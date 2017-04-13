Узнаем, почему за новый Audi Q5 просят 2,2 млн. грн.

Среднеразмерный кроссовер, турбодизель под 200 л.с., «премиум»-марка – все это о новом Audi Q5, который воплощает мечту украинского автолюбителя. И не только его: Audi Q5 – это самый популярный в мире кроссовер своего класса с объемом продаж около 1,6 млн. экз. Даже на излете карьеры Audi Q5 подавался не просто хорошо, а очень хорошо. Тогда вопрос: что стоило менять?

Пневма, светодиоды, алюминий, дисплеи

Наша встреча назначена в Буковеле и туда мы добираемся на микроавтобусах организаторов от Ивано-Франковска: зачетные 100 км пролетаем за час с небольшим, причем именно «пролетаем» – в прыжках по ямам и колдобинам. Все это время мою голову не покидает вопрос: почему не поехали на новом Audi Q5? Это было бы отличное испытание его ходовых качеств!

Ведь одно из ключевых изменений нового Audi Q5 – появление пневматической подвески. Пока это почти эксклюзив в классе: «пневму» ранее предлагал лишь более дорогой Porsche Macan, а из прямых конкурентов – свежий Mercedes GLC. Но, похоже, что сегодня пневматическая подвеска становится «обязательным пунктом» класса: подобная подвеска уже заявлена и для нового Volvo XC60. Если так, то Audi Q5 пусть и не задал моду, но точно «в тренде». Равно как и по многим другим параметрам: в базе – ксенон, за доплату – светодиодные (LED) фары; широкое использование алюминия и высокопрочных сталей привело к облегчению кузова на 90 кг относительно предшественника; а еще есть ЖК-дисплей Audi Virtual Cockpit вместо традиционной панели приборов…

Но это все эволюция: сначала придумываем наработки для флагмана Audi Q7, активно продаем новинку первые 1-2 года, затем все переносим на класс ниже. Попутно масштабируя размеры и «сплавляя» наработки нового Q7 с прошлым поколением Audi Q5. В итоге новый кроссовер Audi Q5 одновременно и оригинален (узнается по передним фарам), и похож на Audi Q7 (линии боковин), и напоминает предшественника (общий профиль да задняя часть кузова).

Кажется, дай любому задание нарисовать новый Audi Q5 до премьеры – все равно именно такой дизайн получился бы в итоге: что-то от Audi Q7, что-то от прошлого Audi Q5, но есть и свои особенные детали. К примеру, передние фары: они могут быть ксеноновыми, просто светодиодными или матричными светодиодными. Новинка чуть увеличилась в размерах (длина 4,66 м; ширина 1,89 м; высота 1,66 м; база 2,82 м), но общие пропорции относительно прошлого Audi Q5 не изменились

Пневматическая подвеска заметно расширяет возможности автомобиля – это и больший клиренс на бездорожье (185-235 мм против базовых 200 мм), и возможность заметно «присадить» зад для облегчения загрузки багажа, и влияние на ощущения от езды

Салон – также плод эволюции и смешивания нескольких моделей Audi; благо, высоких классов: круглых сопел вентиляции от А3 не найти. Но главное здесь совсем не дизайн, а простор и удобство. Мое главное замечание к Audi Q5 1-го поколения касалось запаса места для задних пассажиров: маловато, как для семейного среднеразмерного кроссовера. В новом Audi Q5 все намного лучше: да, не «царский» простор (есть Q7), но места уже хватит даже для крупных людей. Плюс появилась продольная регулировка заднего сиденья и климат-контроль с отдельной зоной для задней части салона. Да и в целом «климат» радует: в прошлом поколении он порой был чересчур мудреным, а здесь все стало и более функционально, и более просто в управлении. Под блоком климата – ряд кнопок управления различными функциями: выбор режимов езды, включение/отключение ESP и «стоп-старт», помощник при парковке, пр. Около рычага АКПП – клавиши автоматического «ручника», тачпад для управления системой мультимедиа, регулятор громкости. И каждая деталь, каждая кнопочка, каждая линия деревянного или алюминиевого декора, каждый барабанчик – все буквально пронизано качеством! Вот прям и не верится, что теперь сборка Audi Q5 второго поколения налажена исключительно в Мексике: ощущение «настоящего, немецкого, добротного» есть в каждой мелочи, в каждой детали.

