Вэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer: бойся, VW Transporter?

Тема материала непроста: «бусы» Peugeot и Citroen, которые замахнулись на VW Transporter и 7-местные минивэны. Все потому, что и автомобили непростые – у подобных фургонов большой жизненный цикл, плюс немалые объемы продаж. От успеха или провала подобной модели компания-производитель, конечно, не умрет, но получит либо хорошую денежную подпитку на много лет, либо сильный удар. Так что – успех или провал?

Позиционирование

Парочку Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer маркетологи постоянно называют «вэнами» причем, вполне справедливо, без приставки «мини» – это именно большие, крупные, вместительные грузопассажирские автомобили, которые могут перевозить 8-9 взрослых людей либо большое количество груза. Но у меня в голове крутится еще пару слов: «микроавтобус», «фургон», «бусик». Все зависит от версии автомобиля, включая и его название. Ведь если мы скажем «вэн» или «микроавтобус» подразумевая пассажирскую версию – то это Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. А если скажем «фургон», подразумевая коммерческий автомобиль – то эта парочка уже будет называться Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Что явно указывает на предшественников сегодняшних героев…

Прямых предшественников у Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer нет, однако стоит «копнуть глубже» – и найдем предшественников по имени Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Это коммерческие автомобили среднего класса (длина около 4,7-5 м, грузоподъемность около 1 тонны): ниже – компактные Peugeot Partner и Citroen Berlingo (4,3-4,5 м, 600-800 кг); выше – крупные Peugeot Boxer и Citroen Jumper (более 5 м, 1-1,5 тонны). Для того, чтобы окончательно разделить грузовую и пассажирскую версию, в нынешнем поколении модели получили разное имя: грузовые фургоны сохранили прежнее название – Peugeot Expert и Citroen Jumper; пассажирские вэны получили новые имена – Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

Фактически мы имеем один автомобиль, который выпускается под разными марками (Peugeot, Citroen, и даже Toyota), но получает разные названия в зависимости от варианта исполнения. Автомобили Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer дебютировали в 2016 году и приехали в Украину в начале 2017-го. Весной также стартовали продажи коммерчески моделей с другим именем (Peugeot Expert и Citroen Jumpy). А прямо сейчас – летом – в Украину должны приехать первые экземпляры Peugeot Traveller VIP, этакий «офис на колесах». Словом, 2017-й год для этих «французов» в Украине станет годом дебюта всех версий автомобиля. В данном материале представлены два автомобиля, оба с увеличенной колесной базой (3,25 м) и кузовом средней длины (5 м), 2-литровым турбодизелем (150 л. с.), в пассажирских версиях. Отличия в деталях: Peugeot Traveller – МКПП и восемь мест; Citroen SpaceTourer – АКПП и девять мест.

Как едет?

Здесь важна система координат, в которой следует оценивать автомобили: «легковая» или «вэн-фургон». Но есть наблюдения, которые одинаково хороши с любой точки зрения: прежде всего – это мотор. И по легковым, и по коммерческим меркам мощности 150-сильного 2-литрового турбодизеля хватает «за глаза», будь-то пустой или средне-загруженный автомобиль. Конечно, лучше всего мощность и тягу проявляет Peugeot Traveller с МКПП: двигатель начинает хорошо тянуть с 1,5 тыс. об/мин и не «скисает» до 3-3,5 тыс.; можно «докрутить» и до 4-х, но толку будет мало, а только шум. «Автоматический» Citroen более мягкий и плавный: АКПП часто переключается на более высокую передачу уже при 2-2,2 тыс. об/мин, не давая мотору полностью раскрыть свою силу. Причем после смены передачи мотор может оказаться в зоне 1,2-1,3 тыс. об/мин, где еще не «задула» турбина и двигатель тянет слабо. Следует отметить, что данный эффект заметен только при неспешной езде и только на 1-2-3 передаче. Если набрать скорость (в городе на проспектах или на трассе) и дойти до 4-5-6 передачи, то все встает на свои места – тогда «автоматический» Citroen почти не уступит в чувстве динамики «механическому» Peugeot. В тоже время МКПП также не лишена нюансов: передачи слишком короткие, рассчитаны под большую нагрузку – в итоге при каждом старте со светофора даже в городе приходится «отщелкать» передачи вплоть до 4-5-6-й. При загрузке динамика на низких передачах почти не падает, особенно в случае Peugeot с МКПП, и лишь при ускорениях на скорости выше 70-80 км/ч (5-6 передача) становится заметно, что мотору стало тяжелее обычного; но не критично. Словом, мощности и тяги хватает.

