Все от Xiaomi #2: обзор рюкзака Mi Classic Business Multi-functional Shoulder Bag

Мы продолжаем знакомиться с экосистемой аксессуаров Xiaomi, которые относятся не к электронике, а к повседневным вещам. Сегодня продолжим тему рюкзаков, тем более, что в ассортименте компании как раз появилась интересная модель, которая заметно отличается от всего представленного ранее. Новый рюкзак больше и эргономичнее прошлых, и также выглядит не слишком дорогим.

Рюкзак предоставлен магазином xiaomi.ua

Дизайн

Новый Mi Backpack совсем не похож на прошлые рюкзаки компании — складывается ощущение, что создание этой модели поручили другому подрядчику. Если раньше в ассортименте значились простейшие аксессуары и фирменные прямоугольные сумки, то 26-литровая модель больше напоминает рюкзак в привычном понимании этого слова, а дизайн отдаленно перекликается с продукцией Dakine и OGIO.

Mi Classic Business выгодно отличается эргономичной спинкой и интересным дизайном. Можно сказать, что большая часть лицевой стороны сделана из цельного куска полиэстера сложной формы. Начиная от верха вставка сначала сужается, а потом расширяется и переходит в боковые карманы.

Отмечу необычную текстуру ткани — она как будто пропитана воском, выглядит достаточно износостойкой и должна долго сохранять товарный вид. Из нее же сделано днище, так что можно без опаски ставить рюкзак на пол в общественном транспорте.

Материал на боковинах напоминает привычный оксфорд цвета темный меланж. Он хорошо сочетается с вощеной серединой. Пока модель доступна только в черном цвете.

Из-за специфической формы центральной вставки Mi Classic Business выглядит чуть более широким, чем есть на самом деле, хотя пропорции модели классические. Новый рюкзак заметно больше знакомого Mi minimalist urban, о которым мы рассказывали в прошлый раз. У него более высокая спинка и чуть более длинные лямки, так что как в наполненном, так и пустом состоянии рюкзак удобно «сидит» на спине. Независимо от количества содержимого рюкзак всегда имеет примерно одинаковую форму.

На спинке есть специальная вставка из ткани, которая позволяет зафиксировать рюкзак на ручке чемодана.

Отделения, карманы

Заявленный объем Mi Classic Business — 26 литров. У рюкзака два основных отделения. Первое используется для вещей, второе — для ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов (Acer TravelMate 5760G поместился идеально). Как и у Mi minimalist urban, тут достаточно много карманов. Перечислю списком:

Наружные: вертикальный карман для мелочевки под влагозащищенной молнией, два боковых

Отделение для ноутбука: карман для ноутбука, для планшета, место под папку с документами

Основное отделение: карман на молнии, и три кармана без молнии (два сверху, один под ними) на «лицевой» стороне; карман, обшитый микрофиброй и «скрытый» на молнии за ним

Конечно, рекорд прошлой модели по количеству карманчиков большой рюкзак не побил, но все равно количество отделений позволяет без проблем разложить всю мелочевку по своим местам. В отсеке для ноутбука не забыли про маленькую петельку, куда можно продеть ручку, а карман с микрофиброй фиксируется дополнительной стяжкой.

Честно говоря, предназначение последнего я так до конца и не понял. Там можно хранить что-то, что вы боитесь поцарапать, но те же очки хранить в кармане неудобно.

В остальном все сделано должным образом. Набитые внутренние карманы, конечно, уменьшаю доступный объем для крупных вещей, но не так критично как у меньшей модели.

Удобство

Если оценивать удобство Mi Classic Business в целом, то рюкзак можно назвать хорошим. Лямки и спинка мягкие, но держат форму, к телу прилегает знакомая сеточка. Летом с ней все равно жарковато, но без нее было бы еще хуже.

За счет классической формы рюкзак подойдет людям разного роста. Благодаря большему объему внутри поместится не только ноутбук, бутылка с водой и контейнеры с обедом, но останется место, чтобы заскочить по пути с работы в супермаркет.

Боковые карманы кажутся небольшими, но на самом деле они идут глубь рюкзака, в них почти помещается ладонь. Можно сложить салфетки, компактную сумку или зафиксировать в них небольшой зонт (внутри они сделаны из водонепроницаемого полиэстера).

За время тестирования я успел даже попасть под небольшой дождь. Верх пропитан влагоотталкивающим составом, так что крупные капли просто остаются на поверхности. Сама ткань в итоге немного намокает, но все что находится внутри рюкзака остается сухим.

Тем не менее, не обошлось и без недостатков. Фактически единственный — клапан основного отделения. Степень открытия мне показалось недостаточной. Чтобы разложить вещи на дне или что-то найти там приходится лезть глубоко внутрь, что не очень удобно и не позволяет максимально оптимально использовать доступный объем. Банально, но класть внутрь какую-то коробку, например, от планшета, будет как минимум неудобно.

Итоги

Mi Classic Business Multi-functional Shoulder Bag — достаточно удобный рюкзак, который отличается оригинальным дизайном, в целом хорошей эргономикой и материалами. Средний объем позволяет иметь под рукой все нужное и, вероятно, останется даже свободное место, поэтому модель может подойти для поездок на один-два дня. Практически единственный недостаток — средний по удобству доступ к основному отделению. В Украине аксессуар можно купить примерно за 1650 гривен и немного дешевле в Китае. По совокупности характеристик цену можно считать оправданной, хотя с таким прайсом модель постепенно подбирается к простым Deuter и сравнимым по функциональности Dakine.

Рюкзак предоставлен магазином xiaomi.ua