Салон отличный: и в целом – универсальный стиль «вне времени»; и в мелочах – высокое качество отделки в каждой детали. Сзади стало заметно просторнее, есть регулировка сидений и своя климатическая зона. Багажник – достаточен (610 л); сиденья с комбинированной отделкой «кожа/алькантара» – великолепны (а вот с отделкой «эко-кожа» похуже). Графика центрального дисплея хороша, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Управление – через блок MMI с сенсорной панелью, установленные на центральной консоли

Перед глазами водителя – дисплей Audi Virtual Cocpit (диагональ 12,3 дюйма, чип NVIDIA, 60 Гц, опция за 17,8 тыс. грн): приборы полностью «рисованные»; их расположение и размер можно менять; плюс присутствует окно вывода доп-информации. Также новый Audi Q5 предлагает безпроводную зарядку смартфонов на сдвижной полочке, аудиосистему Bang & Olufsen (40,6 тыс. грн), проекцию информации на лобовое стекло (8,9 тыс. грн)

Едем на самом «ходовом» моторе: дизель на 190 сил. И меняем колеса…

Хватит разглядывать автомобиль, пора в путь! Под капотом заурчал 2-литровый 190-сильный турбодизель – ожидается, что это будет самый популярный мотор для Audi Q5 в Украине; к примеру, в прошлом поколении Audi Q5 на схожий дизель приходилось 90% продаж модели в Украине. Его напарником на первых порах станет бензиновый турбо-мотор мощностью 252 л.с. объемом также 2,0 л. А еще должен появиться 163-сильный дизель, который поможет сделать базовый ценник «от 1,4 млн. грн. (около $50 тыс., в базе уже есть «ксенон», АКПП, климат-контроль, центральный дисплей). Но пока первая партия Audi Q5, заехавших в Украину, примерно похожа на тестовые автомобили: дизель на 190 л.с., «пневма», кожа, много пунктов доп.опций… И ценники в 2,2 млн. грн.

Изначально я выбрал серый Audi Q5 на 20-дюймовых колесах – потому, что красив для фото и вообще для взгляда! Не сказать, чтобы пожалел: автомобиль достаточно комфортный на различных неровностях, лишь шины 255/40R20 заставляют осторожничать на ямах с острыми краями. Но затем удалось проехать на Audi Q5 с шинами 235/55R19 – признаю, машина не столь потеряла в управляемости и четкости отклика на поворот руля, сколько выиграла в комфорте и «безпроблемности» езды по разбитой дороге.

Первый день: сухо и тепло, серый Audi Q5 с 20-дюймовыми колесами «10 спиц Y» из коллекции Audi Sport – красота! На второй день удалось проехаться на Audi Q5 и с 19-дюймовыми колесами и шинами с профилем повыше – спокойнее дизайн и более подходящий вариант для наших дорог. Шины на всех авто одинаковые – Nokian Hakkapeliitta R2 SUV, ценой под стать Audi Q5

Говорить о потерях или преимуществах в балансе управляемости и комфорта пока могу лишь для Audi Q5 с пневматической подвеской: именно такие кроссоверы были представлены для тест-драйва. И в целом подобное занятие – это поиск «ложки дегтя в бочке меда», причем без уверенности в том, что эта ложна там есть. Ведь общий уровень комфорта и управляемости Audi Q5 очень высок: все-таки перед нами самый современный представитель класса одной из лучших автомобильных премиальных марок в мире – по-другому и быть не может.