Аналогично с подвеской: ходовая часть Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer оказывается неожиданно мягкой и энергоемкой, причем в любом состоянии по загрузке. Кажется, Peugeot Traveller чуть жестче, а Citroen SpaceTourer – мягче; но все на уровне нюансов и мелочей. Серьезное замечание лишь к задней части в разгруженном состоянии: иногда зад заметно прыгает на крупных ямах и волнах; снова-таки – более заметно в жестковатом Peugeot и менее заметно в Citroen. Но подобная ходовая имеет завидный запас грузоподъемности: максимум я возил восемь человек в Peugeot Traveller (полная загрузка по посадочным местам) и немного сумок в багажнике – ходовая часть с радостью принимает нагрузку, пропадают прыжки задней части, при этом до пробоя подвески под нагрузкой еще ой как далеко. А если добавить к этому коммерческие шины Michelin Agilis с высоким профилем и увеличенным индексом нагрузки, то и вовсе получим идеальный транспорт для дальних путешествий по нашим разбитым дорогам.

Разные модели – Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer – одинаковый кузов. В данном случае: крупный пассажирский вэн с одной боковой сдвижной дверью; но можно получить две боковые двери и даже их электропривод. Главное отличие тестовой пары – оформление передней части и трансмиссия: МКПП или АКПП.

Под капотом – одинаковый мотор: похвально мощный и тяговитый 2-литровый турбодизель. «Механика» отличается короткими передачами и заставляет много щелкать рычагом в городе, но полностью раскрывает мощь мотора и помогает экономить топливо. «Автомат» чуть «съедает» динамику и влияет на расход, но мягкий и плавный в работе; управление АКПП – круглый селектор и подрулевые лепестки.

А как с комфортом? С подвеской уже все ясно, но ведь есть комфорт и другого порядка – к примеру, звукоизоляция или удобство салона. И вот здесь ждал сюрприз: внутри Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer неожиданно тихо при езде на установившейся скорости. Да, при разгоне слышно мотор на высоких оборотах. Но когда набрал ход, моторы вышел на 2-2,5 тыс. об/мин, а «первое место» по шуму должны занимать шины и аэродинамические шумы – тут вдруг понимаешь, что на скорости 100-130 км/ч в салоне довольно-таки тихо, я-то ждал большего шума. Вместе с высокой посадкой и завидным запас тяги до 130-140 км/ч, все это существенно смазывает и занижает ощущение скорости. Выводов сразу два: во-первых, чаще смотреть на спидометр; во-вторых, Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer – отличный шатл для езды по трассе на большие расстояния.

Теперь о просторе и обустройстве салона: здесь много места, как и должно быть в микроавтобусе подобного класса. Причем данное утверждение касается и самого последнего, третьего, ряда сидений: установлены полноценные раздельные сиденья; большой запас места для ног и над головой. Из приятных «мелочей» отмечу систему вентиляции задней части салона: это не просто дефлекторы вентиляции, но еще и полноценный блок управления, расположенный под рукой у пассажиров среднего ряда. Плюс на центральной потолочной консоли-полосе сделаны небольшие выступы – получается продольная полочка, куда можно положить мелкие вещи. Для более крупных есть пара-тока карманов на боковинах салона; плюс подстаканники и розетки-прикуриватели. Сиденья для пассажиров крупные и удобные, их можно сложить или вовсе снять и убрать из салона. Жаль им не хватает подлокотников и возможности регулировки наклона спинки (все это будет, включая столик и посадку «лицом к лицу», в модели Peugeot Traveller VIP).

