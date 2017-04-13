ТОП-10 самых востребованных смарт-браслетов по версии Hotline

По данным Hotline.ua, украинцы предпочитают бюджетные смарт-браслеты. Любимым брендом наших соотечественников в этом сегменте стал Xiaomi, а самой «народной» моделью – Mi Band 2. В десятке востребованных устройств одна половина обладает базовыми функциями, а вторая подходит для серьезных тренировок, что указывает на то, что носимая электроника заинтересовала массового пользователя и стала частью жизни тех, кто занимается спортом.

ТОП-10 за прошлую неделю выглядит следующим образом:

Xiaomi Mi Band 2 – 810 грн Xiaomi Mi Band 1S Pulse – 408 грн Xiaomi Mi Band – 351 грн Polar A360 – 4 619 грн Garmin vivoactive HR – 7 234 грн Fitbit Charge 2 – 3791 грн Samsung Gear Fit2 – 4 916 грн ATRIX ProFit Tempo E06 – 566 грн Nomi SB-01 Fit Black – 307 грн Fitbit Blaze Black – 4 397 грн

Бренды

Самым популярным брендом в бюджетном сегменте является Xiaomi – в ТОП-3 входят только браслеты этого производителя. Все модели – начального уровня. Они умеют выполнять базовые вещи – считать шаги, мониторить сон, будить пользователя в комфортное время, как минимум вибрировать при входящих звонках и сообщениях.

В числе более дорогих моделей – браслеты Polar, Garmin, Fitbit, Samsung. Эти устройства умеют следить за интенсивностью тренировок и подойдут (в зависимости от модели) для любительских или профессиональных занятий спортом. Самые дорогие браслеты продает Garmin – у этого производителя только одна модель попала в ТОП, но она ориентирована на профессиональных спортсменов. Интересно, что этот же бренд является самым популярным в мире среди смарт-браслетов такого уровня.

Список производителей в ТОПе позволяет сделать вывод, что украинцы в выборе носимых гаджетов полагаются не только на свои потребности и бюджет, но и на бренд. Первая семерка – это модели известных брендов, и только на 7 и 8 месте находятся малоизвестные локальные марки (ATRIX и Nomi) с бюджетными устройствами с базовыми возможностями.

В ТОПе нет ни одного устройства от таких компаний, как Sony, Jawbone, Huawei – все они достаточно популярны на мировом рынке, но не отличаются сбалансированным соотношением цены и характеристик. Украинский потребитель чувствителен к нему – этим можно объяснить такой результат. И, обращая внимание на бренды, он выбирает те, которые ему знакомы, но и не требуют существенной переплаты за свои устройства.

Производители всех популярных моделей входят в ТОП-10 производителей смарт-браслетов. Кроме них, там есть Huawei, Jawbone и SMA. Если первые два, как мы уже писали, выпускают не самые дешевые устройства по меркам их функций, то SMA – это еще один недорогой китайский бренд, который выпускает устройства с интересными программными возможностями и приличным качеством сборки, но малоизвестен в нашей стране.

Модели

В чарте есть только два браслета без экрана – оба выпущены Xiaomi, это первые модели производителя, которые в свое время изменили рынок и сделали сегмент массовым. Но использование дисплея и при этом хорошее время автономной работы – это тренд в сегменте носимой электроники. И уже очевидно, что браслеты без дисплеев отойдут в прошлое.

Самый востребованный смарт-браслет на Hotline, Xiaomi Mi Band 2, был выпущен летом 2016 года. Интерес к модели свидетельствует о том, что украинский покупатель следит за новинками рынка.

Устройство оснащается экраном и пульсометром, показывает время, количество пройденных шагов и оповещения о входящих звонках и сообщениях. Кроме того – считает пульс (с заданной периодичностью или по «запросу» пользователя), отслеживает продолжительность и качество сна. Средняя цена устройства – 810 гривен, и она определяет верх бюджетного сегмента для смарт-браслетов.

Следом за ним идет Xiaomi Mi Band 1S Pulse – модель, которая вышла в 2015 году. От флагмана Xiaomi отличается тем, что не имеет дисплея. При этом это самое бюджетное устройство с пульсометром. Средняя цена – 408 гривен.