А еще отмечу, что «пневма» таки многое решает: эта подвеска умеет не только регулировать высоту положения кузова, но и менять свою жесткость – все благодаря селектору выбора режимов езды Audi Drive Select. Парочка кнопок на центральной консоли задает общее настроение авто: «lift/offroad», «allroad», «efficiency», «comfort», «auto», «dynamic», «individual»; эти режимы влияют на настройки мотора, АКПП S-tronic («робот» с двумя сцеплениями), рулевого управления, подвески. Основной режим – «auto»: по мнению производителя, оптимальный уровень и баланс настроек; в целом так и есть. Режим «comfort» добавляет максимально-мягкую подвеску, а «efficiency» – склонность к высоким передачам «автомата» и низким оборотам мотора, плюс порой АКПП переходит в «нейтраль» при езде накатом. Режим «allroad» предусматривает постоянный полный привод (см. ниже quattro ultra), что полезно на скользких дорогах; режим «lift/offroad» прибавляет к этому максимальную подготовку авто для бездорожья: «преднатяг» муфты полного привода, дополнительные индикаторы крена, включается передняя камера, пр.

Переключение режимов езды – с помощью парочки кнопок «drive select» на центральной консоли. Отображение выбранного режима – на основном дисплее и внутри «рисованного» тахометра. Индивидуальный режим – это свои настройки двигателя и трансмиссии, пневматической подвески, рулевого управления. В режиме «lift/offroad» есть подсказки углов крена и поворота руля; во всех режимах – указатель высоты положения кузова (столбик в правом нижнем углу)

Асфальт постоянно просил режимов «auto» и «dynamic» – только в этом случае можно ощутит полную отдачу мотора: 190 л.с. (при 3 800-4 200 об/мин.) и 400 Нм (при 1 750-3 000 об/мин.); турбодизель начинает «реально ехать» с 2 000 оборотов, но затем без проблем крутится до 4 000-4 500 об/мин. А еще в «dynamic» автомобиль как будто собирается, напрягает мышцы: руль чуть тяжелее, подвеска плотнее. Режимы «comfort» и, особенно, «efficiency» попросту не дают раскрыться мотору: АКПП настроена на ранее переключение передачи вверх. Изначально, пока не «вкатились» и не разобрались с режимами, Audi Q5 казался недостаточно быстрым, не хватало динамики. Но на самом деле – если захотеть и попросить («dynamic»!) – то автомобиль может поехать довольно бодро. Да, не «спорт» и не «V6», но этого мотора хватит для ежедневной езды и даже изредка «прохватить».

С учетом постоянных смен режимов езды и водителей оценить расход топлива не берусь: при активной езде по асфальту (горы, серпантин) выходило 10-11 л на 100 км; но если катить неспешно (70-80 км/ч и «круиз»), то получим около 4,5-6 л на 100 км. А еще не могу оценить разные подвески для Audi Q5: кроме «пневмы», есть стандартная, спортивная (жестче и кузов ниже), адаптивная (с возможностью настройки амортизаторов). Не уверен, что дорогая (69,4 тыс. грн) пневматическая подвеска будет в числе популярных опций, хотя она заметно расширяет возможности нового Audi Q5.

Новый (не?) полный привод quattro ultra. И мочевина для дизеля

Одной из технических особенностей новых моделей Audi на платформе MLB evo, включая и новый Q5, является полный привод quattro ultra. Что это? Соедините смысл слов quattro (постоянный полный привод) и ultra (комплекс технологий Audi для экономии топлива) – вот это и будет суть привода quattro ultra. Вместо привычного дифференциала типа «Торсен», между передней и задней осью установлена многодисковая фрикционная муфта с электронным управлением – это не новинка. А новинка в том, что еще одна муфта (кулачковая) установлена в заднем редукторе на правой полуоси. Если эта муфта размыкается одновременно с центральной фрикционной, то во время езды карданный вал может оставаться неподвижным, что снижает общий потери – а значит, снижает и расход топлива. Компания Audi обещает экономию 0,2-0,3 л топлива на 100 км. Для нас – смешно, но для Европы – возможно, крайне важно. Классический привод quattro с «Торсеном» также остался, но доступен лишь для самых мощных версий Audi Q5 с моторами V6.

