Вторая жизнь старого ноутбука: апгрейд памяти и дисковой системы

Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда ноутбук начинает работать заметно хуже, чем в момент покупки. Долгая загрузка Windows и приложений, замирание интерфейса и запоздалая реакция на действия пользователя вызывают желание поскорее заменить «помощника» на что-то нормальное. Но покупка нового компьютера — это довольно затратное мероприятие, которое многим не по карману. Поэтому сегодня мы на конкретном примере посмотрим, как можно при относительно небольших затратах обновить ноутбук так, чтобы он стал работать не хуже нового.

В качестве подопытного мы взяли Acer TravelMate 5760G. Модель 2011 года построена на платформе Sandy Bridge (Intel Core i3-2310M, 2.1 GHz), оснащается дискретной графикой NVIDIA GeForce GT 520M, 4 ГБ оперативной памяти и жестким диском на 500 ГБ.

Не самый производительный лэптоп по современным меркам, но спустя пять лет домашнего использования он сохранил внешний вид, у него тачпад нормальных размеров и относительно узкие боковые рамки дисплея. Хочется сказать «рановато на пенсию», ведь для конкретного списка задач, в 99% случаев заключающихся в просмотре видео, браузинге, работе в Adobe Photoshop и Illustrator производительности должно хватать.

В реальности сейчас в стоковой конфигурации ноутбук работает медленно. Загрузка Windows 10 занимает больше 40 секунд, после следует ожидание запуска программ из автозагрузки. Банальное открытие проводника происходит с задержками, Chrome плохо справляется с большим количеством открытых вкладок. Мы решили провести три простых апгрейда, доступных каждому пользователю подобных ноутбуков и сравнить результат до и после.

Замена HDD на SSD

Многие из описанных проблем в большей степени может решить замена жесткого диска на твердотельный накопитель, ведь именно HDD выступают «бутылочным горлышком» современных систем. Для простых задач хватает производительности даже бюджетных платформ, а вот из-за жестких дисков могут подтормаживать даже производительные компьютеры.

В большинстве случаев в замене накопителя нет ничего сложного. Массовые среднеформатные ноутбуки обладают простой конструкцией, для старых моделей легко найти инструкции по разборке. В случае с Acer не нужно даже снимать днище, достаточно открутить специальную крышку.

Меняем DVD-привод на Optibay

Не помню, когда последний раз пользовался приводом оптических дисков. Тем не менее, они по-прежнему повсеместно встречаются в ноутбуках, особенно в 15,6-дюймовых моделях. Если привод не нужен, есть смысл установить вместо него дополнительный «карман» для HDD/SSD (Optibay) — такие адаптеры стоят совсем недорого, но позволяют оптимизировать дисковую подсистему.

Новый SSD может быть на 128-256 ГБ, этого хватит для установки системы и всех программ, а старый HDD (500 ГБ) будет полностью использоваться для хранения данных. В таком кармане накопитель может работать на более медленной версии интерфейса SATA, поэтому лучше устанавливать SSD на место основного накопителя, а привод заменять на Optibay c HDD, для которого падение максимальной теоретической скорости передачи данных будет не принципиальным.

Обычно производители используют DVD приводы стандартной конструкции, которые отличаются только толщиной (9,5 или 12,7 мм). С помощью AIDA64 или аналогичных программ можно узнать какая модель установлена и найти ее толщину. При замене придется снять декоративную заглушку с родного модуля и установить ее на адаптер.

Увеличение объема ОЗУ

Добавить оперативки — также эффективный метод увеличения производительности. Дополнительная ОЗУ пригодится чтобы держать больше открытых вкладок в браузере, при работе в тех же Photoshop, Illustrator и других приложениях.

В моем случае для замены памяти пришлось снять цельное днище. С другой стороны, появился лишний повод провести легкую чистку от пыли и обновить термопасту.

Обновленный термоинтерфейс позволил снизить температуру в стресс-тесте на целых 12 градусов и избавиться от троттлинга.

В качестве замены установленному HDD был выбран Kingston SSDNow KC400 — довольно «свежая» модель на контроллере Phison c пятилетней гарантией и увеличенным до 800 ТБ ресурсом записи. Объем в 256 ГБ выбран с запасом на будущее — начальной модели на 128 ГБ в конкретном случае хватило бы впритык, а SSD лучше работают когда остается свободное место.

В ноутбуке было установлено 4 (2 по 2) ГБ оперативной памяти Kingston, поэтому для увеличения общего объема до 8 ГБ были выбраны два аналогичных модуля по 4 ГБ. На сайте производителя есть удобный механизм для поиска подходящих модулей по конкретным моделям ноутбуков, серийному номеру памяти и другим критериям.

Настройка, тестирование

В зависимости от конкретной ситуации, на SSD можно установить как «чистую» Windows, так и клонировать уже установленную. Чтобы не заниматься установкой обновлений, драйверов, набора ПО и его настройкой я выбрал второй вариант. Acronis True Image 2017 без проблем клонировал систему на новый накопитель. Такую операцию можно провести с помощью дополнительного ПК или установив второй накопитель в Optibay, используя внешний USB-«карман».

Чтобы получить доступ ко всему объему старого HDD пришлось раздобыть внешний накопитель подходящего объема и временно скопировать на него данные. Иначе сложно удалить с него ненужные разделы восстановления системы, которые остались после переноса ОС. Впрочем, эту операцию нельзя назвать обязательной — все будет работать и так.

Каков результат? В первую очередь стоит отметить возросшую скорость основного накопителя. Превосходство SSD над HDD очевидно и без тестов, они просто подтверждают то, что понятно и так.

Увеличение объема ОЗУ незаметно в синтетике, только в удобстве использования устройства, позволяет меньше думать о количестве открытых вкладок в браузере и комфортнее работать в нескольких требовательных приложениях одновременно.

Проведенный апгрейд отразился на результатах общих тестов производительности, но цифры в должной степени не отражают результат.

В реальности переход с HDD на SSD больше напоминает покупку нового ноутбука. С учетом всех установленных программ, загрузка Windows 10 теперь занимает не 40 секунд плюс отработку автозагрузки, а секунд 15. Приложения запускаются заметно быстрее и работать даже с файлами, находящимися на старом диске стало намного комфортнее, потому что он не используется для работы системой.

Схожее обновление может быть выгодным способом продлить жизнь купленного когда-то ноутбука или ПК. Например, Acer TravelMate 5760G в 2011 году стоил около $700 и сегодня цена на аналогичные актуальные конфигурации практически не изменилась. Обновление же обошлось нам примерно в $180 (2 модуля памяти по 900 грн., SSD на 256 ГБ за 2800 грн, адаптер за 250 грн.). В конкретном случае пришлось заменить всю память из-за маленького объема установленных производителем модулей и была выбрана не самая дешевая модель SSD.

Будь в ноутбуке установлен только один модуль ОЗУ на 4 ГБ, покупка дополнительного в паре с тем же Kingston SSDNow UV400 на 120 ГБ обошлась бы в $90.

В целом, перенос системы на SSD и увеличение объема ОЗУ, являются эффективными способами улучшения повседневной производительность для любых ноутбуков. Не обязательно покупать новые, если вы считаете имеющийся вполне пригодным к использованию. А с учетом того, что производители все чаще начинают распаивать память на платах, отказываются от приводов и не спешат устанавливать SSD во все конфигурации, провести подобное с новой моделью будет намного сложнее. Обновление не займет слишком много времени, из инструмента понадобятся только руки и отвертка, а результат в полной мере оправдает потраченные средства.