Все от Xiaomi: обзор рюкзака Mi minimalist urban и сумки Mi multi-functional urban

Начав с малого, Xiaomi быстро расширила перечень фирменных аксессуаров и техники до небывалых величин. Складывается впечатление, что количество продукции, имеющей логотип Mi сравнимо с тем, что делает Samsung. «Умный» дом, мелкая бытовая техника для кухни и квартиры… есть даже одежда. Все не протестируешь, а что-то просто слабо вписывается в основную тематику ITC.ua, но некоторые вещи вызывают интерес. Например, мы уже рассказывали про кроссовки от Xiaomi, а сегодня решили взглянуть на рюкзак и сумку знакомого бренда.

Редакция благодарит Xiaomi.ua за предоставленные для тестирования рюкзак и слинг

Mi minimalist urban Backpack

Mi minimalist urban поставляется в обычном матовом пакете с zip-застежкой. Вполне нормальная упаковка для рюкзака и при первом знакомстве обращаешь внимание разве что на то, что у Xiaomi даже пакетики с силикагелевым наполнителем брендированные.

Начинаешь присматриваться. Рюкзак вполне неплохо выглядит на картинках и может заинтересовать тех, кто ищет что-то в не спортивном дизайне, но и не рассматривает самые простые мешкообразные варианты без намека на какую-либо эргономику.

Первое знакомство оправдывает ожидания. Рюкзак сделан из приятного и довольно плотного полиэстера, но конкретную марку и плотность ткани компания не называет, что простительно для городской модели.

Даже пустым он держит прямоугольную форму — все дело во вшитом в «лицевую» часть пластиковом каркасе. Спинка не самая эргономичная, но плотная и прошитая, лямки нормальной ширины, хотя и не самые толстые — для casual рюкзака все выглядит неплохо, должен быть удобным.

Кажется, что производитель уделил достаточно внимания деталям. Молнии работают отлично и выглядят надежными, на них есть удобные пластиковые «язычки» с логотипом Mi. Из надписей есть только небольшая «Urban life style» спереди.

После изучения всех карманов хочется взять перерыв, потому что их здесь очень много. Попробую перечислить:

Наружные: большой горизонтальный с органайзером и креплением для ключей непромокаемое вертикальное отделение для небольшого зонта большой карман во всю площадь на вертикальной молнии, с дополнительным внутренним карманом на молнии и отделением для очков, обшитым микрофиброй



Одно большое внутреннее отделение на длинной молнии: общее отделение отделение для ноутбука (13-14”) отделение для iPad 9.7” или Kindle широкий карман на молнии (примерно в половину высоты) широкий карман без застежки (примерно в ⅔ высоты рюкзака) два кармана без застежек (размером с ладонь)



Итого получаем больше десятка различных карманов, кармашков и отделений — практически рай для тех, кто хочет все хранить на своих местах. Тут же скрывается и основной недостаток — если положить что-то во все карманы, то объем внутреннего пространства сильно уменьшится.

Плохо, что Xiaomi не называют объем рюкзака, только размеры (30 x 14 x 39 см). «На глаз» я бы оценил его в 15-20 литров.

Я проходил с Mi minimalist около месяца, используя его вместо с привычного Deuter GoGo. За это время с ним ничего не случилось. Рюкзак по прежнему держит форму, швы остались целыми и так далее. Тем не менее, хотелось бы отметить некоторые особенности.

Можно сказать, что этот рюкзак китайцы сшили для других китайцев — немного утрировано, но с долей истины. Мне с моим ростом в 182 см он подходит впритык. В первую очередь это касается длины лямок — они на пару сантиметров короче, чем хотелось бы. Заканчиваются на груди и носить рюкзак в целом удобно, но хотелось бы иметь небольшой запас.

Вторая особенность — из-за довольно «квадратной» формы рюкзак всегда сидит на спине немного ниже обычных спортивных моделей, даже если вы пытаетесь подтянуть лямки. Людям с ростом 160-175 см (примерно) это не должно доставить дискомфорта, а вот высоких может смущать просто из-за того, что будет немного странно выглядеть.

Также у модели очень удобная ручка. Она особенно полезна в общественном транспорте. Проверить поведение под дождем не удалось, но производитель заявляет о водоотталкивающей пропитке — если на поверхность попадает капля жидкости, то она скатывается и не впитывается. Скорее всего, это не спасет при проливном ливне, но при обычном дожде может помочь.

В остальном Mi minimalist показался удобным. Если нужно просто носить определенный набор вещей с собой — это хороший выбор. В то же время карманы съедают много внутреннего объема и такая модель не подойдет, если после работы нужно дополнительно нагрузить ее продуктами из магазина или спортивной формой.

Mi multi-functional urban leisure Сhest pack

Сумка Mi multi-functional urban — это классический слинг. Он сделан из такой же ткани, как и рюкзак, имеет аналогичные молнии и тоже поставляется в пакете.

Первое, что стоит отметить — в жизни слинг оказывается заметно меньше, чем выглядит на картинках. Указанные размеры — 17,5 x 8 x 32 см, объем — около 4 л, но в реальности ощущается меньше.

Как и рюкзак, он может похвастаться хорошим набором карманов:

один наружный маленький на молнии

внутреннее отделение на молнии: небольшой карман на молнии два довольно больших кармана без застежек (под Kindle или блокнот)



В отличии от рюкзака, спинка тут сетчатая, на молниях тоже есть «язычки», а единственную лямку можно закрепить как слева, так и справа, чтобы сумку было удобно одевать через любое плечо.

По сравнению с большими слингами тут нет карманов бокового доступа, но они тут и не нужны в виду небольшого размера.

Честно говоря, слинг мне понравился меньше рюкзака. Во-первых, его вместительность оставляет желать лучшего. Такая сумка подойдет, чтобы носить внутри документы, небольшой планшет и, возможно, бутылку воды или контейнер с обедом. Внешне он выглядит более вместительным, но на практике ограничивающим фактором выступают и не самые широкие карманы и форма. Все прошито так, что сумка практически не «растягивается».

Во-вторых, еще более заметен пошив «китайцами для китайцев». Если в рюкзаке длина лямок в целом устраивала, то тут единственная лямка заканчивается где-то на плече, а по груди уже идет обычный ремень для регулировки длины. Большого дискомфорта это не вызывает — внутрь банально не поместится что-то тяжелое, но ощущение «неправильности» преодолеть тяжело.

В итоге

Если оценивать в целом, то у Xiaomi появилась еще пара неплохих продуктов. Рюкзак получился вполне удобным. Если постоянно носите с собой среднеформатный ноутбук и хотите, чтобы в рюкзаке было побольше карманов для разной мелочевки, и при этом вас тяжело назвать очень высоким или высокой, то Mi minimalist urban может подойти и порадовать. Цена выглядит вполне оправданной.

Слинг же оставил довольно противоречивые впечатления — недорогой вариант, чтобы взять с собой минимум самых необходимых мелочей на прогулку, но при таком сценарии удобство использования окажется сравнимым с обычной сумкой через плечо, разве что вы катаетесь на велосипеде или имеете другие причины выбрать именно Mi multi-functional urban.