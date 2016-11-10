Выбираем чехол для iPhone 7

Если вы уже успели купить себе iPhone 7, а особенно iPhone 7 Jet Black (который царапается буквально от воздуха), но всё ещё выбираете «правильный» чехол, мы попробуем вам помочь. Для этого мы собрали два десятка популярных чехлов для iPhone 7, давайте посмотрим, какой из них лучше всего подходит для нового смартфона Apple.

Чехлы от Apple

Компания Apple сама неплохо зарабатывает на чехлах для iPhone, поэтому в её ассортименте можно найти силиконовые и кожаные чехлы разных цветов. Стоят они заметно дороже аналогов от сторонних компаний, за что же Apple предлагает переплатить?

iPhone 7 Silicon Case

Начнём с силиконовых чехлов компании для iPhone 7, они очень приятные на ощупь с покрытием из ворса на внутренних стенках, который должен защищать корпус смартфона, особенно версии Jet Black, от царапин и потёртостей.

Смартфон вставляется в силиконовый чехол с усилием, и становится в него как влитой. На левой его грани можно найти прорезь для рычага переключения звука, а также выступы для кнопок регулировки громкости. На правой стороне находится такая же «кнопка» для выключения дисплея. Чехол у Apple получился достаточно жёстким, он вряд ли потеряет форму со временем, а вот его внешняя сторона вполне может затереться и потемнеть. От падения с высоты более одного метра такой чехол вряд ли спасёт, но в целом он на это и не рассчитан.

iPhone 7 Leather Case

Кожаный чехол для iPhone 7 от Apple имеет такой же дизайн, за исключением реализации выступов по бокам, под которые ложатся кнопки включения и регулировки громкости. Здесь они действительно похожи на отдельные клавиши.

При этом, когда вставляешь смартфон в чехол, нужно следить за тем, чтобы кнопки попали в выделенное для них место, иначе просто будут залипать. Кроме этого, проблема данного чехла в высокой стоимости и том, что мягкая кожа на внешней его стороне быстро затирается.

Чехлы из резины, пластика и высокотемпературного полиуретана

Niklin Nature TPU Case

Недорогой, прозрачный и тонкий чехол из высокотемпературного полиуретана, который должен обеспечить защиту корпуса iPhone 7 от царапин, сохраняя небольшие размеры смартфона и толщину.

Производитель обещает, что со временем он не должен потерять форму, тем не менее, как показывает практика, TPU чехлы, если периодически их снимать, могут растягиваться. Кроме этого, не всем понравится решение производителя сделать заглушку для порта Lightning.

Baseus Sunie Series Ultra Slim

Тонкий пластиковый чехол с тканевой вставкой на тыльной части корпуса.

Довольно скользкий и жёсткий, как для своей толщины, при этом его внутренняя сторона также пластиковая, здесь нет никаких мягких вставок, поэтому если внутрь попадёт пыль, то на корпусе могут появиться небольшие царапины.

Baseus Sky Case

Ещё один тонкий чехол от Baseus, который отличается от Sunie Series только полупрозрачным глянцевым пластиком корпуса.

Тоже довольно скользкая и жёсткая модель не с лучшей защитой от потёртостей и царапин.

HOCO TPU Juice Series

Тонкий чехол из высокотемпературного полиуретана с вырезом для логотипа Apple на тыльной стороне корпуса. Внешняя его сторона матовая, на ней не будут видны отпечатки, но при этом она и довольно скользкая.

Мягкая основа позволяет без проблем вставлять и доставать смартфон, но защита от царапин и потёртостей в данной модели такая же условная, как и в большинстве TPU чехлов.

USAMS Bright Series

Чехол из прозрачного плотного высокотемпературного полиуретана. У него глянцевое покрытие, которое явно будет царапаться. Тем не менее, материал плотнее, чем обычно встречается в TPU чехлах и совсем не скользкий.

Ещё одной забавной особенностью данного чехла является подставка, которая прячется внизу тыльной части. Благодаря ей iPhone 7 в чехле можно поставить на левую грань, чтобы смотреть видео. При этом во время использования смартфона подставка абсолютно не мешает.

Baseus Shining Case

Ещё один прозрачный глянцевый TPU чехол из плотного материала. Тоже будет царапаться, но со временем не должен потерять форму.

Смартфон становится в него хорошо, при этом внешнее покрытие чехла не скользкое.

Baseus Simple

Практически полная копия Shining Case, но со странным решением сделать матовой внутреннюю часть, в то время как внешняя всё-равно глянцевая и будет царапаться.

Кроме этого, здесь используется более тонкий и мягкий высокотемпературный полиуритан, что не добавляет чехлу надёжности.

Baseus Hermit Bracket

Приятный резиновый чехол с фактурным покрытием на тыльной стороне и хорошо выделенными кнопками. При этом он плотный, но достаточно мягкий для того, чтобы было легко вставлять и извлекать смартфон.

