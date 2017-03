Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: четверо против кардинала

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – плод многолетней эволюции игр с открытом миром от Ubisoft. В ней можно найти элементы Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Tom Clancy’s The Division, но, слава богу, серия не забыла и свои корни – это все-таки Ghost Recon, пусть и не совсем тот, к которому мы привыкли, но Ghost Recon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Жанр тактический шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Ubisoft Paris

Издатель Ubisoft

Сайты ubisoft.com , Steam

Не зря же в самом первом разговоре в игре вспоминаются события в Москве из оригинальной Tom Clancy’s Ghost Recon (2001). Да, разработчики решили забыть о войнах будущего из Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter и Ghost Recon: Future Soldier, события новой части происходят в наше время. В связи с этим у Призраков отобрали практически все новомодные гаджеты, в том числе пресловутый адаптивный камуфляж, оставив только дрон для разведки и отвлечения врагов, да прибор ночного видения и тепловизор. Все по-честному.

Призраков забрасывают в Боливию. Их задача – уничтожить наркокартель Санта-Бланка и его лидера – Мечтателя. Для этого спецназовцы должны поочередно отрубить щупальца наркоспрута, убивая подручных Мечтателя, срывая поставки, сжигая запасы коки, помогая повстанцам. Где-то мы что-то подобное уже видели… ах да, в Far Cry 4 и Just Cause 3. Вот только Ghost Recon Wildlands все-таки тактический шутер и ориентирован в первую очередь на «тихое» прохождение.

Идеальная перестрелка в Wildlands длится ровно полторы секунды, хотя подготовка к ней может занимать с десяток минут. Подходим к позиции противника, поднимаем в воздух дрон, отмечаем всех солдат картеля, выбираем мишени для компьютерных напарников в режиме синхронизации выстрела, выбираем цели для себя. Пару приглушенных хлопков и пять-шесть противников умирают, не успев даже понять, что произошло. Расход патронов – минимальный, потерь – нет. Все как в старых добрых фильмах про американский спецназ. Элитные подразделения – это те, о существовании которых не знают ни друзья, ни враги.

Другой вариант прохождения – ночью втихую снимать часовых врукопашную, пользуясь прибором ночного видения или тепловизором. Впрочем, в любой момент все может пойти не так: цель вышла из зоны поражения, снайпер промахнулся, противник заметил труп. И тогда в Wildlands становится жарко, особенно начиная с середины игры, когда в бой вступают тяжелые вертолеты и бронетранспортеры. У Призраков, конечно, есть средства для борьбы с техникой, но их мало и лучше к ним не прибегать. Вашему персонажу достаточно пары очередей, чтобы отключиться, и тут стоит только надеяться, что напарники вас оживят. Учитывая плотность подкреплений, это может быть не так просто. Впрочем, вы тоже не лыком шиты и всегда можете призвать на помощь повстанцев, запросить минометный обстрел, пару-тройку наемников и т.д. Да, в таком случае Wildlands станет похожа на Far Cry 4, что несколько противоречит духу серии.

Опять-таки, играть в stealth намного интересней. Подходить к цели ночью, ломать электрогенераторы, вырубать прожекторы и световые стены, прятаться в подлеске, использовать оружие с глушителями. В таком случае Wildlands превращается в настоящий Ghost Recon в открытом мире, а вы ощущаете себя бойцом элитного отряда, а не клоуном на побегушках у картонных революционеров.

Кстати, в этом одна из проблем Wildlands в кооперативном режиме. Играть со случайными компаньонами практически бессмысленно, здесь вам не The Division, в котором вполне комфортно проходить миссии вместе с незнакомцами. Здесь даже один человек, который не хочет играть в stealth, может испортить сессию сыгранной команде. Опять-таки, в кооперативном stealth-режиме стоит выступать только в команде единомышленников и обязательно с использованием голосовой связи. Живые напарники, в отличие от AI-партнеров, не умеют читать ваши мысли, а синхронизация действий в этой игре крайне важна. Впрочем, если вы любите веселые покатушки со стрельбой во все стороны, в Wildlands можно играть и так, но зачастую сетевые сессии превращаются в хаос, состоящий из постоянных оживлений умерших по глупости товарищей.

