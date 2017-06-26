Обзор робота UBTECH Jimu (Inventor Edition)

Уверен, большинство наших читателей увлекались/увлекаются конструкторами. Такое развлечение может хорошо развивать детей, позже помогает взрослым в моделировании или остается занятным хобби. Главное, это явно не в пустую потраченное время, а развивающее занятие. Недавно мы подготовили обзор андроида Alpha1 Pro от компании UBTECH. Сегодня же героем материала станет модель из другой линейки производителя, и называется она Jimu. Это тоже робот, но его можно собрать так, как захочется владельцу.

Модельный ряд

О том, какие роботы бывают у производителя, мы уже писали в прошлом материале. В этот раз подробнее остановимся именно на линейке Jimu, которая состоит из нескольких вариантов роботов. На сегодня доступны 7 комплектов: KarBot Kit, TankBot Kit (робот WALL-E), Explorer Kit, Inventor Kit, MeetBot Kit, Mini Kit и BuzzBot/MuttBot Kit. Все они отличаются количеством и оформлением деталей. Но при этом их можно комбинировать, складывая собственные варианты роботов.

Нам повезло познакомиться с самым крупным набором – Inventor Kit. Не смотря на то, что комплект является топовым в линейке, к нему все еще можно докупить инфракрасные датчики, например, которые отсутствуют в стандартном наборе.

Комплектация

В коробке робот будет разобран по малейшим деталям. Комплект разложен по отдельным коробочкам и вполне логично организован. Отдельных частей очень много: 675 пластиковых частей конструктора, 16 сервоприводов, один главный блок и одна батарея. Конечно же в комплекте есть сопроводительная документация и зарядное устройство. Пульт по-прежнему не требуется, управляется робот со смартфона.

К нам Jimu попал собраный в модель слона, поэтому для знакомства достаточно было просто скачать приложение и подключиться к нему. Пользователю же понадобиться собрать своего робота. В приложении есть удобная пошаговая инструкция. Рассчитан конструктор на детей от 8 лет, но вряд ли каждому ребенку будет под силу собрать робота самостоятельно и скорее всего без помощи взрослого и нескольких часов сборки тут не обойтись.

Внешний вид

Как вы понимаете, единого дизайна у робота нет. Изначально в комплект «заложены» варианты собрать жирафа, слона, волка, носорога, богомола и гуманоида. Естественно, пошаговые инструкции имеются для всех доступных сборок. Из-за такого количества вариантов, описать размеры игрушки сложно, но даже самый большой «зверь» не будет больше Alpha1 Pro, рост которого составляет почти 40 см. Тем не менее, конструктор не самый маленький, а на процесс сборки явно понадобится много свободного пространства.

Практически весь комплект состоит из пластика. Детали «ног» имеют резиновые опоры. Декоративные элементы, например, бивней, сделаны из резины. В зависимости от набора, некоторые части конструктора будут разных цветов. Еще снаружи останутся соединяющие приводы с центральным блоком провода. Они довольно гибкие, но с ними желательно быть поосторожнее. Поклонникам аккуратно разложенных кабелей в компьютерах явно не понравится такая «проводка».

Собранная модель выглядит достаточно уверенно и в случае падения на ровной поверхности не рассыпается. Но упав со стола, например, последствия могут быть самыми разнообразными. Поэтому играть с роботом стоит на полу. Соединяющие разные части крепления довольно маленькие по размеру и с ними тоже желательно быть поосторожнее (тем, у кого большие пальцы, вовсе может быть неудобно в процессе сборки/разборки). Но если нет риска для падения конструктора с какой-либо высоты и в округе нет домашних животных, то за робота можно совершенно не переживать.

Функциональность

Как и с Alpha1 Pro, Jimu может делать какие-либо заранее подготовленные производителем трюки. Например, тот же слон может симулировать обливание водой и помахать хоботом, носорог сидит, ходит, сердится и прочее. Но таких сценариев не так и много. Отдельных задач, как футбол или бой у Alpha, тут нет. Но не стоит списывать робота со счетов так быстро.