На тыльной его стороне находится прорезь не только для камеры, но и логотипа Apple. Как и в USAMS Bright Series в этой модели есть откидывющаяся подставка, только расположена она на верхней грани и крепится за счёт магнита.

Nillkin Super Frosted Shield

Твёрдый пластиковый чехол с фактурным покрытием на боковинах и тыльной части. Не самый удобный для установки смартфона, при этом он не закрывает клавиши регулировки громкости и кнопку включения.

Внутренняя его часть заполнена софт-тач покрытием, но сами стенки чехла довольно тонкие.

ROCK Origin Series (Textured)

Плотный резиновый чехол со стилизацией под карбон, не скользкий и достаточно мягкий для простой установки смартфона.

Его можно было бы назвать хорошим решением, если бы не один серьезный недостаток. Недочёт конструкции чехла приводит к тому, что в нём периодически зажимается клавиша включения. Так что это явно не лучший кандидат на покупку.

С надеждой на противоударность

Griffin Survivor Clear

Плотный чехол с резиновыми боковинами и пласиковыми спинками, делает смартфон заметно крупнее, тем не менее, вполне может выручить, если он упадёт на бок с высоты до 1 метра.

В руке лежит отлично, резиновые боковины обеспечивают комфортный хват. Но это и один из самых дорогих чехлов в нашем тесте.

Baseus Shield Case

Мягкий резиновый чехол, который выглядит более внушительно, чем есть на самом деле.

По своей толщине он недалеко ушёл от обычных TPU чехлов, и, скорее всего, не спасёт смартфон при падении. При этом острые срезы на гранях не добавляют удобства использования.

Baseus Guard Case

Плотный резиновый чехол с толстыми боковинами. С эстетической точки зрения, возможно, не самое приятно решение, тем не менее, обо может уберечь смартфон от повреждений.

Матовые грани чехла обеспечивают надёжный хват, а выделенные кнопки регулировки громкости и включения удобно нажимать даже на ощуп. В целом это решением уровня Griffin Survivor Clear, но не такое дорогое.

ROCK Royce Series

Мягкий пластиковый чехол с очень хлипкой пластиковой рамкой, которая стилизована под алюминий. Во время падения она с большой вероятностью просто треснет, а не защитит смартфон.

Кроме этого в этом чехле ужасно реализованы клавиши регулировки громкости и кнопка включения. А отверстие для рычага выключения звука настолько маленькое, что его просто сложно достать.

ROCK Pure Series

Жёсткий прозрачный чехол с пластиковой спинкой и тонкими резиновыми боковинами. В него сложно вставить смартфон, но сидит он в нём очень плотно.

Тонкие боковины не спасут при падении, уровень защиты здесь на уровне TPU чехлов.

Spigen Slim Armor CS

Крупный чехол с резиновой основной и боковинами, но пластиком на тыльной части. Заметно увеличивает ширину и толщину смартфона, но при этом обеспечивает хорошую защиту.

Падение в таком чехле смартфон должен пережить. Кроме этого, на тыльной его части есть отъезжающая шторка, за которой находится кармашек для палстиковых карт и визиток.

Spigen Tough Armor

Ещё один плотный резиновый чехол от Spigen с пластиковой спинкой, которая в этой модели снимается. Он должен обеспечивать хороший уровень защиты, тем не менее пользоваться им не очень удобно.

У этой модели довольно острые грани, клавиши регулировки громкости и кнопку включения сложно найти на ощупь, а отверстие для рычага выключения звука слишком узкое.

Spigen Neo Hybrid

Резиновый чехол с пластиковым бампером с более тонкой тыльной частью, чем у Tough Armor. В эстетическом плане он приятнее чем другие защитные модели Spigen, но при этом и не такой надёжный как они.

Пластиковый бампер в нём снимается, при падении он может треснуть или отлететь. К клавишам на боковинах претензий нет, а вот доступ к рычагу выключения звука здесь тоже ограничен.

Что же выбрать?

Попробовав все вышеперечисленные чехлы, мы пришли к следующим выводам. Если вам хочется чехол от Apple, то обратите внимание на iPhone 7 Silicon Case, это самый доступный чехол компании, который при этом обеспечивает хорошую защиту от царапин. Но если после покупки дорогого смартфона не хочется тратить деньги на дорогие аксессуары, то стоит посмотреть на TPU чехлы, такие как USAMS Bright Series, Baseus Shining Case и Baseus Hermit Bracket. Не рекомендуем брать очень тонкие модели, они быстро потеряют свою форму, а в случае падения никак не спасут от повреждений. Что касается чехлов с намёком на противоударность, то ни один из них также не может гарантировать 100% защиту. Тем не менее, как правило, они более плотные и всё-равно лучше защищают аппарат, чем TPU модели. Из таких чехлов мы советуем присмотреться к Griffin Survivor Clear, Baseus Guard Case и Spigen Slim Armor CS.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление чехлов на обзор