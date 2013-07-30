Выбираем недорогой полнокадровый аппарат: Canon 6D против Nikon D600

Добро пожаловать на новый раунд «священной войны». Сегодня на поле брани – доступные по цене полнокадровые аппараты от главных мировых фотопроизводителей.

Вводное замечание: всегда ли полнокадровая камера лучше, чем аппарат с матрицей меньшего размера? Нет, не всегда. Чем меньше размер матрицы, тем больше глубина резкости при одинаковых диафрагмах. А еще объективы для аппаратов с маленькими сенсорами меньше и легче, это особенно заметно на системе Micro 4/3. Небольшие матрицы обладают «волшебным» свойством «увеличивать» фокусное расстояние, что полезно для телеобъективов и сводит на нет достоинства широкоугольных.

Тост из одной старой советской комедии содержал пожелание совпадений желаний с возможностями. Для изучения этого аспекта выбора камеры обратимся к всезнающему hotline.

Средняя цена Canon 6D без объектива – 18300 грн., Nikon D600 – 15400 грн. Разница – без малого 3000 гривен в пользу Nikon, хотя по количеству предложений в Интернет-магазинах лидерство с двукратным отрывом у Canon.

Ситуация с объективами следующая: для обеих систем количество предложений практически одинаково: 177-178, но для Nikon это больше заслуга сторонних производителей.

Популярные модели Canon во многих случаях обходятся дороже.

Canon EF 50mm f/1.8 II стоит 870 грн., Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D – 1100 грн.

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM – 18500 грн., Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8 G IF ED – 14 150 грн.

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM – 19700 грн., Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II – 18100 грн.

Выходит, что с экономической точки зрения предложение Nikon более выгодное. Однако разница в цене – не главный аргумент при выборе камеры. Есть еще объективные и субъективные характеристики.

Начнем, как водится, с матрицы. У Canon 20 мегапикселов, по данным производителя площадь одной пиксельной ячейки 6.55 µm², размер рабочей области сенсора 35,8 x 23,9 мм, в пикселах получается 5472 x 3648. У Nikon 24 мегапиксела, данных о площади пиксельной ячейки нет, размер рабочей области сенсора 35,9 x 24 мм, в пикселах выходит 6016 x 4016. Формально лучше показатели Nikon, если перевести пиксели в размер напечатанной с разрешением 300 dpi работы, то получается 50,94 х 34 см. против 46,33х 30,89 см.

За обработку данных у Canon отвечает процессор DIGIC 5+, у Nikon – Expeed 3. Аналогичные установлены в топ-моделях обоих производителей. Обе камеры способны оперировать 12 и 14 битной информацией.

У Canon, кроме обычного RAW-файла, можно выбрать интерполированные до 11 и 5 мегапикселов.

Nikon, в свою очередь, предлагает сжатие RAW-данных с некоторыми потерями для уменьшения размера файла, но с сохранением общего количества пикселов.

Хотя между аппаратами есть значительные конструктивные отличия, их объединяет замена некоторых металлических деталей корпуса на поликарбонатные. Nikon защищен от воздействия пыли и влаги, но не стоит испытывать судьбу и снимать в экстремальных условиях без дополнительных мер предосторожности.

На фото видно, что габариты Canon 6D несколько меньше, причем по всем трем осям. Есть разница и в массе – Nikon D600 тяжелее примерно на 10%, что в абсолютных цифрах 770 г и 850 г, включая батареи.

Видоискатель Canon показывает 97% площади будущего кадра, а Nikon – 100%. Разница не существенная, но она все же есть. Субъективно более «светлым» мне показался Canon, у него лучше и фокусировочный экран.

Одно из существенных отличий между 6D и D600 – наличие встроенной вспышки у Nikon. Хотя такие источники искусственного освещения подходят в основном для подсветки теней при жестком или контровом свете, вспышка в камере упрощает работу в студии с простым набором внешних блицев: импульса достаточно для «поджига» ведомых приборов. Для Canon придется приобрести дополнительный синхронизатор.

