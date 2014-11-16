Виртуальное гражданство и электронные паспорта: Эстония, далее везде?

21 октября этого года эстонский парламент единогласно принял поправки к «Закону о документах, удостоверяющих личность», благодаря которым уже начиная с декабря Эстония, как утверждается, станет первой в мире страной, предоставляющей иностранцам право электронного гражданства. Событие это достаточно интересное не только для мира компьютерных технологий, – но чтобы разобраться, что на самом деле означает это новшество, стоит рассмотреть явление «виртуального гражданства» поподробнее.

Собственно, если говорить серьёзно и точно, то поправка к закону, о которой идёт речь, разрешает выдавать цифровую идентификационную карту «э-резидента» не только гражданам Эстонии и имеющим вид на жительство, как то было заведено ранее, – но и «лицу, имеющему отношение к эстонскому государству или оправданный законом интерес в использовании электронных служб эстонского государства». Речь идёт об электронном документе, который действует в этой балтийской стране ещё с 2002 года – каждый эстонец, начиная с 15-летнего возраста, обязан обзавестись этой современной разновидностью паспорта. Помимо удостоверения личности, карточка служит свидетельством социального страхования, позволяет путешествовать в пределах ЕС и возможность оплачивать проезд в общественном транспорте Таллинна и Тарту.

Но особо следует отметить те возможности использования «электронного паспорта», которым пока не могут похвастаться похожие документы других стран: прежде всего, это использование e-ID карты в качестве цифровой подписи – например, при обращении в банк, в налоговую инспекцию (в Эстонии уже 95% деклараций подаётся через электронный портал) или другие государственные органы. Начиная с 2005 года при помощи такой карты – и тоже впервые в мире – стало возможным голосовать на эстонских выборах: в любой точке земного шара и на любом компьютере, подключённом к интернету. Государство экономит сотни тысяч евро на печати бланков и их ручной обработке, а избирателям не нужно отправляться на один-единственный прикреплённый участок, чем достигается и увеличение явки на выборы, – электронная карта служит пропуском на сайт для голосования, а в избирательную комиссию, как официально утверждается, передаётся только информация об отданном голосе, без сведений о личности голосовавшего. Поначалу такой способ волеизъявления был не особо популярен, но в 2014 году на выборах в Европарламент возможностью интернет-голосования воспользовались уже 31,2 % эстонцев. Семь лет назад «электронный паспорт» получил ещё одно усовершенствование: была введена мобильная форма идентификационного документа, заменяющая SIM-карту в смартфоне.

Увы, из всего этого изобилия удобств (около 600 наименований «электронных услуг» для физических лиц и более 2400 – для юридических) иностранцам предлагается совсем немногое: в качестве «э-резидентов» они не будут на самом деле иметь право на жительство в Эстонии или на получение Шенгенской визы и, разумеется, не смогут голосовать на местных выборах, – на «цифровой карте» не предполагается даже размещения фотографии, так что даже для удостоверения личности в реальном мире она никак не сгодится. Зато на ней будет микрочип с сертификатом безопасности – подключив его к ПК через USB-порт и специальную программу проверки, а также введя личный PIN-код в качестве второго уровня идентификации, можно будет подписывать документы и шифровать файлы. А это поможет, например, открыть в Эстонии собственную компанию – в течение максимум нескольких дней, а то и часов (рекорд регистрации бизнеса таким путём составляет 18 минут 3 секунды).

Правда, для получения такого «виртуального гражданства» потребуется не только заплатить пошлину в 50 евро, но и посетить отделение полицейской и пограничной службы непосредственно в Эстонии – для проверки личности и для сдачи отпечатков пальцев, – после чего в течение двух недель будет принято решение о выдачи электронного документа (или отказе в таковом). Первые карты для иностранцев планируется выпустить к концу этого года, а до конца следующего процедуру должны будут упростить, разрешив прохождение личной идентификации и в посольствах Эстонии в других странах.

Как видно, несмотря на заманчивое и громкое имя «виртуального гражданина», вряд ли вас заинтересует получение такого документа – если только вы не планируете в ближайшем будущем заниматься в Эстонии удалённым бизнесом и платить налоги. Даже предполагавшаяся возможность открывать при помощи e-ID карты банковские счета в стране ЕС остаётся в планах на будущее: эстонские банки пока что не готовы предоставить все свои услуги «электронным гражданам», и для открытия счёта по-прежнему требуется личное посещение заведения…

Тем не менее, власти страны и инициаторы этого законопроекта настроены оптимистически, надеясь к 2025 году увидеть появление целых десяти миллионов «э-эстонцев», – для сравнения, реальное население страны составляет сейчас менее 1,3 миллиона человек, – и удвоить количество зарегистрированных в Эстонии частных предприятий, привлекая тем самым инвестиции и налоговые поступления. Более того: планируется, что и все остальные страны Европы как минимум поддержат такое начинание. Уже подписан договор с Финляндией о сотрудничестве в области «электронного правительства» и о взаимном признании цифровых подписей.

