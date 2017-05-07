Unexplored: в бой идут одни колобки

Представьте себе современный ADOM в реальном времени с боевой системой, рассчитанной на реакцию, и бесконечными генерируемыми подземельями, врагами и головоломками. Это и будет – Unexplored, переосмысление классических «рогаликов» 90-х.

Unexplored Жанр action/RPG

Платформы Windows

Разработчики Ludomotion

Издатель Ludomotion

Сайты Facebook , Steam

Смешные, похожие на одноглазых колобков, существа в модных плащах и с боевыми ножиками наперевес отправляются в подземелья за славой и богатством. Большинство из них найдет в лабиринтах свою смерть, и только один из ста сможет вернуться на поверхность, дрожащим голосом рассказывая о кошмарных обитателях глубин.

Приготовьтесь, вам придется много и часто умирать. Даже на самом простом уровне сложности. Даже облачившись в самую модную броню, накачавшись целебными зельями и вооружившись Дубиной Силы +5. Unexplored – классический dungeon crawl, и она не прощает невнимательности, нерасторопности, спешки и глупости. Она вообще ничего не прощает. Мой персонаж был неоднократно загрызен крысами, изжален до смерти пчелами, зарезан гоблинами, раздавлен орком, сожран скелетами. Он заживо сварился в горячих источниках, утонул, поджег себя заклинанием и сгорел, истек кровью, отравился, упал в пропасть, был расстрелян сторожевыми турелями, попал в классическую ловушку с шипами и пр. и пр.

Из четырех десятков попыток на самом простом уровне сложности мне так и не удалось добраться до последнего уровня подземелья, не говоря уже о том, чтобы выбраться обратно с добычей. Впрочем, Steam-статистика показывает, что такие счастливчики все-таки есть, правда, их всего 9% от числа владельцев игры.

Несмотря на весьма простенький внешний вид (все уровни и их обитатели собраны из простейших плоских фигур в 2D) в Unexplored очень неплохая боевая система в стиле двухстиковых шутеров с разным оружием в разных руках, блокировками, уходами от атаки и т.д. Кроме того, здесь симулируются многие вещи, которые игнорируются даже в больших RPG. Например, различные газы. Помещение может быть наполнено горячим паром, затрудняющим обзор; дымом, ослепляющим игрока; горючей субстанцией; ядом; антимагическим туманом, колдовской тьмой и т.д. Все заклинания и эликсиры в игре нужно испытывать на себе и результат далеко не всегда придется вам по вкусу. Эффект магических предметов можно узнать, только поносив их на себе некоторое время, а если они прокляты, снять вещь можно будет только с помощью специального заклинания, которое еще нужно найти.

Уровни в Unexplored генерируются процедурно и получаемая конфигурация порой весьма замысловата. Иногда, чтобы попасть в какую-то недоступную часть лабиринта, приходится спуститься глубже, а затем возвращаться наверх в другом месте. Иногда необходимо найти соответствующий рычаг в другом конце уровня, а иногда — решить головоломку, предварительно отыскав подсказку к ней.

Да, никакой ролевой системы в привычном понимании здесь нет. Вы не получаете опыт за убийство монстров или открытие замков и не можете прокачивать характеристики, которых здесь на самом деле кот наплакал. Часть параметров может повышаться за счет надетого на вас обмундирования, да и то весьма незначительно. Опять-таки, магические вещи еще нужно найти, да и слотов для них на нашем колобке не так уж и много.

Кроме случайных подземелий разной степени сложности, в игре есть ежедневные и еженедельные испытания, представляемые разработчиками. В них можно помериться силами с другими игроками в заочном соревновании «кто зайдет дальше и наберет как можно больше денег».

Пусть вас не обманывает кажущаяся визуальная простота. На самом деле Unexplored даст фору многим красочным и ярким AAA action/RPG. Да, она на порядок сложней, да, вероятно, вы так никогда и не узнаете, что там, на последних этажах подземелья, но попытки добраться до цели сами по себе принесут вам массу фана. 5 мая к игре вышло бесплатное дополнение Mithril Run.

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