Viktor: история кабана, который хотел стать императором

Начало второго десятилетия ХХ века. Австро-Венгерская империя, охватывающая огромное пространство в центре Европы от Кракова до Триеста и от Зальцбурга до Тернополя включительно, доживает свои последние дни. Хотя историю ещё не поздно изменить: именно это и намерен сделать простой кабан-славянин по имени Виктор, который только что был уволен с должности подметальщика улиц в Аграме (ныне Загреб) – и принял твёрдое решение занять императорский трон, чтобы устроить справедливое общество и прекратить раз и навсегда все войны и народные бедствия… Добро пожаловать в безумный мир стимпанка с дирижаблями, электромеханическими роботами и множеством прочих хитроумных изобретений – а также самых различных животных, которые этим всем управляют.

Viktor, a Steampunk Adventure Жанр адвенчура

Платформы Windows

Разработчик Studio spektar

Издатель Studio spektar

Официальный сайт, страница в Steam

Хорватская Studio spektar, насчитывающая в своём составе трёх молодых людей из Загреба, целых два раза, в 2014 и 2015 году, пыталась заполучить финансирование своей дебютной компьютерной игры на платформах Kickstarter и IndieGoGo – одинаково безуспешно (хотя в последнем случае чуть больше тысячи долларов из запрошенных десяти тысяч собрать всё же удалось). Тем более примечательно, что в то время, когда не так уж и мало даже полностью профинансированных системой краудфандинга проектов годами не добираются до своих инвесторов, авторы Viktor не сложили руки, а довели всё дело до релиза, занимаясь адвенчурой в свободное от основной работы время. Разумеется, утверждать, что отсутствие вменяемого финансирования никак не сказалось на внешнем виде и продолжительности получившейся в итоге игры, вряд ли можно, – однако при всей своей бюджетности история своенравного и амбициозного кабана выполнена целиком и полностью на профессиональном уровне.

Более того: пожалуй, ни один солидный издатель не допустил бы в своём проекте такой неполиткорректный юмор, каким радуют нас Виктор и его друзья. Достаточно взглянуть на политическую карту мира, висящую дома у нашего героя: каких только шуточек не отпустили авторы в адрес всех мировых держав и как только не перековеркали их названия! Немало посмеяться можно и от визуального оформления игры: как уже замечалось, населяют Австро-Венгрию исключительно животные, но при этом все ослы, коровы, собаки и прочие представители фауны и выглядят, и ведут себя в полном юмористическом соответствии с национальными характерами обитавших в империи народов и гостей государства со всех уголков земного шара. Доведётся нам встретить и немало знаменитостей того времени, как местных – таких, как эксцентричный и гениальный сайгак по имени Тесла или загадочный и способный на время превращаться в таракана мышонок Кафка, – так и приезжих. Скажем, нашим соседом по купе при путешествии в дирижабле окажется седой морж Герберт Уэллс, а отправившись по делу в соседнюю Германию, мы посетим лабораторию принадлежащего к совсем уже неизвестному науке виду Доктора Франкенштейна (в которой познакомимся ещё и со своими соотечественниками З.Фрейдом и Г.Климтом).

Выполнен Viktor в простоватой, но всё же довольно симпатичной двухмерной рисованной графике. Причём основное окно игры занимает не весь экран, а стилизованное овальное окно посередине – оставшееся пространство можно занять под обои, выбрав понравившийся узор из нескольких доступных в настройках. Меню этих настроек, отображающееся в левом нижнем углу, не зря имеет вид граммофона: в конце концов, именно музыка представляла собой национальную гордость Австро-Венгрии. Соответственно, по ходу игры в укромных уголках местных локаций можно будет найти целых 18 грампластинок с записями Моцарта, Дворжака, Штрауса и других композиторов, чьи мелодии можно выбирать в качестве сопровождения приключений кабана Виктора.

Невзирая на спокойную и медитативную, по большей части, музыку, герой наш отличается буйным характером и вспыльчивым темпераментом. По этой причине при нажатии левой кнопкой мыши на активный объект курсор раскрывается сразу четырьмя иконками действия: помимо традиционных «осмотреть», «говорить» и «взять/использовать», здесь присутствует и опция «ударить» – не столько персонажа, сколько неодушевлённый объект (что не только позволяет излить свой праведный гнев на неповинных предметах обстановки, но и временами приводит к благоприятным в плане прохождения последствиям). Правая кнопка мыши отвечает исключительно за открытие инвентаря – дублируемого также значком чемодана справа внизу. Предметов, доступных для помещения в кабаньи закрома, мы встретим не так уж и мало, но вот комбинаций их не предусмотрено – только применение в том или ином подходящем месте основного экрана.

Экраны эти оказываются довольно разнообразными: пусть и в небольшом количестве локаций, но в попытках сесть на трон империи нам предстоит посетить не только Аграм и Вену, но и Прагу, Краков, Будапешт, Шибеник и даже, при должном (не)везении, ад (жаль только, что Лемберг или Черновицы здесь не представлены). Привычный квестовый геймплей на сбор и использование предметов и на выстраивание реплик при разговорах с персонажами разбавлен несколькими весьма любопытными мини-играми – от уничтожения тараканов в ванной меткими уколами зонтика до гонки на дирижаблях, рытья туннелей в духе Digger и вскрытия кодовых замков, при котором в качестве намёков нужно будет руководствоваться именами их владельцев. Присутствует в игре и своего рода бокс – битвы на кулаках с австрийскими генералами и прочими противниками путём нажатия курсором на стрелки с направлением удара или отступления; участвовать в таких мини-драках мы будем не только вместе с Виктором, но и с его новой возлюбленной, зеброй по имени Матильда, по совместительству – лидером подпольной группировки революционеров, – в некоторых случаях между двумя игровыми персонажами можно будет свободно переключаться.

Прохождение всей этой забавной истории займёт около четырёх-пяти часов. Из языков представлен только английский (в виде субтитров – озвучка в игре исключительно «тарабарская»), но трудности в понимании происходящего или в решении задачек вряд ли могут возникнуть, – тем более, что для получения подсказки всегда можно позвонить по стимпанковской версии мобильного телефона другу Виктора, сове Мартину, который отличается редкой способностью к ясновидению. При этом некоторые головоломки в начале игры можно решить сразу несколькими альтернативными способами: мелочь, а приятно. К сожалению, на дальнейшую работу в этом направлении у авторов банально не хватило средств, – но тем более пристальное внимание стоит обратить всем любителям адвенчур и просто оригинальных инди-игр на этот самобытный проект хорватской студии.