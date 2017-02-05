The Space Between Us / «Космос между нами»
Релиз фантастической романтической драмы The Space Between Us переносили целых четыре раза, отодвигая все дальше от любых конкурентов. Впрочем, вряд ли это поможет картине, бездарно потратившей такую неплохую в принципе идею межпланетной любви.
The Space Between Us / «Космос между нами»
Жанр фантастика, драма
Режиссер Питер Челсом
В ролях Эйса Баттерфилд (Гарднер Эллиот), Бритт Робертсон (Тулса), Карла Гуджино (Кендра), Гэри Олдмен (Натаниэль Шеперд), Брэдли Вонг (директор Чен), Джанет Монтгомери (Сарра Эллиот), Скотт Такеда (Гэри Лох) и др.
Студии Huayi Brothers Pictures, STX Entertainment
Год выпуска 2017
IMDb, КиноПоиск
Он – самый большой секрет NASA, первый человек, родившийся на Марсе. Его организм не выдержит земной гравитации. Все его знакомые – лишь ученые и астронавты, посещающие марсианскую научную колонию. Его мать погибла при родах, а отца он не знает. Она – простая американская старшеклассница, меняющая приемные семьи и не очень ладящая с одноклассниками. В принципе – неплохая завязка для необычной романтической истории. Увы, Питер Челсом бездумно растрачивает потенциал The Space Between Us, превращая фильм в традиционное голливудское road movie, набитое штампами, банальными диалогами и несмешными шутками.
А начинается все с пары технических ляпов, после которых любое желание смотреть этот цирк просто пропадает. Оказывается, американским ученым подвластны даже незыблемые физические константы, и двадцатиминутная (в идеальной ситуации) задержка сигнала между Марсом и Землей просто растворилась. Правильно, чатиться с подружкой во время уроков, если между сообщениями проходит по двадцать минут, несколько проблематично. Плюс с голливудскими физическими законами можно устраивать прямую трансляцию и видеоконференции с Марсом. Чего уж мелочиться!
Весь фильм нам рассказывают, что сердце Гарднер не выдержит пребывания на Земле. Но зато стартовые и посадочные перегрузки мальчик перенес легко. А для того, чтобы спасти его, надо, оказывается, просто поднять его повыше в стратосферу. Серьезно? Про дизайн скафандров, с огромным шлангом системы жизнеобеспечения, торчащим сбоку и легко выдергиваемым даже локтем, я вообще молчу. Для кого только NASA выкладывает hi-res фотографии своих последних разработок?! Особенно глупо все это выглядит после The Martian с его вниманием к технической стороне вопроса. Плюс в фильме масса мелких глюков, перечислять которые просто нет желания.
Ну черт с ней, с технической составляющей и физическими константами, это все-таки романтический фильм. Увы, и здесь не все гладко. Буквально каждая сцена в фильме выглядит настолько затасканной и банальной, что аж зубы сводит. Вы сможете предсказать слова и действия каждого героя фильма от первого до последнего кадра. По большому счету, весь сюжет картины упакован в трейлер в конце этой статьи. Штамп на штампе штампом погоняет. А ведь как интересно можно было бы обыграть реакцию марсианина на банальные вещи на Земле и его неумение общаться с людьми. Но нет, буквально пару стандартных эпизодов – дождь, море, небо и т.д.
Ну хорошо, может быть, фильм вытягивают актеры, такое ведь бывает. Подросший Эйса Баттерфилд, играющий шестнадцатилетнего инопланетянина, выглядит забавно, но, увы, не очень убедительно. Роль Эндрю Виггина в Ender’s Game далась ему явно лучше. Двадцатишестилетняя же Бритт Робертсон, несмотря на свой небольшой рост и миловидность, совсем уж не тянет на роль школьницы. Неужели в Голливуде не нашлось никого помоложе? Единственный точный кастинг во всем фильме – Гэри Олдмен, играющий местного Илона Маска.
Отдельно хочется сказать про украинскую озвучку. Во-первых, это не дубляж, а подстрочный двухголосый перевод совершенно без эмоций. Во-вторых, такого количества грубейших, временами просто детских ошибок, мы не видели уже давно, такое впечатление, что перевод делали с помощью Google Translate. The Space Between Us – худшая украинская локализация за несколько последних лет.
Увы, у авторов The Space Between Us не получилось ни нормального фантастического кино, ни романтической истории, да еще и украинские прокатчики подвели с переводом. Если у вас есть два часа свободного времени – потратьте их на что-то более полезное, чем просмотр этого фильма. А если вам нужна романтика в космическом антураже, посмотрите лучше недавний Passengers, он не так глуп, как может показаться по трейлерам.