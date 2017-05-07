24 апреля в Армении, США, Иране, Ливане и некоторых других странах отмечается День памяти о жертвах геноцида армян в Османской империи. 102 года прошло с событий, по отношению к которым, собственно, и был впервые использован термин «геноцид». The Promise – фильм, рассказывающий трагическую историю армянского народа через персональную историю простого армянина, жившего в 1915 г.

The Promise / «Обещание» Жанр историческая драма

Режиссер Терри Джордж

В ролях Оскар Айзек (Микаэл Богосян), Кристиан Бэйл (Крис Майерс), Шарлотта Ле Бон (Ана), Анджела Сарафян (Марал), Шоре Агдашлу (Марта), Джеймс Кромуэлл (Генри Моргенто), Том Холландер (Гэрин), Жан Рено (адмирал) и др.

Студии Survival Pictures, Open Road Films

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Микаэл Богосян – потомственный аптекарь, который хочет стать дипломированным врачом. Обручившись с девушкой из своего городка, он на полученное приданное отправляется в Стамбул, чтобы закончить там медицинскую школу. К сожалению, происходит это в преддверии Большой войны, которая перекроит карту Европы и даст правительству Османской империи формальный повод для уничтожения полутора миллионов армян. Микаэлю придется пройти через концентрационный лагерь, пережить потерю близких, своими глазами увидеть то, что сделали с его народом.

Кроме того, что The Promise – это в первую очередь историческая драма, это еще и драма любовная. Микаэл любит одну женщину, но должен жениться на другой. Ана разрывается между двумя дорогими ей мужчинами. К сожалению для исторической части фильма, романтическая порой сильно перетягивает внимание на себя. Тем более что сыграна любовная история действительно очень хорошо.

За что стоит благодарить в первую очередь актерский ансамбль. Оскар Айзек и Кристиан Бэйл, бесспорно, одни из самых сильных драматических актеров своего поколения, а Шарлотта Ле Бон, очень активно снимающаяся в последнее время, с ее огромными глазами в половину лица, может играть вообще без слов. Да что там, в The Promise даже в крохотных ролях засветились звезды мировой величины. Том Холландер мелькнул в небольшой роли заключенного Гэрина; Джеймс Кромуэлл сыграл американского посла Генри Моргенто, того самого, что одним из первых написал о геноциде армян; а Жан Рено примерил на себя мундир французского адмирала, появившись на экране буквально на пару секунд.

Да, создатели The Promise могли себе позволить подобное расточительство, ведь бюджет картины составил впечатляющие $90 млн. К сожалению, голливудский размах сыграл с фильмом дурную шутку. Слишком уж пафосная, гламурная, слишком постановочная история получилась у Терри Джорджа. Такое впечатление, что авторы уделили больше внимания декорациям и костюмам, чем исторической правде. Слишком уж картинными выглядят трупы расстрелянных и забитых, слишком показушным — концентрационный лагерь, слишком голливудскими — сцены погромов и пожаров, слишком аккуратной — солдатская форма.

Такое впечатление, что авторы сами боятся показывать весь ужас, всю нечеловеческую сущность событий, происходивших в 1914-23 годах в Османской империи и Турции. И, намеренно или случайно, снижают градус, чтобы не отпугнуть зрителей. В итоге картина выглядит как выхолощенная, приукрашенная и смазанная версия реальных событий. От фотодокументов того времени, которые легко можно найти в Сети, волосы встают дыбом. Фильм же, бесспорно, заставит чувственных зрителей смахнуть слезу в нескольких сценах, но ему невообразимо далеко до таких картин как Schindler’s List или Life Is Beautiful.

The Promise — не тот фильм, на который ходят в кино, он собрал в американском прокате всего $7,5 млн. при бюджете $90 млн. Это, разумеется, важный фильм о трагических событиях, но его логичнее посмотреть дома, в спокойной обстановке, ведь далеко не все любят проявлять чувства на людях.

P.S. Выход The Promise спровоцировал очередную волну недовольства тех, кто отрицает факт геноцида армян, в первую очередь турецких граждан. Еще до выхода картины на большие экраны на IMDb появилось больше 100 тыс. оценок фильма, причем большинство из них с минимальным рейтингом. В ответ те, кто признает геноцид, в первую очередь члены армянской диаспоры, устроили кампанию по выставлению фильму максимальных оценок. На текущий момент ни одна из рейтинговых систем на онлайн-ресурсах, где можно голосовать пользователям, не отражает реальной оценки картины.