Обсуждать расположение элементов управления бессмысленно, тут многое определяет привычка и личные впечатления. Мне больше импонирует подход Nikon, хотя он явно «двурукий» – переключение режимов протяжки, ISO и баланса белого производится через аппаратные кнопки, расположенные слева от экрана. У Canon одной рукой можно сделать больше, но я бы не стал упражняться с настройками «на весу».

Обе камеры позволяют записать наборы пользовательских настроек в два слота, которые переключаются с колеса выбора режимов.

ЖК-экраны у конкурентов жестко встроены в корпус, у Nikon есть дополнительная защита в виде съемной пластиковой накладки. Некоторые сетовали на то, что она ухудшает качество изображения. В этом есть доля правды, особенно после интенсивного использования камеры. Представители компании говорят, что, во-первых, по мере износа накладку можно менять самому пользователю, во-вторых, никто не запрещает снять ее вовсе.

О том, что важнее – количество элементов изображения или размер диагонали – можно спорить. У Canon 6D три дюйма и миллион с небольшим, у Nikon D600 – 3,2 дюйма и 920 тыс. Картинка на Canon мне показалась более привлекательной, у Nikon пикселизация заметнее.

Углы обзора одинаково велики, но почему экран до сих пор не поворотный?

Для записи отснятого материала у Canon один слот для карт памяти, у Nikon – два. Используется самый распространенный стандарт SD в его скоростных модификациях SDHC/SDXC. В D600 можно задать алгоритм работы двух слотов, например, создавать резервную копию, разделять RAW и JPEG или переходить на вторую карту при заполнении первой.

По данным производителей, от полного заряда аккумулятора LP-E6 (7,2 V, 1800 mAh) Canon делает примерно 1090 снимков (при использовании оптического видоискателя), результат Nikon – 900 снимков (аккумулятор EN-EL15, 7V, 1900 mAh). Обе камеры позволяют подключить приобретаемый отдельно дополнительный батарейный блок.

Системы наводки на резкость отличаются очень сильно. В фазовом датчике Canon 11 точек (одна – крестообразная), системы подсветки для работы при недостаточном освещении нет. У Nikon точек 39 (в том числе 9 – крестообразные), через меню можно переключаться между 9, 21 и 39 точками (меньше точек – быстрее, но зазор между ними больше), есть лампа подсветки.

Хотя по цифрам Canon выглядит не столь привлекательно, особой разницы между конкурентами вы не заметите: дело в том, что у Nikon площадь расположения датчиков в кадре примерно такая же, как и у Canon. Это хорошо видно на приведенном снимке. Слева – видоискатель 6D, справа – D600. Пока по размещению датчиков в кадре бюджетные полнокадровые камеры проигрывают собратьям на APS-C, ведь последние работают в центральной области спроецированного объективом изображения, соответственно, их точки автофокусировки оказываются ближе к краям кадра.

При ярком свете разницу в скорости и точности работы системы наводки на резкость ощутить сложно. При недостаточном освещении Canon, невзирая на отсутствие лампы подсветки, производит лучшее впечатление: он быстрее и увереннее.

Оба аппарата имеют одинаковый интервал выдержек: 1/4000-30 с. Да, чудес пока не бывает и за 1/8000 приходится отправляться в более дорогую ценовую категорию.

Скорость серийной съемки у Nikon достигает 5,5 к/с, буфер вмещает JPEG – до 30 кадров, а RAW – до 15 кадров. У Canon показатели скромнее: 4,5 к/с, зато для JPEG практически отсутствует ограничение на длину серии, аппарат будет снимать до заполнения карты памяти. В RAW серия может быть до 15 кадров, правда, если выбран режим RAW+ JPEG, то буфер заполнится уже после 8 кадров (против 13 у Nikon). Для достижения таких результатов требуются высокоскоростные карты памяти.