Xiaomi Mi Band – самая старая модель (вышла в 2014 году) в ТОПе, и она до сих пор интересует покупателей. Это один из двух самых бюджетных смарт-браслетов, и его успех обусловлен как ценой (351 грн в среднем), так и известностью бренда.

Первый «профессиональный» смарт-браслет находится только на четвертом месте по популярности. Это Polar A360 со средней ценой 4 619 гривен. Модель оснащается экраном, пульсометром, умеет круглосуточно отслеживать активность пользователя, оценивать эффективность тренировок на основании данных о сердечном ритме и давать рекомендации о том, как достигать более высоких результатов. У него есть влагозащита WR30 (защита от брызг). В Polar A360 нет GPS, зато есть программы тренировок, возможность создавать индивидуальные планы и отслеживать успехи в группе. Кроме того, браслет работает как смарт-часы: показывает уведомления о событиях на смартфоне, умеет принимать звонки. Часы работают до 2 недель без подзарядки, что также делает их привлекательными в глазах аудитории.

Garmin vivoactive HR – самая дорогая модель в ТОПе. Средняя цена на нее составляет 7 234 гривны. Эта модель ориентирована на спортсменов. Ключевая особенность браслета – влагозащита 5 ATM и GPS. GPS делает их интересными в глазах всех, кому важно во время спортивных упражнений отслеживать скорость и расстояние. А влагозащита, достаточная для того, чтобы находиться в воде в течение продолжительного времени – в глазах пловцов и других спортсменов, которым важна эта характеристика. Кроме того, в модели есть возможности «умных» часов и мощный аккумулятор, который держит заряд до 3 недель без использования GPS и до 10 часов с активным GPS.

Fitbit Charge 2, расположившийся на шестом месте, близок по характеристикам к Polar A360, только работает вчетверо меньше, стоит несколько дешевле (3791 грн в среднем) и выглядит более спортивно. Этот бренд более известен массовому пользователю и привлекает аудиторию, которая уже интересуется спортом, но пока, вероятно, не занимается им профессионально.

Samsung Gear Fit2 – это второе поколение смарт-браслетов Samsung. Модель интересна благодаря менее спортивному, чем у конкурентов, дизайну и влагозащите, которая позволяет использовать его для тренировок в бассейне. Кроме того, бренд Samsung в данном случае привлекателен для той аудитории, которая пришла за смарт-браслетом не из спортивного мира. Средняя стоимость устройства – 4916 гривен.

ATRIX ProFit Tempo E06 – один из самых бюджетных смарт-браслетов с экраном в ТОПе. Его функции ограничиваются подсчетом шагов, мониторингом сна и показом времени и оповещений о входящих звонках на экране телефона, зато время автономной работы составляет три месяца.

Nomi SB-01 Fit – самый бюджетный смарт-браслет под локальной торговой маркой с дизайном в духе Fitbit Charge. Он же самый бюджетный браслет с экраном и в принципе самый дешевый смарт-браслет из тех, которые можно официально купить в Украине. В числе его возможностей – подсчет шагов и мониторинг сна, демонстрация времени.

Наконец, замыкает список Fitbit Blaze – смарт-браслет, который вышел около года назад и за время присутствия на рынке потерял в цене в полтора раза. Это единственная модель с дизайном часов в рейтинге, что позволяет предположить, что именно внешний вид стал залогом популярности устройства. По возможностям он близок к Fitbit Charge 2.

Интересно, что список самых популярных моделей для Android в принципе совпадает со списком самых популярных моделей, а в списке смарт-браслетов для iOS вместо Samsung Gear Fit2 (это устройство подключается только к Android-телефонам) располагается Xiaomi Mi Band 2 в голубом цвете. Следом за ним идет Fitbit Surge – смарт-браслет Fitbit с GPS и большим экраном.

Итог

Большая разница в стоимости и возможностях востребованных смарт-браслетов указывает на то, что этот класс устройств интересен самой широкой аудитории. На фоне роста популярности активного образа жизни и распространения мобильных приложений для контроля здоровья потребность в смарт-браслетах также будет увеличиваться. Причем наверняка сразу в обоих сегментах. Однозначно востребованными будут устройства с экранами и долгим временем автономной работы.