейн.

The Orville / «Орвилл» Жанр фантастика / комедия

Создатель Сет Макфарлейн

В ролях Сет Макфарлейн (капитан Эд Мерсер), Эдрианн Палики (старпом Келли Грейсен), Пенни Джонсон (доктор Клэр Финн), Скотт Граймс (лейтенант Гордон Маллой), Питер Макон (лейтенант Бортус), Хелстон Сейдж (лейтенант Алара Китан), Дж. Ли (лейтенант Джон Ламарр), Марк Джексон (Айзек) и др.

Канал Fox

Год выпуска 2017

Серий 13

Сайт fox.com, IMDb

Если вы вдруг не знаете, кто такой Сет Макфарлейн, у меня есть для вас пару названий. Family Guy, American Dad!, The Cleveland Show, Ted и Ted 2. Комедиант, режиссер, сценарист и продюсер Макфарлейн к тому же еще и играет в собственных шоу (в анимационных сериалах имеется в виду озвучка), а иногда даже поет, как в недавнем мультфильме Sing. По словам самого Макфарлейна, он всегда был фанатом Star Trek и давно хотел создать что-то в духе классики. Наконец-то время пришло.

Эд Мерсер – блестящий офицер Звездного флота, которому в скором времени прочили собственный корабль под командование. Но после развода с женой, которую он застукал в постели с инопланетянином, Мерсер стал много пить и спустя рукава относиться к службе. Назначение на небольшой разведывательный корабль The Orville – последний шанс офицера. Вот только Эд не знает, что его старпомом будет… его бывшая жена Келли. Учитывая, что слоган сериала «За 400 лет технологии изменятся. Отношения? Не особо», понятно, что много времени в шоу будет посвящено попыткам Эда и Келли разобраться в себе.

Вообще, команда на The Orville еще та. Рулевой Гордон Маллой – лучший пилот в Галактике, которого выгнали с флота за пьянство и разгильдяйство. Второй пилот Джон Ламарр к месту и не к месту вставляет в разговор слэнг черного гетто XX века, который в XXIV веке уже никто и не понимает. Второй помощник капитана Бортус – представитель однополой расы, который испытывает постоянные проблемы со своим партнером. Офицер по безопасности Алара Китан – совсем неопытная клеянка, которую быстро продвигают по службе по национальным квотам. Офицер по науке Айзек – представитель искусственной расы, расист, считающий всех вокруг существами второго сорта.

Как вы видите по описанию, Сет Макфарлейн не боится шутить на достаточно скользкие для США темы. Например, в третьей серии сценарист достаточно зло высмеивает американскую толерантность и однополные браки. Во второй – современное американское телевидение. Ну а весьма неполиткорректные гендерные шутки есть вообще в каждом эпизоде.

Проблема в том, что Макфарлейн, похоже, и сам не определился, что же он собственно снимает: комедию или серьезную фантастику. Если первые два эпизода совершенно комедийные, то третий — абсолютно несмешной и заканчивается даже трагически. А вот четвертая серия вообще неотличима по сценарию от одного из эпизодов второго сезона Star Trek: The Original Series. Этот разнобой немного смущает, как и юмор, значительная часть которого направленна явно ниже пояса.

А вот что радует в The Orville, так это уважительное отношение к традициям Star Trek. Здесь вам и мостик, один в один похожий на мостик USS Enterprise, даже рассадка офицеров точно такая же. И каюты, коридоры, кантина как на Enterprise. И форма соответствующих цветов. Даже подход «один эпизод – одно приключение» соблюдается неукоснительно. Еще один положительный момент сериала – качественная графика, практически на уровне того же Star Trek: Discovery, а дизайн самого USS Orville (ECV-197) так и покруче будет.

Кроме самого Сета Макфарлейна, снявшегося в главной роли, Эдрианн Палики (Agents of S.H.I.E.L.D.) в роли его жены и Пенни Джонсон Джеральд, которая кстати, снялась в важной роли в сериале Star Trek: Deep Space Nine, The Orville не может похвастаться известными фамилиями. Зато в качестве приглашенных звезд здесь снялись Шарлиз Терон и Лиам Нисон, партнеры Макфарлейна по его фильму A Million Ways to Die in the West.

The Orville пока что вызывает противоречивые чувства и совсем непонятно, куда в итоге склонится шоу под руководством Сета Макфарлейна – ближе к комедии или к серьезной фантастике. Но, если вам нравится классический Star Trek, попробуйте посмотреть это шоу, потому что новый Star Trek: Discovery (к которому мы обязательно вернемся, когда выйдет достаточное количество серий), кажется, совсем не похож на классику.

P.S. Если вы по какой-то причине пропустили Galaxy Quest, фильм-пародию на Star Trek с Тимом Алленом, Аланом Рикманом, Сигурни Уивер, Тони Шалубом и Сэмом Рокуэллом, немедленно исправьте это упущение.