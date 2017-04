The Signal From Tölva: населена роботами

Новая игра от авторов Sir, You Are Being Hunted вновь посвящена роботам. Только в этот раз они охотятся за знаниями и секретами покинутой планеты Tölva.

The Signal From Tölva Жанр action/adventure

Платформы Windows

Разработчики Big Robot Ltd

Издатель Big Robot Ltd

Сайты thesignalfrom.com, Steam

Сигнал с планеты Tölva заинтересовал Информационного Брокера. А значит, вам придется высаживаться на поверхность, хорошо хоть не в своем теле. Брокер взламывает одного из ботов, уже находящихся на планете, и помещает в него вашу сущность. В случае, если этот бот погибнет, всегда можно переписать игрока в следующего.

Планета Tölva – странное место. Множество аномалий; руины древних цивилизаций, следы минувших сражений, остатки загадочных устройств, обломки старых и современных кораблей, непонятные артефакты. Ваша задача – разобраться в том, что произошло на планете в прошлом, разыскивая аномалии, сканируя базы данных и фрагменты устройств, собирая старые записи. Как такового сюжета в The Signal From Tölva нет – это большая песочница, в которой вы должны развлекать себя сами. Читать записи и комментарии Брокера к ним забавно, но чувство погружения и вовлечения в сюжет, к сожалению, не появляется.

Сейчас планету населяют роботы трех разных фракций: Наблюдатели, дронов которых вы используете, Пираты и Фанатики. Каждая из группировок старается захватить имеющиеся аванпосты и ключевые точки, так что время от времени здесь вспыхивают локальные стычки между патрулями разных фракций. Мало того, в бой между двумя отрядами может неожиданно вступить и третий, а только что отбитый вами блокпост захватить буквально свалившийся на голову новый отряд. Кстати, ваши опорные пункты в тылу тоже могут быть захвачены отрядом противника.

Tölva – загадочное и красивое место. Разработчики с любовью раскидали по поверхности обломки и точки для изучения. The Signal From Tölva – это в большей мере adventure, чем action, так что приготовьтесь много ходить, заглядывать во все углы и переворачивать каждый камень. Выглядит Tölva действительно впечатляюще. В игре нет супернавороченных спецэффектов, а все объекты немного угловаты, но все равно, мир игры завораживает – очень красиво и необычно. И легкий cel-shading здесь очень даже к месту. У планеты собственный цикл дня и ночи, а закаты и восходы здесь очень даже симпатичные. Ночные сражения с росчерками лазеров, подсвечивающими землю, и вспышками попаданий выглядят на удивление эффектно. По сравнению со схожей по сеттингу Phoning Home это уже совершенно другой уровень.

Поиск аномалий и ключевой информации несложен, как и сбор ресурсов, но ходить вам придется много. А еще здесь есть лабиринты. Почти как в Antichamber, вы можете попасть в коридор, замыкающийся сам на себя, проход у вас за спиной может измениться, а геометрия уровней не имеет ничего общего с эвклидовой.

Если рассматривать боевую часть The Signal From Tölva, а собственно стрельба занимает здесь совсем небольшую часть игрового времени, то это скорей тактический шутер. Изучаете подходы к базе противника, отмечаете патрули, принимаете под свое командование два-четыре бота союзника и вперед, на штурм. Стычки короткие и немного прямолинейные. AI толком не умеет прятаться и его можно в прямом смысле слова гонять вокруг одинокого здания или скалы. С другой стороны, выносят вас достаточно быстро и никакая броня или модуль ремонта здесь особо не помогают. Особенно против охранных батарей. Выполняя задания по поиску информации, вы открываете доступ к новому оружию (которое необходимо сначала купить за ресурсы), рангам и модулям.

The Signal From Tölva – красивая песочница, построенная разработчиками. Этот мир интересно исследовать. Вот только история, рассказанная в игре, особо не вдохновляет, в отличие от той же The Solus Project, а шутерная часть явно нуждается в полировке. С другой стороны, у нас так мало action/adventure и action/RPG в космическом сеттинге, что ругать игру особо не хочется. Хотя, если бы авторы попробовали сделать из имеющихся материалов нечто вроде sci-fi Skyrim, было бы, конечно, намного круче. Увы, придется, похоже, ждать, пока сама Bethesda не обратит внимание на космос.

Roccat рекомендует: