Релиз фантастической романтической драмы The Space Between Us переносили целых четыре раза, отодвигая все дальше от любых конкурентов. Впрочем, вряд ли это поможет картине, бездарно потратившей такую неплохую в принципе идею межпланетной любви.

The Space Between Us / «Космос между нами» Жанр фантастика, драма

Режиссер Питер Челсом

В ролях Эйса Баттерфилд (Гарднер Эллиот), Бритт Робертсон (Тулса), Карла Гуджино (Кендра), Гэри Олдмен (Натаниэль Шеперд), Брэдли Вонг (директор Чен), Джанет Монтгомери (Сарра Эллиот), Скотт Такеда (Гэри Лох) и др.

Студии Huayi Brothers Pictures, STX Entertainment

Год выпуска 2017

Он – самый большой секрет NASA, первый человек, родившийся на Марсе. Его организм не выдержит земной гравитации. Все его знакомые – лишь ученые и астронавты, посещающие марсианскую научную колонию. Его мать погибла при родах, а отца он не знает. Она – простая американская старшеклассница, меняющая приемные семьи и не очень ладящая с одноклассниками. В принципе – неплохая завязка для необычной романтической истории. Увы, Питер Челсом бездумно растрачивает потенциал The Space Between Us, превращая фильм в традиционное голливудское road movie, набитое штампами, банальными диалогами и несмешными шутками.

А начинается все с пары технических ляпов, после которых любое желание смотреть этот цирк просто пропадает. Оказывается, американским ученым подвластны даже незыблемые физические константы, и двадцатиминутная (в идеальной ситуации) задержка сигнала между Марсом и Землей просто растворилась. Правильно, чатиться с подружкой во время уроков, если между сообщениями проходит по двадцать минут, несколько проблематично. Плюс с голливудскими физическими законами можно устраивать прямую трансляцию и видеоконференции с Марсом. Чего уж мелочиться!

Весь фильм нам рассказывают, что сердце Гарднер не выдержит пребывания на Земле. Но зато стартовые и посадочные перегрузки мальчик перенес легко. А для того, чтобы спасти его, надо, оказывается, просто поднять его повыше в стратосферу. Серьезно? Про дизайн скафандров, с огромным шлангом системы жизнеобеспечения, торчащим сбоку и легко выдергиваемым даже локтем, я вообще молчу. Для кого только NASA выкладывает hi-res фотографии своих последних разработок?! Особенно глупо все это выглядит после The Martian с его вниманием к технической стороне вопроса. Плюс в фильме масса мелких глюков, перечислять которые просто нет желания.

Ну черт с ней, с технической составляющей и физическими константами, это все-таки романтический фильм. Увы, и здесь не все гладко. Буквально каждая сцена в фильме выглядит настолько затасканной и банальной, что аж зубы сводит. Вы сможете предсказать слова и действия каждого героя фильма от первого до последнего кадра. По большому счету, весь сюжет картины упакован в трейлер в конце этой статьи. Штамп на штампе штампом погоняет. А ведь как интересно можно было бы обыграть реакцию марсианина на банальные вещи на Земле и его неумение общаться с людьми. Но нет, буквально пару стандартных эпизодов – дождь, море, небо и т.д.

Ну хорошо, может быть, фильм вытягивают актеры, такое ведь бывает. Подросший Эйса Баттерфилд, играющий шестнадцатилетнего инопланетянина, выглядит забавно, но, увы, не очень убедительно. Роль Эндрю Виггина в Ender’s Game далась ему явно лучше. Двадцатишестилетняя же Бритт Робертсон, несмотря на свой небольшой рост и миловидность, совсем уж не тянет на роль школьницы. Неужели в Голливуде не нашлось никого помоложе? Единственный точный кастинг во всем фильме – Гэри Олдмен, играющий местного Илона Маска.

Отдельно хочется сказать про украинскую озвучку. Во-первых, это не дубляж, а подстрочный двухголосый перевод совершенно без эмоций. Во-вторых, такого количества грубейших, временами просто детских ошибок, мы не видели уже давно, такое впечатление, что перевод делали с помощью Google Translate. The Space Between Us – худшая украинская локализация за несколько последних лет.

Увы, у авторов The Space Between Us не получилось ни нормального фантастического кино, ни романтической истории, да еще и украинские прокатчики подвели с переводом. Если у вас есть два часа свободного времени – потратьте их на что-то более полезное, чем просмотр этого фильма. А если вам нужна романтика в космическом антураже, посмотрите лучше недавний Passengers, он не так глуп, как может показаться по трейлерам.