Лично мне по душе неторопливое исследование мира, поиск улик, выполнение вторичных заданий в однопользовательском режиме, да просто путешествие по Боливии. Зря, кстати боливийское правительство накинулось на Ubisoft, компания с такой любовью выстроила игровой мир, что это заслуживает уважения. Да, игровая карта не повторяет реальную Боливию, но многие характерные особенности местности в игру перенесены. Это действительно очень большой, насыщенный и очень красивый мир.

Интересно, что игра использует не движок Snowdrop, на котором построен Tom Clancy’s The Division и который будет задействован в новом проекте компании в киновселенной Avatar (кстати, кто забыл, у Ubi уже была игра по Avatar – James Cameron’s Avatar: The Game). Ghost Recon Wildlands построен на движке Anvil 2.0, последней версии engine, использовавшейся во всех проектах серии Assassin’s Creed, Steep, For Honor и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. И здесь Anvil 2.0 показывает себя во всей красе. Такой детализированной и большой игровой территории в шутерах мы еще не видели – площадь виртуальной Боливии в игре около 600 кв. км., в два раза больше, чем в Arma 3 и в три раза больше, чем GTA V. Да, возможно, Wildlands и уступает theHunter: Call of the Wild (движок APEX) в проработке подлеска и трассировке лучей, но в игре Ubisoft есть еще много всего. Взрывы, вода с объемными волнами, эффекты искусственного освещения, транспортные средства, поселки и фермы, горы и пустыни. А какие здесь восходы и закаты, какой туман и утренняя дымка… Похоже, Wildlands станет новым benchmark для тестовой лаборатории ITC.ua. Кстати, сразу рекомендуем устанавливать игру на SSD, время загрузки как самой игры, так и локаций при быстром путешествии, сокращается в несколько раз.

Выбор оружия в Wildlands неплох – 50 основных стволов, плюс 30 тех, что можно снять с трупов боссов картеля. Но будем честными, скорей всего вы очень быстро найдете подходящее оружие и будете пользоваться им до самого конца игры. Для меня таким оружием стала винтовка G36C, которую, кстати, можно получить в самом начале как награду Uplay. Система тюнинга стволов перекочевала в Wildlands из Ghost Recon: Future Soldier. Найдя в игровом мире соответствующие компоненты, вы можете поменять приклад, планки, магазин, спусковой механизм, ствол и т.д. Плюс здесь просто отличный выбор камуфляжа для оружия, а система редактирования персонажа, кажется, взята прямиком из The Division, с поправкой на то, что в Боливии, в отличие от Нью-Йорка, тепло. Есть в игре и система прокачки, причем за повышение уровней вы получаете всего одно очко параметров, а десятки бонусных баллов можно найти на игровой карте. Плюс для прокачки нужны ресурсы, которые придется добывать с боем.

Единственное, к чему стоит придраться в Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – так это управление транспортными средствами. Оно, особенно в том, что касается самолетов и вертолетов – крайне неудобное. Мне пришлось разбить пять вертолетов, пока я освоился с несколько странным «козлением» винтокрылых машин при торможении и снижением высоты при ускорении. Да, так возможно реалистичней, но для подобных игр такое управление не характерно. Что же касается машин, если вас устраивало управление в Far Cry 4, скорее всего, устроит и здесь. Если нет, предлагаю попробовать мотоциклы и катера – самый удобный способ перемещения в игре. Учитывая, что изрядную долю времени вы проведете за рулем, а часть миссий напрямую связана с перегонкой транспортных средств из точки А в точку Б, проблемы с управлением – достаточно серьезный минус игры.

Вторая проблема Wildlands – повторяемость второстепенных миссий. Но это скорее беда всего жанра. Заполнить мир такого размера исключительно оригинальными заданиями – задача просто неподъемная, вот и приходится повторяться: защити передатчик, уничтожь станцию, запугай боевика. Кстати, Ghost Recon Wildlands – одна из немногих игр, в которой сдающихся противников стоит брать в плен.

Как уже говорилось в самом начале, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – это немного Assassin’s Creed в современном сеттинге, немного Far Cry 4, немного Tom Clancy’s The Division на природе. Тем не менее, исследовать Боливию, зачищая от наркомафии провинцию за провинцией, все-таки интересно, уж очень красивый и разнообразный мир получился у Ubisoft Paris. А во что вы превратите игру – в тактический stealth-симулятор или в непрерывный action с пиротехникой, зависит только от вас. Хорошей охоты, Призраки.

Roccat рекомендует: