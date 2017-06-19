Обзор робота UBTECH Alpha1 Pro

В плане развлечений современному ребенку можно только позавидовать. Научно-технический прогресс принес столько разных приспособлений и игрушек, что на все не хватит времени, даже если и хватит денег. Но последние лет пять значительно продвинули потребительские устройства, вроде управляемых квадрокоптеров и разных роботов, которые стали значительно умнее и доступнее. Сегодняшний обзор, собственно, одному такому и посвящен. В редакцию приехал программируемый робот производства компании UBTECH – Alpha1 Pro, о котором я сейчас коротко расскажу.

Модельный ряд

У компании есть несколько вариантов управляемых роботов: Alpha – линейка небольших андроидов; JIMU – «конструктор», из которого можно собрать какого-то зверя, машинку или что-то другое, что только придет в голову; и еще компания делает Cruzr, который уже не совсем игрушка, а что-то в духе полутораметрового административного робота, который встретит гостей в офисе и поможет организовать, например, видеозвонок.

У нас же в редакции Alpha1 Pro, что является улучшеной версией робота Alpha 1S. Отличия заключаются в небольшом визуальном оформлении, функционально обе модели ничем не уступают друг другу. Alpha 2 в свою очередь уже более продвинутый вариант, который имеет больше моторов, камеру, и другую программную платформу, что позволяет ему быть более интерактивным и исполнять больше функций. Но сегодня не про него.

Комплектация

К пользователю игрушка попадет в большой белой коробке. Внутри с роботом будет только зарядное устройство, кабель для подключения к компьютеру и сопроводительная документация. Отдельный манипулятор не потребуется, ведь управляется Alpha с помощью приложений для смартфонов или компьютеров.

Начало работы простое: достаточно скачать приложение из App Store или Google Play, включить робота и установить соединение. Сразу после этого он готов к командам. Также потребуется зарегистрировать учетную запись, но это не займет и трех минут. В целом, старт быстрый и легкий, современным детям, которые когда-либо подключали что-нибудь по Bluetooth к смартфону (например, наушники), этот процесс не покажется сложным.

Внешний вид

Alpha1 Pro – андроид, то есть, человекоподобный робот. У него есть туловище, голова, две руки и две ноги. На спине у него блок, который можно назвать воображаемым рюкзаком. При этом двигаются только руки и ноги, головой робот не вертит и его туловище не поворачивается. Размеры «Альфы» достаточно крупные, как для игрушечного робота: 398×280×122 мм, вес – 1.65 кг.

Из элементов управления на самой игрушке есть только кнопка включения/выключения, кнопка экстренного отключения, mini-USB для подключения к компьютеру и гнездо для зарядки. Есть также диодный индикатор состояния. Все остальное управление осуществляется с помощью либо беспроводного подключения со смартфона, либо через провод с компьютера.

Собран андроид из пластика и алюминия. При этом его тяжело назвать хрупким. В выключенном состоянии моторы «расслаблены», но даже при этом, как бы вы не подняли робота, вряд ли он от этого поломается. Обшивка из пластика тоже способна переживать удары, но вот как она будет выглядеть после падения со стола, например, на плитку, проверять не хочется. Мелкие царапины стоит ожидать в местах частых контактов с поверхностью при падениях и исполнении каких-либо трюков (на руках, голове и «рюкзаке»).

Для движения в роботе установлены 16 моторов (по три в руках и по пять в ногах). Их «свобода» немного ограничена. Например, поднять руки над головой робот сможет только разведя их по бокам; вытянув руки перед собой он не сможет поднять их выше уровня плечей. Ноги робот не сможет повернуть (либо двигать вперед-назад, либо разводить в стороны) и для поворота корпуса «Альфа» будет их разводить в разные стороны и сводить, относительно медленно поворачиваясь.

Для эффектов корпус оснащен подсветкой на «суставах» и в голове. На руках и ногах отображаются несколько цветов, а в голове только синие диоды. Еще внутри головы установлен динамик. Звук не самый лучший и громкий, но его вполне достаточно для детской игрушки. Через этот динамик воспроизводится как музыка, так и может быть заранее записанный голос.

