Ticket to Earth: бегство с планеты Нью-Провиденс

На колонии Нью-Провиденс праздник – жители планеты готовятся встретить первый за долгое время земной корабль. Губернатор планирует праздничные мероприятия и не забывает напоминать, что желающие покинуть колонию могут купить билет на Землю всего лишь за $250 000. Одна беда, на маленькой и далеко не процветающей Нью-Провиденс мало у кого есть такие деньги.

Ticket to Earth Жанр puzzle/RPG

Платформы iOS

Разработчики Robot Circus

Издатель Robot Circus

Сайты ticket-to-earth.com , iOS

Ticket to Earth – эпизодическая puzzle/RPG, рассказывающая о событиях на отдаленной колонии, вызванных прилетом последнего корабля с Земли. Желающих вернуться домой оказалось немало и далеко не все они готовы смириться со своей судьбой, кое-кто планирует захватить место на корабле силой. И это далеко не самые приятные в общении люди. Первый эпизод игры, Uprising, показывает восстание заключенных колониальной тюрьмы в бедном районе Конец Мира и людях, которые пытаются остановить творящийся в городе беспредел.

Большинство puzzle/RPG, как грибы после дождя появившиеся после успеха оригинальной Puzzle Quest, построены по одной схеме. В бою противники стоят друг напротив друга, а все их действия, удары, заклинания и т.д. зависят от количества и цвета элементов, собранных на поле для три-в-ряд. Так работают Puzzle Quest 2, 10000000, Gems of War, Puzzle Quest: Galactrix, Gyromancer, Ironcast, Marvel Puzzle Quest и десятки других игр. Ticket to Earth ломает привычную схему. Здесь поле для три-в-ряд является одновременно и полем боя, по которому перемещаются ваши герои и их противники. Так что теперь все зависит не только от количества собранных за один ход элементов и их цвета, но и от положения, в котором окажется ваш персонаж. Не попадет ли он в конце хода под удар лазера взбесившегося робота-шахтера, не станет ли мишенью автоматической турели или не окажется ли в самой толпе бандитов, будут ли враги в зоне поражения его оружия, что особо актуально для бойцов, предпочитающих рукопашную. Такое небольшое, на первый взгляд, нововведение внезапно превращает казуальную puzzle/RPG в очень интересную и почти хардкорную тактическую стратегию.

Ticket to Earth содержит практически все элементы, присущие традиционным RPG. Герои могут покупать новое оружие и специальные возможности, применение которых зависит от цвета и количества пройденных (читай собранных) элементов игрового поля. Персонажи могут прокачивать свои характеристики, причем параметры скомпонованы здесь в очень необычное древо-граф, на котором вы выбираете направление развития.

На первых порах вы управляете одной героиней, Роз, но в середине эпизода к вам присоединится еще один боец – Вульф. В следующих частях команда под вашим контролем разрастется до четырех человек. Девушка-садовник Роз пытается спасти свою близкую подругу Ксению. Она вынуждена записаться в локальную полицию, Миротворцев, и пытается помочь хоть кому-то в Конце Мира. Вульф – опытный Миротворец, и руководствуется в первую очередь меркантильными соображениями, его интересует размер награды за поимку беглых преступников. Эти деньги помогут ему купить билет на Землю. Впрочем, не все так просто и с Роз, и с Вульфом, у обоих героев есть тайны, которые лишь слегка приоткрываются в первом эпизоде игры.

Вообще, история в Ticket to Earth подается очень неплохо. Мы узнаем о прошлом колонии и ее жителей как из заставок перед сражениями, так и из отрывков чат-общения героев игры, причем участвующих в конфликте с разных сторон. На Нью-Провиденс есть своя элита, Первопоселенцы, есть рабочий класс, криминальные группы, религиозные секты и т.д. Следить за историей интересно.

По стилю рисунка и в целом по настроению Ticket to Earth напоминает серию научно-фантастических графических новелл Worlds of Aldebaran (Aldebaran, Betelgeuse, Antares, Survivors) от бразильского автора и художника Léo. Кстати, если вы любите sci-fi в духе классических романов золотой эры, настоятельно рекомендуем познакомиться с творчеством Léo.

Первый эпизод Ticket to Earth содержит 18 сюжетных и 17 дополнительных заданий. К сожалению, пробежать их все можно буквально за 2-3 часа. Правда, после этого можно попытаться выполнить все второстепенные условия сражений, что уже не так-то просто.

Всего в игре планируется четыре эпизода подобной продолжительности, вот, правда, даты выхода следующих частей еще не названы. Как не названы еще и сроки релиза Android и Steam-версии игры, пока что Ticket to Earth доступна только на iOS. Но если вы предпочитаете платформу Apple – настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на Ticket to Earth, это что-то новое в жанре puzzle/RPG, очень неглупая игра с интересной историей. Если же вы предпочитаете играть на Andoid или ПК, запомните это название и не пропустите выход Ticket to Earth на вашей платформе.