Но не станет ли привод quattro ultra тем случаем, когда в скользком повороте вдруг не понимаешь, какая ось ведущая, какие колеса гребут, и в каком итоговом направлении едешь? А вот здесь очень интересно: представители Audi называют привод quattro ultra не «подключаемым полным», а «отключаемым полным» – чувствуете разницу? Философия привода quattro ultra в том, что он «изначально включен» и отключается лишь тогда, когда выполняются все необходимые условия и требования. Старт с места – полный привод; температура упала ниже +4 градусов и есть риск обледенения дороги – полный привод; специальный режим Audi Drive Select – полный привод; повороты, разный коэффициент сцепления колес с дорогой – полный привод. Опрос различных датчиков проводится 100 раз в секунду, заявленное время реакции системы – 0,2 секунды; причем есть даже режим прогнозирования ситуации (на 0,5 секунды вперед) и предварительного включения полного привода. Здесь наиболее интересным является уже не «железо», а «софт», который им управляет.

Во время езды я пытался уловить включение-отключение полного привода; но не уверен, что это удалось в данных условиях: повороты, разгоны-торможения. Нужно ехать летом, по прямой трассе, с установленной скоростью – тогда и экономишь топливо. На второй день упала температура, было мокро и скользко – в этих условиях по правилам quattro ultra, «полный привод» должен быть «полным» всегда.

Еще одна техническая особенность нового Audi Q5 – турбодизель класса Евро 6+, тот самый «тестовый» мотор.

Помимо уже привычного впрыска топлива Common Rail и турбины с изменяемой геометрией, здесь установлен и «мочевинный» SCR-катализатор, который делает выхлоп очень чистым. Одна из особенностей системы – совмещение SCR-катализатора и DPF-фильтра (сажевый фильтр) в едином блоке, который установлен максимально близко к двигателю для ускоренного прогрева. Интересно, что Audi Q5 изначально оснащен 12-литровым баком для мочевины; но, в качестве опции, доступен бак емкостью 24 л. В последнем случае производитель обещает запас мочевины для работы SCR-катализатора при пробегах до 20 тыс. км. (от ТО до ТО).

Будущее Audi в Украине: эксклюзивные новинки и чуть «инсайда»

Новый кроссовер Audi Q5 для марки очень важен. Но кроме него, Украину ждет немало других интересных автомобилей, причем уже в 2017 году.

Так, осенью должны стартовать Audi SQ7 и Audi Q7 e-tron; их смогут продавать только избранные дилеры, ситуация похожа на историю с Audi R8. В конце этого года или в начале следующего (уже как 2018 МГ) в Украину приедет спортивный кроссовер Audi SQ5 с мощным бензиновым турбо-мотором V6, также ждем трехлитровый турбодизель V6.

Со временем новый Audi Q5 получит ряд интересных систем – к примеру, заявлены активный круиз-контроль, «автономный круиз» Traffic Jam Assist для езды в пробках, распознавание знаков ограничения скорости. Все эти системы работают на основе камер и/или радаров. Пока для Украины они недоступны, идет согласование ряда технических деталей, но могут появиться на протяжении 2017 года, ближе к концу – уже на моделях 2018 МГ.

Наконец, возможно, что уже в следующем году мир увидит гибридный Audi Q5. В прошлом поколении модели подобная версия была, ждем и для новинки – но с другой, более интересной «начинкой».

Audi Q5 – идеал своего класса?

Это проблема выездного тест-драва: спустя пару дней и тонны информации веришь, что именно этот автомобиль является лучшим в мире. Однако в случае с Audi Q5 приходится себя убеждать совсем чуть-чуть – автомобиль действительно вышел очень хорошим, что-то вроде «Audi Q7 в миниатюре». Но вопросов осталось немало: как едут другие моторы? каков кроссовер на ходу с обычными подвесками? А главный вопрос – цена: Audi Q5 выглядит крутым, но и его прайс уж слишком «крут»: к примеру, во время подготовки этого материала стандартный прайс на Audi Q5 был выше, чем на «акционные» Audi Q7. Хочется верить, что первый ажиотаж пройдет и мы получим более заманчивый ценник. Ну а пока начинаем копить деньги – автомобиль вышел-то очень стоящий.