Как видно, родина Nokia и (по крайней мере, отчасти) родина Skype явно не в восторге от того, что судьба их некогда национальной гордости теперь всецело в руках Microsoft, – и стараются напомнить о себе и о своих пионерских разработках в IT-сфере, пусть даже такие разработки больше обещают в плане дальнейших перспектив своего развития, чем предоставляют реальных возможностей их применения уже сегодня. Определённые сомнения вызывает у специалистов и безопасность протоколов шифрования, с учётом того что у государства сохраняется доступ ко всем кодам и паролям, – а организации вроде NSA всячески препятствуют распространению криптографии в глобальной сети.

С другой стороны, Эстония не без основания пытается занять пустующую нишу на мировом рынке такого рода цифровых услуг. Идея электронной документации далеко не нова – ещё в 1960-е годы в Киеве её развивал академик В. М. Глушков, а попытки внедрить систему «теледемократии» как голосования при помощи новейших на то время технологий телетекста и видеотекса предпринимались в Европе и США и в семидесятые, и в восьмидесятые. Другое дело, что до реализации этих идей дело так и не дошло, несмотря на все их преимущества, – в том числе и из-за опасений общественности насчёт злоупотребления информацией со стороны государственных органов. К примеру, Великобритания успела потратить 257 миллионов фунтов на разработку собственной системы электронных ID-карт из запланированной суммы в 4,5 миллиарда, прежде чем в 2010 году очередная смена правительства положила этой затее конец.

Так что Эстония – как государство маленькое и достаточно централизованное для проведения в жизнь таких инициатив, а вдобавок и славящееся своей передовой IT-индустрией, вполне может надеяться на то, что её идея «виртуального гражданства» окажется предпосылкой для формирования европейского электронного пространства – да и не только европейского. Скажем, аналогичная система успешно разрабатывается сейчас в ОАЭ, пусть и только для собственных нужд: местная карточка содержит не только чип с цифровой подписью, но и фото, и биографические и биометрические данные гражданина. Что касается Украины, то в качестве похожего проекта можно назвать, прежде всего, «Картку киянина», которая оформлена в виде обычной кредитки одного из банков, и которая вот уже несколько лет выдаётся льготникам, выступая документом для бесплатного проезда в общественном транспорте и для скидок в ряде аптек и супермаркетов. С этого года её может получить любой киевлянин – другое дело, что практически никаких цифровых услуг к ней пока что не прилагается.

Если же вас заинтересовала перспектива обзавестись настоящим электронным гражданством, но открывать бизнес в Эстонии вы в ближайшем будущем не планируете, – можно взглянуть в сторону различного рода виртуальных государств, уже давно предоставляющих подобного рода услуги. К примеру, Силенд – самопровозглашённая в 1967 году мини-монархия, претендующая на суверенитет над территорией заброшенной морской платформы в 10 километрах от побережья Великобритании, – предлагает собственное удостоверение личности, а соответственно и гражданство, по цене всего 25 фунтов. Если верить отзывам довольных клиентов, то как минимум в некоторых странах Европы такая ID-карта вполне даже работает, например, для подтверждения возраста в барах и даже для полиции. За 200 фунтов можно даже прикупить титул силендского графа или графини – но это уже дело вкуса.

Имеются уже и полностью виртуальные государства – например, Виртландия, именующая себя «первым в мире суверенным государством, базирующимся в Интернете». В отличие от Эстонии, получить паспорт электронного гражданина может любой достигший 18-летия житель нашей планеты, причём срок действия документа будет неограничен, – хотя стоимость его изготовления, включая расходы на доставку, и здесь составляет всё те же 50 евро.

Но если говорить серьёзно, то полноценное «электронное гражданство» пока что остаётся делом более или менее близкого будущего. Интересующееся первой попыткой его воплощения в реальном государстве могут оставить заявку на получение новостей о грядущем внедрении пусть и ограниченной, но всё же ощутимой перспективы стать «э-эстонцем». И ждать, пока эту инициативу подхватят остальные страны мира.