Nikon D600 позволяет переключиться в режим DX, т.е. превращается в APS-C-камеру. Это увеличивает эквивалентное фокусное расстояние любого объектива в 1,5 раза, благотворно сказывается на длине серии (до 100 кадров в JPEG и 30 в RAW), уменьшаются и размеры кадра (3936 x 2624 пикселов).

При переходе с APS-C на «полный кадр» такой подход компании дает возможность в первое время использовать имеющийся у фотографа парк DX-объективов. В D600 также есть привод для наводки на резкость безмоторной оптики.

Canon 6D рассчитан на работу с оптикой, оснащенной байонетом EF, версии с EF-S и EF-M не подходят.

Пора перейти к самому животрепещущему вопросу: о качестве снимков.

Из-за разницы в размере изображения Nikon на старте получает фору: его снимки скорее всего будут уменьшаться при печати, а файлы Canon, возможно, потребуется увеличить, или снизить разрешение, что негативно влияет на качество.

При ISO 100 в JPEG Canon дает более контрастные файлы при стандартных настройках, при внимательном изучении заметны результаты внутрикамерного повышения резкости. Картинка Nikon может показаться хуже, однако его изображения лучше корректировать.

При одинаковых значениях диафрагмы, выдержки и чувствительности снимки Canon чуть-чуть светлее, но оба конкурента определили экспозицию достаточно точно.

Пока ISO не поднимается выше 3200, обе камеры примерно одинаковы. С ростом чувствительности матрицы в JPEG более привлекательно смотрятся файлы 6D. Надо отметить, что максимальное значение ISO у него выше – в стандартном диапазоне это 25600, в расширенном – 102400.

Высокая чувствительность – явно не та область, где Nikon D600 лидирует. Максимальное значение в стандартном диапазоне у него 6400, а в расширенном – 25600.

При поканальном рассмотрении можно заметить, что у Nikon по-прежнему наблюдаются проблемы в красном канале. Конечно, он получается не таким шумным, как синий, но у Canon ситуация лучше.

В RAW тенденция сохраняется. С ростом чувствительности результаты Canon по сравнению с конкурентом более качественные.

При пересвете в две ступени из RAW обеих камер восстанавливается практически вся информация, три ступени пагубно влияют на цветопередачу (особенно для желтых цветов), но при переводе в градации серого файл еще можно использовать. Для сравнения, в аппаратах с меньшей матрицей, например APS-C или Micro 4/3, «стойкость» меньше примерно на полступени.

Недодержка в три ступени чревата заметным повышением шумов в тенях, однако если ISO изначально было невысоким, то их довольно легко убрать в ACR или подключаемыми модулями.

При съемке в RAW это снимает вопрос динамического диапазона, для JPEG можно попробовать автоматические инструменты, они есть в каждом участнике поединка.

В условиях недостаточной освещенности порог рабочего значения ISO для JPEG снижается примерно на одну ступень. Для Canon это 3200 (хотя и 6400 обеспечивает неплохие результаты, если закрыть глаза на агрессивное поведение алгоритмов шумоподавления), Nikon, соответственно, 1600.

Вы можете загрузить файлы для самостоятельного изучения, тут лежат как JPEG, так и RAW, снятые при одинаковых условиях на пленере и в помещении, при искусственном освещении.

Работа с видео – тема отдельной статьи, а в рамках этой можно ограничиться несколькими замечаниями.

Конкуренты имеют одинаковые характеристики: Full HD, 30 к/с., два значения компрессии, но у Canon есть функция внедрения тайм-кода для удобства редактирования.

Оба аппарата оснащены 3,5-мм входами для подключения внешнего микрофона, но у Nikon есть выход для контрольных наушников и возможность записи несжатого сигнала на внешний HDMI-рекордер.

Canon умеет менять диафрагму (соответствующего объектива) во время съемки. С учетом размера матрицы, это дает отличную возможность оперативно вручную изменять глубину резко изображаемого пространства, создавая красивые кинематографические эффекты.

