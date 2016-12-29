Выбор редакции 2016: игровая периферия

Выбор редакции 2016: игровая периферия

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Устоявшееся общее название для этих категорий – «игровая периферия» (т.е. что-то, находящееся «где-то сбоку» и не заслуживающее того же внимания, что и основные комплектующие), честно говоря, кажется нам несколько несправедливым. Да, мышь или гарнитура не влияют на чисто технические параметры вроде количества fps в игре или времени загрузки нового уровня, зато от них зависит нечто, не менее важное для геймера – удобство и комфорт во время игры.

Samsung C34F791

Мониторы – категория продуктов весьма консервативная; новшества здесь появляются откровенно нечасто. В Samsung C34F791 производитель объединил сразу несколько интересных вещей – огромную диагональ в 34 дюйма, сверхширокий «кинематографический» экран, элегантный дизайн и новую качественную матрицу с изогнутой поверхностью, выполненную по технологии SVA (причем с рекордно малым радиусом кривизны – всего полтора метра). Но если ко всему перечисленному мы уже успели привыкнуть за последние год-два, то новый тип подсветки – на основе квантовых точек – является новинкой для десктопных мониторов (ранее она использовалась только в некоторых моделях телевизоров, выпущенных в 2015 году). Благодаря этому решению Samsung C34F791 демонстрирует больший цветовой охват, более высокую яркость и контрастность, насыщенные цвета и глубокий черный цвет.

Samsung C34F791
Мониторы на
от 26 836 грн
Предложений: 6
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SteelSeries Rival 700

Казалось бы, производители игровой периферии удивить нас уже не могут ничем. Но выпуск SteelSeries Rival 700 показал, что еще есть к чему стремиться. В своей флагманской мыши инженеры компании удовлетворили, кажется, свои самые сокровенные желания. Речь идет не только о самом современном сенсоре, качественных переключателях или большом количестве кнопок. В мыши появились такие странные на первый взгляд вещи как вибромотор и дисплей. Пусть их надобность в данном случае несколько преувеличена, но в креативности SteelSeries точно не откажешь. Самое главное, что при всем этом Rival 700 остается удобной, очень эргономичной мышью.

SteelSeries Rival 700
Мыши, клавиатуры на
от 2 115 грн
Предложений: 64
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HyperX Alloy FPS

Компания Kingston со своей дебютной моделью механической клавиатуры показала, что игровой продукт может выглядеть лаконично, сдержанно и не выставлять напоказ свою широкую функциональность. HyperX Alloy FPS в определенной степени представляет собой эталон минимализма в сегменте подобных продуктов. Оснащенная качественными немецкими переключателями Cherry MX, подсветкой с несколькими эффектами, она также неплохо собрана. Да, она недешева, но качественные продукты никогда не обладали низким ценником. И после тестирования мы убедились, что цена продукта вполне оправданна.

Kingston HyperX Alloy FPS (HX-KB1BL1-RU/A5)
Мыши, клавиатуры на
от 3 225 грн
Предложений: 46
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HyperX Cloud Revolver

Буквально за год игровые гарнитуры Kingston, которые сейчас уже продаются под отдельным брендом HyperX, вышли в лидеры среди подобных устройств. 2016 год нам не принес большое количество интересных геймерских моделей, кроме HyperX Cloud Stinger и HyperX Cloud Revolver. Именно последнюю гарнитуру и хочется удостоить награды – это качественная, эргономичная и замечательно играющая игровая гарнитура.

Kingston HyperX Cloud Revolver (HX-HSCR-BK)
Наушники, гарнитуры на
от 2 676 грн
Предложений: 70
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Edifier W288BT

Неожиданно, Edifier сделали просто отличные беспроводные наушники с вменяемым ценником и качественным звучанием. Модель уже нашла своего покупателя – пользователи быстро разобрались, что конкурентов в этом ценовом диапазоне у W288BT почти нет.

Edifier W288BT Black
Наушники, гарнитуры на
от 1 504 грн
Предложений: 24
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ASUS RT-AC5300

За год мы познакомились со множеством роутеров, но самое большое впечатление на нас произвел ASUS RT-AC5300. Эту модель можно много раз назвать самой-самой.

Маршрутизатор удивил нас своими размерами, испугал ценой и порадовал функциональностью. Именно за последнее мы и включили его в наш рейтинг. Производитель предусмотрел возможность использования двух подключений к интернету, интегрировал сбор статистики, игровые и множество других режимов работы, что выгодно отличает устройство от конкурентов.

ASUS RT-AC5300
Беспроводное оборудование на
от 10 816 грн
Предложений: 57
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