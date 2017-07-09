Valkyria Revolution — Стерильная революция

Оригинальная Valkyria Chronicles радовала нас неординарной тактической боевой системой, замечательной стилизацией под ручную рисовку и хорошим нарративом. Что ж, всего этого в Valkyria Revolution нет.

Valkyria Revolution Жанр Action-RPG

Платформы Xbox One, PS4, PS Vita

Разработчики Media.Vision

Издатель Sega, Deep Silver

Сайт deepsilver.com‎

Media.Vision, занимавшаяся разработкой Valkyria Chronicles III, на этот раз решила поэкспериментировать и немножко увлеклась, разработав спин-офф, не имеющий ровным счетом ничего общего с оригиналом. На смену тактике пришла традиционная японская Action-RPG, стройную, тщательно выписанную историю заменили рваным, неровным и неубедительным повествованием, а вместо необычного cel shading игроку предлагается абсолютно бюджетная картинка, благодаря которой Revolution легко можно спутать с любой другой посредственной японской ролевой игрой.

Valkyria Revolution рассказывает нам еще одну альтернативную историю Европы. По-сути, это некая вариация на тему русско-турецкой войны, в которой небольшое государство Ютланд (Турция), не в силах больше нести бремя экономической и политической блокады, начинает войну за независимость против своих угнетателей — Рузийской империи. О том, чем кончилось дело мы узнаем в самом начале игры (с момента описываемых событий прошло 150 лет), но, как обычно и бывает, за полтора столетия и предпосылки к началу войны, и мотивы ее идеологов, и даже их личности были переписаны исходя из политической необходимости. Так что игрок, вместе с не в меру любопытным учеником, пройдет углубленный курс “настоящей” истории войны за независимость.

И вот как симулятор лекции Valkyria Revolution безусловно удалась, погружение здесь полное. Пожилая леди во всех мучительных деталях расскажет вам о политической ситуации, предшествующей каждой миссии, о причинах, побудивших “пятерку предателей” отправится на то или иное задание, о возможных результатах победы или поражения, о расстановке сил, о действующих лицах, их биографии, политических взглядах и других предпочтениях. Все это в плохо анимированных, практически статичных, пятнадцатиминутных катсценах с невнятной озвучкой и постоянными экранами загрузки. Через два часа игры вам, как и любому студенту, захочется спать, выйти из аудитории, заболеть или выдумать любую другую отговорку, только бы избежать этого кошмара. Я на полном серьезе ожидал момента, когда профессор попросит у меня конспект или заставит на карте показать расстановку сил и направление наступления армии Ютланда при захвате Рулгорода.

После введения следует довольно короткая миссия, по окончанию которой у вас будет уникальная возможность на протяжении дополнительных десяти-пятнадцати минут узнавать о ее результатах. В тех же статичных катсценах, в которых у персонажей порой даже губы не двигаются, что уж говорить об остальных частях тела. И возможности пропустить реплику, прочитав субтитры, нет — сидите наслаждайтесь или пропускайте всю катсцену целиком, возможность пересмотреть ее у вас еще будет, поскольку вся информация сохраняется в записной книжке. Вот только сложно представить, чтобы у кого-то в своем уме появилось желание еще раз насладиться этими роликами.

Valkyria Chronicles тоже перебарщивала с катсценами, но компенсировала это замечательными миссиями, может быть в Revolution так же? Увы. Четвертая часть Valkyria до удивления, просто таки хрестоматийно стерильна. Статью “Шаблоны и штампы японских Action-RPG” можно смело писать именно на основе Valkyria Revolution. Неотличимые друг от друга враги-болванчики, лишенные даже зачатков искусственного интеллекта? Есть. Большие боссы, которых можно убить по схеме “ноги-живот-ноги-оружие-живот”? Пожалуйста. Одинаковые карты с текстурами низкого разрешения? А как же, мы ведь экономим на художниках. Три типа оружия плюс магия? Разумеется.

При этом враги либо ходят по заданному маршруту либо уныло стоят на месте, дожидаясь появления героев (за исключением тех моментов, когда они просто появляются из воздуха), огнестрельное оружие абсолютно бесполезно, взрывчатка по эффективности может поспорить с магией, но герои все-равно в первую очередь полагаются на холодное оружие, у которого просто беспрецедентная убойная сила. Revolution пытается придать боям глубины, реализовав эмоциональное состояние противников, но делает это неуклюже. Скажите, какой смысл в том, чтобы делать круг, пытаясь заставить врага запаниковать, ударив с фланга, если можно просто побежать вперед, размахивая мечом и бросаясь гранатами? Ну да, паникующий враг теряет броню и перестает атаковать, но ведь в игре и так нужно сильно постараться чтобы умереть и даже в случае смерти ближайший напарник может воскресить героя за пару секунд.

Между персонажами позволяют переключаться, но можно задать им модель поведения и навсегда забыть о такой возможности. Настройки ИИ работают довольно криво, персонажи любят игнорировать приказы и застревать по пути в каких-то тупиках, так что рекомендую просто выбрать “оптимальную” модель поведения и больше в них не заглядывать. Магии, которую здесь называют Алхимией, в игре очень много, от заклинаний различного типа рябит в глазах, но на самом деле с выбором особо можно не заморачиваться — с большинством врагов, кроме самой Валькирии, можно справится и без магии. Атаки же Валькирии в обязательном порядке нужно перекрывать заклинанием противоположной стихии, но тип и форма значения не имеют, так что сгодится что угодно.

На самом деле в игре есть намного больше, чем миссии и катсцены между ними — навыки персонажей прокачиваются, экипировка отряда настраивается, есть крафт, улучшения предметов, герои отряда формируют кружки по интересам, в активностях которых можно время от времени принимать участие, но проблема в том, что все это воспринимается как преграда на пути к, собственно, самой игре. Когда после пятнадцатиминутного ролика тебя заставляют еще двадцать минут бегать по магазинам и общаться с неподвижно стоящими NPC в голове будет звучать только один вопрос — вы мне поиграть дадите сегодня или нет?

Valkyria Revolution — стерильная и посредственная Action-RPG с потенциально неплохой историей, которую похоронила отвратительная подача. Не то чтобы Media.Vision полностью облажались, просто от наследницы Valkyria Chronicles мы ожидали большего, играть в Revolution, конечно, можно, но до конца не понятно зачем. Лучше перепройти ремастер Chronicles, он сейчас как раз на распродаже в PlayStation Store.

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