Функциональность

Изначальных способностей у андроида не так много. Он танцует заранее подготовленные танцы, демонстрирует гимнастические упражнения (делает растяжку, отжимается, поднимает ноги и даже может выполнить удары), может заниматься йогой и сопровождать движениями какие-либо сказки. Все это можно найти и скачать через приложение. Там есть как подготовленные сценарии от производителя, также и пользовательские варианты.

Вторая часть из набора возможностей – геймпад. Тут пока есть сценарии для футбола и боя. Если у вас один робот, то это не так занимательно, но если их два (и больше), то можно устроить бой или, соответственно, поиграть в футбол. Естественно, это потребует небольшой подготовки и не будет особо динамичным, тем не менее, развлечение вполне интересное. Позже разработчик добавит набор «джойстика» для танцев.

Но на этом всем возможности робота не ограничиваются. Пользователь может сам создавать сценарии движения. С мобильным приложения это выглядит так: пользователь задействует соответствующую функцию, после чего робот «расслабится». Потом нужно двигать руки и ноги так, как вздумается пользователю и последовательно сохранять действия. Там же можно эти действия редактировать (менять длительность, удалять и добавлять новые). Как только пользователь закончит, этот алгоритм можно сохранить и воспроизводить.

С приложения для компьютера возможностей побольше. Тут есть более точная настройка движения каждого моторчика и все эти действия можно сопроводить музыкой. Приложения доступны для Windows и Mac. Для редактирования движений достаточно задать положение каждого из моторов в цифрах, либо покрутить нужную конечность на 3D-модельке.

Конечно, запрограммировать робота на, скажем, поднятие карандаша с пола – практически нереальная задача. Из-за отсутствия каких-либо сенсоров, робот может врезаться и падать, поднимать его придется руками, ведь самостоятельно он не встанет. Для ходьбы его устроит не всякая поверхность, и крайне желательно, чтобы она была максимально ровной. По ковру Alpha передвигается проблемно, тоже самое и с очень скользкими полами. Лучше всего подойдут деревянные покрытия.

В действии

Alpha1 Pro работает достаточно быстро. Соединение устанавливается в течении 15 секунд и потери связи я не встречал. Задержки между командой и началом ее исполнение практически незаметно. Это не так важно при запуске сценариев танцев или сказок, но вполне важно в соревновательных режимах боев или футбола.

С другой стороны, программирование робота уже намного более занятное развлечение. Да, оно потребует какого-то времени и сноровки, зато явно будет полезно для развития фантазии, усидчивости и концентрации внимания. Опять же, ограничение тут будет только в виде не самой лучшей маневренности робота и фантазии ребенка (или взрослого), который занимается созданием собственного сценария.

Придуманные и заданные для робота действия можно не только сохранить у себя, ими можно поделиться с другими пользователями через приложение. Точно также оттуда можно скачать что-то, что уже оформили другие пользователи. Увы, практически весь имеющийся контент либо на английском языке, либо на азиатских. Сказок и любого другого контента на украинском или русском языках я там так и не встретил. И, честно говоря, не уверен, что старт продаж в наших регионах существенно поменяет ситуацию.

Еще один аспект работы игрушки – шум. Моторчики довольно громкие и их явно будет хорошо слышно в любом помещении. Ко всему, какие-либо действия могут сопровождаться музыкой. В этом плане робот не самый практичный, если рядом с играющимся ребенком кто-то хочет отдохнуть.

Отдельно стоит отметить, что как и любой другой механизм, Alpha может поломаться. Как заверил дистрибьютор, в сервисе есть необходимый набор запчастей для ремонта, так что механические повреждения не так страшны. От влаги все же стоит держать робота подальше.

Автономность

По заявлению производителя, аккумулятор может продержаться до одного часа работы. Это не значит, что на игры отведен всего час, ведь достаточно много времени будет занимать постановка задачи. Так, например, чтобы перепробовать все базовые возможности и разобраться со всеми дополнительными, одной зарядки мне хватило. При активном использовании розетка потребуется раз, максимум два в день, вряд ли кто-то будет играться с роботом настолько много.

Полное восстановление батареи емкостью 2100 мА•ч займет до двух часов. Но роботом можно пользоваться во время зарядки, разве что поле действий ограничиться длинной провода. Тем не менее, это практически не помешает работе, особенно, если в это время Alpha подключен к компьютеру и пользователь готовит какой-либо сценарий действий (увы, от компьютера робот не заряжается, только от ЗУ).