Canon оснащается Wi-Fi-модулем и GPS-приемником. У Nikon это два дополнительных аксессуара, приобретаемые отдельно.

Если вам действительно нужна такая функциональность, то решение Canon более привлекательное – шансы сломать или потерять еще одно маленькое устройство сведены к нулю.

Через Wi-Fi Canon умеет обмениваться файлами с другой камерой (крайне сомнительная по своей практической ценности функция), соединяться со смартфоном (есть клиенты для Android и iOS) и компьютером, напрямую печатать и выгружать отснятый материал в Сеть, а также отдавать его на DNLA-совместимые устройства.

Клиенты для мобильных платформ бесплатные, для iOS существует только версия для смартфона (на iPad отображается в центре экрана), за неимением планшета с Android наличие версии для него не проверялось.

Функциональность приложения EOS Remote оставляет желать лучшего. И дело даже не в том, что кроме открытой сети, камера умеет защищать передаваемые данные только AES-шифрованием.

Удаленно нельзя сменить режим выбора экспозиции, в программном со смартфона задаются только экспопоправка и чувствительность. В приоритетных появляется еще один пункт – выдержка или диафрагма. Информацию о балансе белого, методе экспозамера, режиме протяжки, типе и качестве файла можно лишь посмотреть.

Поскольку при удаленной съемке камера переводится в режим Live View, фазовые датчики автофокуса не работают и наводка на резкость выполняется по контрастному методу.

Для экономии заряда аккумулятора Live View отключается со смартфона и включается по мере надобности.

На смартфоне можно выбрать точку автофокусировки непосредственно на изображении, в интерфейсе EOS Remote, кроме кнопки Спуск, есть кнопка, дающая камере команду навестись на резкость. Для проверки точности предусмотрена функция увеличения выбранной области.

В режиме просмотра на смартфон можно загрузить отснятый материал для дальнейшей обработки либо сразу отправить кадр по электронной почте.

Есть возможность присвоить каждому снимку звездный рейтинг. Это хорошо иллюстрируется в рекламных роликах: человек в общественном транспорте что-то просматривает на экране своего смартфона, на самом деле он сортирует фото с недешевой камеры, которая, не привлекая внимания публики, мирно лежит в недрах сумки.

На удаленную работу с видео нет даже намека. Благо интерфейс на смартфоне поворачивается, но даже в таком случае размер изображения примерно такой же, как на дисплее камеры.

При обработке и передаче данных скорости явно не хватает: быстродвижущиеся объекты, которые четко видны на дисплее аппарата, на смартфоне размываются.

Nikon позволяет не только снять заготовку для Time-lapse, но и сгенерировать ролик в камере, не загружая исходные кадры на компьютер для сборки ролика.

Через меню указывается интервал и время съемки, но ускорение времени будет одинаковым на протяжении всего фрагмента. Чтобы получить плавное ускорение или замедление надо пользоваться дополнительным оборудованием и управлять камерой дистанционно.

Конечно, возможности у этой функции слишком базовые – например, на компьютере можно стабилизировать картинку, если камера во время съемки смещалась, добавить панорамирование и т.д. Однако появление новых инструментов всегда приятно.

Итоги

Следует помнить, что выбор камеры равносилен выбору системы, которая, как известно, включает и объективы, и вспышки и аксессуары, поэтому окончательное решение надо принимать только с учетом этих компонентов.

В этом раунде с перевесом по очкам побеждает Nikon D600. Его характеристики в ряде пунктов лучше, а качество съемки в целом позволяет простить ряд недостатков, особенно с учетом более привлекательной цены.

Однако в активе Canon такие весомые аргументы, как высокая скорость и уверенность автофокусировки в условиях недостаточной освещенности, встроенные Wi-Fi и GPS, легкость и компактные размеры. При съемках с высокими (более 3200) значениями ISO 6D обеспечивает лучшие результаты.

Продукты предоставлены компаниями Canon и Nikon.