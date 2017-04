Thimbleweed Park: большой привет из «золотого века» адвенчур

Эту игру многие поклонники классических адвенчур ждали с замиранием сердца. Да, в наши дни никого уже не удивишь чуть ли не массовым производством приключенческих игр, вдохновлённых нетленной классикой: редко какая новинка квестового жанра обходится сегодня без отсылок к работам Lucasfilm Games / LucasArts по поводу и без повода, да и ремейки этих работ, вроде Day of the Tentacle Remastered, появляются практически ежегодно. Из авторов тех самых игр новинкой в том же жанре отметился один только Тим Шейфер, хотя его Broken Age вышел не совсем однозначным и слишком уж осовремененным. Тем больше надежд было связано с проектом самого Рона Гилберта и его коллег, взявшихся создать нечто такое, что можно было бы принять за потерянную и внезапно найденную адвенчуру самой Lucasfilm Games конца 1980-х. Но пусть новые поколения игроков не пугаются такой постановки вопроса: Thimbleweed Park вышла достаточно привлекательной практически во всех отношениях!

Thimbleweed Park Жанр адвенчура

Платформы Windows / Mac / Linux / Xbox One

Разработчик Terrible Toybox

Издатель Terrible Toybox

Сайт, Steam, GOG

Поначалу под вывеской Thimbleweed Park Team, только совсем недавно сменившей название на более оригинальное Terrible Toybox, скрывались лишь двое разработчиков – Рон Гилберт и Гэри Уинник. Именно они, в качестве, соответственно, программиста и художника, а также сосценаристов и содизайнеров, придумали и сотворили в далёком 1987 году Maniac Mansion – первую игру, в которой свелись воедино основные признаки point-and-click адвенчур, такие как отсутствие текстового парсера, передвижение персонажей по экрану, неинтерактивные вставки-ролики и др., – а также и несколько уникальных черт вроде неподражаемого юмора, нескольких протагонистов и общей нелинейности прохождения. Гэри с тех пор в разработке игр участвовал мало, а Рон Гилберт более всего известен как автор немеркнущей классики, The Secret of Monkey Island 1990 г. выпуска; недавние же его проекты, вроде DeathSpank или The Cave, особо успешными и популярными назвать сложно.

Тем не менее, совместный проект старых друзей, который хоть и появился на Kickstarter в конце 2014 г., когда широкие геймерские массы стали уже испытывать некоторое разочарование в системе краудфандинга, внимание к себе привлёк – и принёс авторам 626 с лишним тысяч долларов из запрошенных 375 тысяч. Не три с лишним миллиона Тима Шейфера, но тоже неплохо. Благодаря этой сумме к работе над игрой смогли подключиться ещё несколько человек, включая таких ветеранов всё той же Lucasfilm Games как программист и дизайнер Дэвид Фокс, автор Zak McKracken and the Alien Mindbenders, и художник Марк Феррари, чьи фоновые картинки памятны уже нескольким поколениям квестоманов по Loom и тому же Monkey Island. Стоит ли говорить, что с выходом игра немного запоздала, зато значительно выросла в размерах и сильно преобразилась за два с небольшим года разработки: теперь уже никто не сможет упрекнуть Thimbleweed Park ни чрезмерно «устаревшим» внешним видом, ни недостаточной масштабностью.

Сразу же скажем всего пару слов о графике: она великолепна. Возможно, поклонникам трёхмерности и вообще современного стиля визуального оформления игр такая оценка покажется немного странной, но в рамках пиксельного стиля завораживающие фоны работы Марка Феррари сравнительно с остальными ретро-адвенчурами – примерно как гоночная Ferrari перед потребительскими автомобилями эконом-класса. Причём действие разворачивается почти исключительно в вечернее время, что позволяет художнику проявить свой талант в изображении живописнейших «закатных» сцен, а всей игре придаёт лёгкий налёт «нуарности», который только подчёркивается закручивающимся в самом начале детективным сюжетом.

