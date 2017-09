Умный холодильник и стиральная машина от Samsung на IFA 2017

На выставку IFA 2017 компания приехала с лозунгом Your new normal (ваш новый нормальный), подразумевая тот факт, что электроника давно вошла в нашу жизни и ощущается как неотъемлемая её часть. То же самое, по мнению Samsung, будет и с умными устройствами. На выставку IFA 2017 компания привезла умный холодильник Family Hub и линейку стиральных машин QuickDrive c топовой моделью WW8800M, которую можно подключать к системе умного дома.

Холодильник Samsung Family Hub

Samsung Family Hub работает под управлением операционной системы Tizen, оснащается 21,5-дюймовый сенсорным дисплеем и умеет подключаться к интернету через Wi-Fi.

Интерфейс холодильника (как ни странно это звучит) очень похож на Android, здесь так же есть главный рабочий стол, меню приложений и панель быстрых настроек.

Под дисплеем холодильника находится ряд функциональных сенсорных клавиш, которые хорошо знакомы всем владельцам смартфонов на всё том же Android.

В целом, работать с интерфейсом холодильника привычно, экран хорошо реагирует на касания. Но что ещё умеет Samsung Family Hub? Для холодильника есть приложение, которое можно использовать, чтобы подключаться к нему удалённо, например, чтобы посмотреть, какие продукты есть внутри.

Именно так, в холодильной камере есть камеры, которые могут выводить изображение либо на встроенный экран, либо транслировать его на смартфон. Кроме этого, можно записывать срок годности продуктов, которые кладутся в холодильник, и он будет напоминать о том, что их пора менять. Также в США и некоторых странах Европы Family Hub интегрируется с локальными магазинами продуктов, и можно заказывать доставку либо с экрана холодильника, либо через смартфон.

В интерфейсе Family Hub есть программа для создания заметок, с её помощью можно рисовать, оставлять записки и составлять списки покупок. Всё это синхронизируется со смартфоном. Ещё в холодильнике есть приложение с рецептами, календарь, можно подключать некоторые сервисы для стриминга музыки, например, Spotify.

Также нельзя не отметить, что в холодильнике есть браузер.

Сложно сказать, зачем он там, ведь при желании на дисплей холодильника можно транслировать изображение с экрана смартфона.

А вот что действительно полезно, так это возможность передавать изображение с телевизора через Wi-Fi на дисплей холодильника.

Ну а ещё это действительно холодильник, и в нём можно хранить продукты.

Стиральная машина QuickDrive

QuickDrive — это новая линейка стиральных машин Samsung, в которую входит топовая модель WW8800M с модулем Wi-Fi и возможностью подключения к системе умного дома.

Для этой стиральной машины в Samsung разработали приложение-ассистент, получившее название Q-rator. Программа позволяет удалённо управлять стиральной машиной, запускает стрику по расписанию, и оповещает о её завершении.

Кроме этого, она подсказывает оптимальный режим стирки, для чего нужно указать тип ткани, цвет и степень загрязнения.

Ну и напоследок, Q-rator следит за техническим состоянием стиральной машины, оповещает о возможных проблемах и предоставляет подсказки для их решения.

И если речь уже и так идёт о стиральной машине, то стоит упомянуть, почему она называется QuickDrive. В Samsung утверждают, что с новой линейкой стиральных машин смогли сократить время стирки почти в половину.

Таким образом, на самую простую быструю стирку QuickDrive тратит не 59, а 39 минут. На стирку хлопка стиральная машина должна потратить 66 минут вместо 131 минуты. В Samsung реализовали это с помощью новой конструкции: стенка барабана крутится в обратную от него сторону. С бытовой точки зрения, это нововедение наверно даже интереснее, чем умный помощник.

Как видно, слоган Your new normal компания выбрала не просто так, в Samsung уверены, что все устройства будут подключаться к системе умного дома, и это будет так же нормально, как сегодня включать их в розетку.