Отмечу еще один нюанс – переднее пассажирское сиденья, рядом с водителем. Вэн Peugeot Traveller предлагал одноместное сиденье и это хороший вариант: есть регулировки «вперед/назад» и по наклону спинки; есть подлокотники; плюс широкий проем между сиденьями для возможности прохода в заднюю часть салона. Модель Citroen SpaceTourer предлагала двухместное переднее пассажирское сиденье, которое имело ряд оговорок. Номинально здесь может сесть второй человек, но в реальности по центру разместится только ребенок или щуплый взрослый. Сиденье лишилось подлокотников и регулировок для удобства посадки. Появился третий подголовник, который перекрывает обзор в салонном зеркале заднего вида, из-за чего подголовник приходится снимать. Явный дополнительный плюс – только ниша для вещей под откидной нижней частью сиденья. Но с учетом массы оговорок и если вам не нужно постоянно возить девять людей – лучше выбрать одноместное пассажирское сиденье.

И, наконец, обустройство передней панели салона. Ну… Это просто передняя панель: большая, пластиковая, с парочкой декоративных «серебристых» вставок. Перед глазами водителя – традиционные стрелочные приборы: аккуратные и вмиг понятные; между циферблатами установлен крупный ЖК-дисплей бортового компьютера, который дает самую необходимую информацию (текущая скорость и круиз-контроль, средний расход топлива, подсказки о переключении передач). Из того, что запомнилось – большая ширина салона, двухэтажный перчаточный ящик, подстаканники и пепельницы по краям, масса кармашков в дверях.

Салон двух автомобилей идентичен: просто современный «вэн», где передняя панель запоминается больше не дизайном, а шириной. Хотя в деталях салон хорош: много отсеков для «мелочевки», полочек, ниш (даже на дверях), приятные и понятные приборы. Переднее двухместное сиденье с рядом оговорок; без необходимости перевозки девяти людей – лучше выбрать более удобное одноместное сиденье.

Для задних пассажиров предусмотрены полноценные сиденья, собственная система вентиляции, есть пару приятных «мелочей» вроде кармашков, подстаканников, розеток. Сиденья второго и третьего рядов можно сложить, снять, полностью убрать. В таком случае об объеме багажника говорить сложно – все начинается с 507 л при 8-9-местной конфигурации салона и заканчивается на отметке примерно 4 куб. м для кузова Traveller/SpaceTourer с кузовом L2 (как в обзоре) и максимум 6,6 куб. м для коммерческого Expert/Jumpy с кузовом L3.

Есть ли инновации?

Взгляните на предыдущий блок фото, первая «фирменная» фотография – общий вид салона. Видите там крупный цветной ЖК-дисплей и много кнопок? Все потому, что парочка Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer стала «местом дебюта» ряда интересных систем от «французов»: система мультимедиа и навигации с голосовым управлением; электропривод сдвижных боковых дверей; сенсорное открывание и закрывание дверей по взмаху ногой. Плюс ряд современных технологий и систем «в духе времени»: контроль рядности движения; автоматическое переключения света фар «ближний/дальний»; распознавание дорожных знаков (ограничение скорости); выдвижной проекционный дисплей; пр. Все это для Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer предлагается в виде опций или пакетных комплектаций. Но в тестовых автомобилях ничего подобного не было. Поэтому ждем еще одной встречи – с моделью Peugeot Traveller VIP, которая должна стать примером «максималиста» в оснащении

Конкуренты

Будем откровенны – ранее проблема Peugeot Expert и Citroen Jumper была в их размере и моторе. По высоте и длине кузова, простору внутри, из-за слабого мотора (в Украине был только турбодизель 1,6 л 92 л.с.) эти фургоны не дотягивали в конкуренции с VW Transporter, Renault Master, Hyundai H-1.

Теперь ситуация кардинально изменилась: парочка Peugeot и Citroen предлагает три варианта кузова (L1 – 4,61 м; L2 – 4,96 м; L3 – 5,31 м), две колесные базы (2,925 м; 3,275 м), пару турбодизельных моторов (1,6 л 90 л.с. 215 Нм или 2,0 л 150 л.с. 370 Нм), выбор КПП («механика» или «автомат»). Гамму открывают коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с коротким кузовом, 90-сильным мотором, «механикой» – цена подобных автомобилей составляет около 548 тыс. грн. ($21 тыс.), что для коммерческой техники совсем немного. Ценник на коммерческие модели заканчиваться на отметке 681 тыс. грн. ($26 тыс.) за версии с удлиненным кузовом и 2-литровым 150-сильным турбодизелем.