Добро пожаловать в одноимённый по отношению к игре городок Тимблвид-Парк – маленькое поселение где-то в американской глубинке, с населением в 81 человек, которое уже в первой же главе – представляющей собой своего рода пролог или интерактивный вступительный ролик – внезапно сокращается до 80-ти. Для расследования смертоубийства на место преступления прибывают двое федеральных агентов – строгая дама по имени Рэй и её более молодой и менее опытный коллега Реес. Несмотря на то что друг с другом они до этого знакомы не были и присутствием напарника каждый из них скорее неприятно удивлён, дело они своё знают – и под нашим чутким руководством успешно продвигаются в направлении ареста подозреваемого. Хотя по ходу этого продвижения нам открываются совершенно иные стороны жизни захолустного городка и его более чем странных обитателей. Скажем, шериф, коронер и портье в гостинице мало того что похожи друг на друга как две капли воды, но и злоупотребляют в своей речи донельзя раздражающими словами-паразитами; занимающиеся починкой всего и вся две девушки одеты в костюмы голубей и постоянно щебечут о неких загадочных сигналах, которые сегодня особенно сильны; бывшая продавщица кондитерских изделий перешла на торговлю радиолампами, что и немудрено, раз уж половина города заставлена машинами, работающими на этих самых лампах… Производились эти все механизмы, как ни странно, на фабрике подушек – бывшей основным и градообразующим предприятием Тимблвид-Парка до случившегося однажды загадочного пожара – и совсем уже недавней, но не менее таинственной смерти её владельца, местного заправилы и светоча науки. В общем, стоит нам хоть немного погулять по местным локациям вроде гостиницы с привидениями, заброшенного цирка или стоящей в лесу на полянке радиостанции, как нас уже сложно будет чем-то удивить – включая то, что труп из первой главы игры так и останется лежать под мостом всеми забытый, при этом – как не преминут заметить оба детектива – необратимо пикселизируясь.

Кстати сказать, действие разворачивается в 1987 году, в полном соответствии с позиционированием Thimbleweed Park как идейного продолжателя Maniac Mansion. А потому и курсор, при помощи которого мы будем помогать героям перемещаться по экрану, нисколько не напоминает своих «умных» коллег из современных (и упрощённых) адвенчур, способных принимать различные формы сообразно доступному действию. Это всего лишь простое перекрестие, но при наведении его на активную точку таковая выделяется дополнительными чёрточками – помимо, естественно, подписей. Стиль шрифта – современный либо «под квестовую старину» – можно выбрать в настройках; а вот все действия представлены на экране традиционным для игр Lucasfilm Games набором глаголов: «Открыть», «Закрыть», «Смотреть», «Взять» и так далее (итого девять штук). Соответственно – поясним для тех, кто по какой-то причине не успел или не захотел ещё познакомиться с классикой жанра, – для прохождения игры и решения всех загадок нужно будет составлять предложения, комбинируя глаголы-действия с существительными-предметами, будь то активные точки экрана или же содержимое отображаемого справа от группы глаголов инвентаря. Кстати сказать, в настройках можно выбрать и место появления этого предложения – в отдельной строке статуса под основным окном или прямо в нём, возле перемещающегося курсора, – разумеется, первый вариант и удобнее, и привычнее (как минимум, для ветеранов жанра).

Кстати, не удивляйтесь, увидев в настройках главного меню ещё один пункт: режим отображения туалетной бумаги – отматываемой стороной к стене или к пользователю… Это такой местный юмор. К счастью, от уровня «туалетного» он всё же, по большей части, далёк – и способен немало порадовать любителя опциональных игровых действий. Особенно, конечно же, знакомого с шедеврами Lucasfilm Games. Будет здесь неоднократно упоминаться и сама эта легендарная компания, скрытая в Thimbleweed Park под псевдонимом MMucasFlem, и многие герои её игр, и главный её конкурент Sierra. А, к примеру, супружеская пара, которая, как видно, без особого успеха хозяйничает в местном заведении общественного питания, – не кто иные, как Сэнди и Дэйв, главные действующие лица Maniac Mansion! Да, вполне возможно, что многие современные игроки не уловят доброй половины отсылок и потому окажутся лишены львиной доли удовольствия, которое можно получить от прогулок по Тимблвид-Парку. Но и им здесь есть чем заняться, – к примеру, чтением почти тысячи книг в местной библиотеке, написанных добровольцами – пользователями Kickstarter и просто любыми желающими со всего мира. Или звонками на пару-тройку тысяч номеров в городской телефонной книге, где за краудфандинг-пожертвование в 50 долларов можно было оставить голосовое сообщение. Или опциональным сбором разбросанных по всем локациям семи или восьми десятков «пылинок», явно пародирующих традиционный для жанра «пиксель-хантинг»…

