То, что Майкл Бэй устал от Трансформеров, было видно невооруженным глазом: с каждым новым фильмом спецэффекты становились все лучше, а вот смысл улетучивался с головокружительной скоростью. Пятая часть станет для Бэя последней, и Майкл решил оторваться по полной, оставив нам на память неудобоваримую мешанину образов и спецэффектов, которую и фильмом назвать-то сложно.

Transformers: The Last Knight / ”Трансформеры: Последний рыцарь” Жанр фантастика, боевик

Режиссер Майкл Бэй

В ролях Марк Уолберг (Кейд Йегер), Энтони Хопкинс (Сэр Эдмунд Бертон), Джош Дюамель (Уильям Леннокс), Лора Хэддок (Вивиан Уэмбли), Изабела Монер (Изабелла), Питер Каллен (Оптимус Прайм), Эрик Аадал (Бамблиби), Фрэнк Уэлкер (Мегатрон) и др.

Компании Paramount Pictures, Hasbro

Год выпуска 2017

IMDb

Лента продолжает историю Кейда Йегера, изобретателя-неудачника, прячущего немногих выживших автоботов на автомобильной свалке, пока Оптимус Прайм дрейфует в космосе в направлении Кибертрона, а люди превращают всех попавшихся им на глаза роботов в металлическую стружку. Вернее, пытается продолжать, потому что вместо полноценной истории фильм больше напоминает бессвязную фанатскую нарезку из доброй пятерки фильмов — оставляем все самые зрелищные сцены и убираем “ненужный” треп.

Вот рыцари короля Артура сражаются с варварской ордой. Вот Мерлин отправляется за помощью к трансформерам, которые, оказывается, известны людям гораздо дольше, чем мы привыкли считать. Взрывы, пламя, металлический дракон проносится сквозь нестройные ряды воинов, полыхая огнем, все бегут. И вот мы уже в недалеком будущем, где детишки копошатся в развалинах из-мы-уже-даже-не-помним-какой части фильма. Вот наша новая героиня спутывает патрульный бипод с турелями, что твоего АТ-АТ. Самолет стреляет ракетой по автоботу, чтобы защитить детей, прячущихся прямо под роботом. Логично, почему нет? Появляется Йегер, взрывы, выстрелы, все бегут.

Оптимус прибывает на Кибертрон, встречает создателя-квинтессу, становится злым и отправляется на Землю. Люди выпускают из тюрьмы арестованных подручных Мегатрона (вполне адекватно же — автоботов убивать на месте, а десептиконов сажать в тюрьму) и следом за ним отправляются на поиски Йегера. Кейд на свалке нянчится с Гримлоком, детенышами диноботов (которые, очевидно, теперь вылупляются из киберяиц) и навязавшейся девчонкой. Врывается Мегатрон, взрывы, выстрелы, все бегут.

Англия, замок, непонятно что забывший в этом кошмаре великолепный Энтони Хопкинс, тайный орден Витвикианцев, великая загадка древности, кибертронские артефакты, история про избранного и шутка про мошонку козла, повторенная дважды. Прибывает спецназ, взрывы, выстрелы, все бегут.

Кибертрон падает на Землю, взрывы, разрушения, все бегут. Дрифт на подводной лодке, исследование развалин, трансформеры-рыцари, мордобой, перестрелки, атака десептиконов, все бегут. Угроза уничтожения Земли, злой Оптимус дерется с автоботами, добрый Оптимус дерется с Десептиконами, все дерутся со всеми, могущественный артефакт, прошедший через весь фильм, активируется Йегером на мгновение и выбрасывается за ненадобностью, ЗЕМЛЯ ЭТО ТРАНСФОРМЕР, МАЙКЛ, все бегут.

Перестрелка, мордобой, взрывы, роботы разлетаются во все стороны в слоу-мо, победа, пафосная речь от Оптимуса, клавшего свой железный болт на то, что люди за последние два фильма уничтожили больше автоботов, чем десептиконы за все пять частей, завязка на шестую серию. Кто-нибудь, остановите это, пожалуйста!

К сожалению, в Последнем рыцаре изумительные спецэффекты, очень неплохое 3D и внятные драки роботов, в которых ты чуть ли не впервые в серии не путаешься в том, кто кого мутузит, а также замечательная Лора Хэддок и Энтони Хопкинс, способный выкладываться на полную, даже снимаясь в откровенном барахле. И всего вышеперечисленного достаточно для того, чтобы оправдать поход в кинотеатр. А вот больше фильму предложить совсем нечего — большинство роботов в очередной раз подверглось откровенно неудачному редизайну, Уолбрег играть даже не собирается, Изабела Монер, плохо пытающаяся походить на Рэй, новой звездой фильма так и не стала, лор предыдущих пяти частей пущен псу под хвост и даже количество трансформаций можно пересчитать на пальцах. В Трансформерах почти нет трансформаций, какого черта, Paramount? Зато есть рыцари, нацисты и реклама китайских веб-сервисов.

И самое ужасное, что Paramount Pictures всерьез хотят заполучить собственную киновселенную, а потому уже в следующем году нас ждет спин-офф про Бамблби, а еще через год Трансформеры 6. Искра, дай нам сил пережить все это.