Пассажирские модели именуются уже как Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, эти автомобили предлагаются только с 2-литровым турбодизелем. Модель Citroen SpaceTourer оказывается заметно дешевле Peugeot ввиду наличия достаточно-простой комплектации Combi: ABS+ESP; фронтальные и боковые подушки безопасности; бортовой компьютер; усилитель руля; не хватает лишь кондиционера и фирменной аудиосистемы. Минимальная цена (короткий кузов и 5-местный салон) составляет 693 тыс. грн ($26,7 тыс.). Я ездил на автомобилях в комплектации «Business» – это некая промежуточная версия, где заканчивается предложение Citroen SpaceTourer и только начинается Peugeot Traveller: всегда средний или увеличенный кузов; всегда третий ряд сидений; есть кондиционер или климат-контроль; относительно простой версии Combi, здесь улучшена звукоизоляция и есть декоративные вставки в салоне. Модель Citroen SpaceTourer по-прежнему чуть дешевле – примерно 800 тыс. грн ($30,8 тыс.) за версию со средним кузовом и «механикой»; Peugeot Traveller чуть лучше в деталях, но и дороже – примерно от 865 тыс. грн. ($33,3 тыс.) за версию со средним кузовом и «механикой». Длинный кузов (L3) прибавляет к цене примерно 40-50 тыс. грн. (относительно кузова L2); АКПП добавляет к цене 20-50 тыс. грн. в зависимости от нюансов комплектации конкретного автомобиля. Наконец, возможный максимум – это Peugeot Traveller VIP: средний или длинный кузов; только «автомат»; индивидуальные сиденья в салоне с кожаной отделкой; электропривод боковых дверей; сенсорный дисплей; ксеноновые фары. Цена такого автомобиля составляет минимум около 1,02 млн. грн. ($39,3 тыс).

Главный конкурент, конечно, VW Transporter. У других автомобилей – Renault Master и его брата-близнеца Opel Vivaro, Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom, Hyundai H-1 – парочка Citroen и Peugeot выигрывает буквально во всем: цена; широта выбора версий, кузовов, моторов, КПП; оснащение «в базе» и перечень доступных интересных опци.

И вся ирония судьбы в том, что аналогичным образом VW Transporter «уделывает» парочку Citroen и Peugeot. Ведь семейство VW T6 – это не только грузовой или грузопассажирский Transporter, но и Caravelle (пассажирский вэн) или Multivan (бизнес вэн). Плюс масса редких, но востребованных версий: шасси-кабина, бортовой грузовик, модели с полным приводом. Плюс различная отделка и оснащение салона: ткань, кожа, дерево, много опций. Плюс широкий выбор моторов: к примеру, 2-литровый турбодизель ввиду разных версий и количества турбин, перекрывает диапазон мощности 100-180 л.с.

Но VW дороже. Настолько дороже, что я не уверен в адекватности переплаты. Так, сравнимый вариант от VW обойдется примерно на $8-10 тыс. дороже, причем в ряде мелочей он может уступать «французам». Конечно, итоговая цена зависит от курса, опций, различных акции и пр., но общая картина, надеюсь, ясна.

Позволю себе еще одно отступление в вопросах конкурентов. Вспомним 7-местные минивэны Citroen Grand C4 Picasso и Renault Espace: они современны, интересны, экономичны, могут переводить 5-7 человек, и т.д. Но если закрыть глаза на инновации и ощущение «современности», то парочка Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller выглядит более практичным, правильным, «реальным» выбором: больше запас «по подвеске» для наших дорог; больше запас мощности мотора, при этом без кричной разницы в расходе топлива; легче последующая перепродажа; пр.

Пассажирские версии Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller – это вполне подходящие конкуренты и для 7-местных минивэнов. Да, они не столь изысканы в деталях, но зато даже на третьем ряду могут сесть взрослые люди, в то время, когда 7-местный минивэн или кроссовер обычно предлагает зажатые дополнительные места, подходящие только детям.