Ничуть не меньшим разнообразием и масштабностью отличается и собственно игровой процесс. Надо заметить, что разворачивается сюжет несколько медленно, особенно по современным меркам, – там, где 90% сегодняшних адвенчур уже продемонстрировали бы финальные титры, игра Рона и Гэри только начинает входить в раж. Уже с конца второй главы наши герои могут раздобыть карту Тимблвид-Парка и его окрестностей – и бродить по многочисленным локациям практически свободно. Более того: примерно в это же время к двоим персонажам-агентам присоединяются ещё три – один другого «страньше». Наиболее, пожалуй, симпатичная из них, девушка Долорес, являлась наследницей той самой фабрики подушек – но бросила семью и наперекор воле родственников поступила программистом в игровую компанию (естественно, MMucasFlem); её отец Фрэнк недавно окончил свою жизнь весьма загадочным образом – и теперь вынужден скитаться по зданию отеля в качестве призрака; наконец, наиболее чудной и неоднозначный персонаж из тех, кто оказывается в нашем распоряжении, – злобный клоун Рэнсом, строящий фразы с нецензурными высказываниями через каждое второе слово (которое в игре обязательно «запикивается») и страдающий от проклятия, наложенного одной из жертв его безжалостного злословия (оказавшейся по совместительству местной ведьмой).

Переключаться между персонажами можно почти в любой момент игры, при помощи выпадающего меню в правом верхнем углу экрана; инвентарь у каждого нашего подопечного свой, но обязательно находящийся в нём «список текущих дел», который позволяет не забывать о том, что именно в настоящий момент игра от нас требует, во многом дублируется у каждого из героев. Особенно у Рэй и Рееса, чьи имена не случайно звучат чересчур уж похоже; собственно, можно немного посетовать на не очень-то ярко проявленные взаимоотношения между основными действующими лицами игры – в диалоги между собой они вступают крайне редко, а задачки, требующие для своего решения управления несколькими персонажами, – как и общие сцены – появляются только ближе к концу игры. В самом же начале, при запуске Thimbleweed Park, нужно будет выбрать желаемый уровень сложности, Casual Mode или Hard Mode, – разумеется, только в последнем случае адвенчура откроет вам все свои секреты. Хотя лёгкими загадки вряд ли покажутся в любом случае – с учётом почти полностью открытого мира, некоторой нелинейности прохождения, необязательности многих действий и возможности переключаться на любого из пяти персонажей в течение большей части геймплея. Подсказок, увы, не предусмотрено – так что будьте морально готовы к долгим раздумьям.

Впрочем, сложность и отчасти нелогичность местных головоломок вряд ли стоит счесть недостатком. Скорее стоит посетовать на не самый удобный интерфейс – и дело не столько в наличии «глаголов», сколько, например, в отсутствии настроек клавиатурных сокращений. Так, активировать то или иное действие можно либо наведя и кликнув на нужный глагол мышкой, либо нажав букву в левой части клавиатуры: Q– открыть, Z – дать, W – взять и так далее; почему-то использовать первые буквы каждого действия (соответственно, O, G, T и др.) не дозволяется, – хотя этот явно более очевидный способ управления стал привычным ещё в классических играх 1990-х. Не работает и, например, перемещение в другую локацию по двойному клику – несколько ускорить перемещение персонажа по экрану можно, только зажав левую кнопку и двигая его мышкой. Не сразу можно догадаться и о том, что пропускать местные диалоги (пусть и выполненные в превосходной англоязычной озвучке, но всё же очень и очень обильные) можно при нажатии клавиши «точки» (да и этот способ помогает не всегда), – почему было не задействовать для этой цели нажатие кнопки мыши, непонятно.

Вероятно, не всех порадует и финал игры: традиционно для Рона Гилберта, концовка будет по-своему юмористической, но всё же не совсем ожидаемой (во избежание спойлеров просто напомним ветеранам жанра о Monkey Island 2). Тем не менее, даже если сюжет и не является самой сильной стороной Thimbleweed Park, от этой концовки нас отделяет целых десять глав крайне примечательной – несмотря на мелкие недостатки в области интерфейса – игры, знакомство с которой даже при буквальном следовании готовому прохождению займёт никак не менее десяти часов, а то и все 15-20 часов! Показатель по нынешним меркам прямо-таки рекордный. Стоит также добавить, что русский язык в Thimbleweed Park пока что отсутствует – но авторы обещали добавить его в самом скором времени, как и издания игры для iOS и Android. А значит – перед нами один из наиболее ярких и масштабных проектов в жанре классических адвенчур, наконец-то удостоившихся своего настоящего возрождения.