Как и Alpha, Jimu можно запрограммировать на какие-либо действия. Для этого есть два способа. Можно задать действия для любого моторчика именно так, как вы пожелаете, либо вы пошагово выстраиваете алгорим уже подготовленных действий. При этом, такой алгоритм можно посмотреть в форме кода. Это можно назвать первыми шагами в программировании. Конечно, без пояснений ребенок там скорее всего ничего не поймет.

Собственно, набор возможностей, опять же, ограничивается только фантазией и усидчивостью. Длинные действия, например, движение в какую либо сторону, нужно будет очень долго «строить». Стандартный набор заготовок долго развлекать не будет, ведь действий не так и много. Но процесс разборки и сборки весьма увлекательный, хоть и может занимать много времени, особенно с детьми.

В действии

Робот очень отзывчивый и быстрый. После процесса сборки, подключение и начало работы не отнимут более 30 секунд, если при сборке не были допущены ошибки. Для работы потребуется смартфон/планшет под управлением Android или iOS. В отличии от Alpha, у Jimu нет возможности подключения к ПК, но и особой потребности в этом тоже нет, ведь мобильное приложение позволяет осуществлять точные настройки движений, чего нет у роботов другой линейки.

Все задачи Jimu исполняет достаточно быстро. Приводы хоть и шумные, звук от них особо не раздражает. Устойчивости у робота тоже достаточно благодаря резинкам на ножках. Но тут есть обратная сторона медали, на ковре ему не очень удобно перемещаться. Зато на плитке или ламинате проблем совсем не возникает.

Подача стандартных команд очень простая: достаточно нажать на кнопку с определенным действием и робот его исполняет. Намного сложнее наловчиться создавать свои команды, ведь нужно помнить номера приводов. Ко всему, робот сразу применяет действие, даже на стадии настройки. А следовательно, если вы промахнулись с номером привода или не в ту сторону его повели, то Jimu либо завалится куда-то, либо произойдет еще какой-то казус. На стадии обучение это затягивает процесс.

Если же вы просто создаете какой-то алгоритм из готовых действий, тут все довольно просто. Задачи подписаны, значения понятны, да и робот начинает что-то делать только после команды, а не сразу демонстрирует действие. Тем не менее, этот процесс не такой интересный, ведь достаточно ограничен существующими командами.

В приложении тоже все довольно просто и разобраться с ним – дело 3-5 минут. Есть меню с инструкциями по сборке, два меню со стандартными командами (отличаются наличием визуализации движений робота на экране), разделы с созданием новых движений и алгоритмов действий. Также есть социальные разделы, где можно поделиться своими вариантами сборок, есть «лайки» и комментарии.

Наиболее интересным, на мой взгляд, является процесс сборки, так как стандартные команды занимают только на стадии демонстрации, а создание движений может показаться скучноватым (под настроение, конечно). А вот занять себя на часок-другой трансформацией робота и созданием чего-то оригинального, субъективно, самая классная отличительная черта именного этой игрушки. Правда, разбирать робота не совсем удобно, мелкие крепления иногда трудно снимаются. Модель слона я полностью разобрал где-то за час, а собирал носорога (как на всех фото) чуть меньше двух часов. Главное, быть внимательным при установке моторов, ведь ошибка при сборке может заставить что-то пересобирать, а выяснится проблема только после полной сборки.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 1200 мА•ч. Этого должно хватать на час действий. Увы, замерить это сложно. По субъективным ощущением, Jimu, как и Alpha1 Pro, не придется заряжать более раза-двух в день. В этой модели нет динамика и сильной подсветки на корпусе (только индикаторы состояния на приводах), что позволяет сэкономить заряд и расходовать его только на движение и связь. Сам процесс зарядки довольно быстрый.

Как минимум, в начале использования и обучения, довольно много времени уходит на приложение, нежели самого робота. Поэтому игрушке удается сохранять заряд достаточно долго, чтобы потом не сидеть у розетки и не ждать зарядки. Конечно, с опытом, на робота «упадет» больше нагрузки, но и при этом вряд ли будет ощущаться недостаток запаса работы аккумулятора.