Стоимость содержания

Расход топлива этих автомобилей зависит не только от условий и стиля езды, но также от нагрузки и типа КПП. Так, в городе при езде с загрузкой в 2-3 человека Peugeot Traveller с «механикой» потреблял 7-8 л топлива на 100 км. Автомобиль Citroen SpaceTourer с «автоматом» требовал около 9,5 л на 100 км при схожем темпе езды, лишь при очень аккуратной езде удавалось получить 9 л на 100 км. На трассе расход автомобилей был примерно одинаков: при скорости 80-90 км/ч – около 5-6 литров на 100 км; при скорости 110-120 км/ч – около 6,5-7,5 л на 100 км пути. Большая загрузка способна повлиять на расход в городе, когда нужно часто разгонятся после остановок на светофорах; но почти не влияет на трассовый расход, когда автомобиль разогнался и едет со стабильной скоростью. На трассе больше на расход топлива больше влияет ветер: по моим наблюдениям (на каждом авто проехал по трассе 500 км), встречный ветер может прибавить до 1 л.

Регламентное ТО нужно проходить каждые 20 тыс. км, но каждые 10 тыс. км требуется промежуточная замена масла. Цена подобной операции составляет около 3 тыс. грн.; ТО на каждых 20 тыс. км дополнительно включает в себя топливный фильтр и воздушный фильтр двигателя – цена такого ТО составляет около 4,8 тыс. грн. Общая гарантия на автомобиль – два года; с помощью различных платных сервисных контрактов гарантию можно увеличить до пяти лет. Цены указаны без учета различных акций и скидок, по состоянию на июль 2017 г.

В итоге

Уверен, что если покупатели VW хотя бы попробуют сравнить прайсы с Peugeot и Citroen, то многие из них в итоге выберут «французов». Причем модели Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer имеют еще ряд ключевых преимуществ, кроме цены: во-первых, комфорт в езде; во-вторых, компактную версию с 4,6-метровым кузовом, что позволяет этой парочке отбирать покупателей у минивэнов. И отвечая на вопрос заголовка: да, модели Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer стали той силой, с которой придется считаться. Конечно, VW Т6 по-прежнему сильнее во многих позициях (есть мощные моторы и полный привод, шире выбор версий). Однако подняться на уровень Т6 и суметь навязать ему бой – это уже огромное достижение для любого производителя фургонов. Группа PSA сумела достичь подобного уровня, что автоматически означает превосходство почти над всеми другими конкурентами.

Плюсы:

+ Езда по нашим дорогам: комфортная и энергоемкая подвеска, мощный мотор

+ Выгодная покупка: хорошая цена для своего класса, легкость перепродажи

+ Просторный и продуманный салон: большие кресла, вентиляция, полочки и карманы

Минусы:

— Нет уникальных версий: полного привода, «шасси-кабина», очень мощного мотора

— Двухместное переднее сиденье неудобно; сзади просится подлокотник, столик, регулировка сидений… Все это будет, но уже в Peugeot Traveller VIP

Технические характеристики (в скобках – версия с АКПП)

Кузов – вэн; 8-9 мест

Габариты – 4,96 х 1,92 х 1,92 м (кузов L2)

Колесная база – 3,275 м

Багажник – от 507 л (7 мест) до 3,9 куб. м (2 места)

Грузоподъемность – 1 414 кг (АКПП – 1 286 кг)

Минимальная снаряженная масса – 1 686 кг (АКПП – 1 714 кг)

Мотор – турбодизель; R4; 2 л

Мощность – 150 л.с. при 4 000 об/мин.

Крутящий момент – 370 Нм при 2 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 89 л.с. на 1 т; 219 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. МКПП (6-ст. АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,6 с (АКПП – 10,4 с)

Максимальная скорость – 183 км/ч (АКПП – 179 км/ч)

Расход топлива (паспортный), город – 7,3 л на 100 км (АКПП – 7,0 л)

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,2 л на 100 км (АКПП – 5,6 л)

Шины тестовых автомобилей – Michelin Agilis 215/55R17

Автомобили предоставлены – Citroen Украина и Peugeot Украина