Выбор редакции 2016: игровая периферия

Устоявшееся общее название для этих категорий – «игровая периферия» (т.е. что-то, находящееся «где-то сбоку» и не заслуживающее того же внимания, что и основные комплектующие), честно говоря, кажется нам несколько несправедливым. Да, мышь или гарнитура не влияют на чисто технические параметры вроде количества fps в игре или времени загрузки нового уровня, зато от них зависит нечто, не менее важное для геймера – удобство и комфорт во время игры.

Мониторы – категория продуктов весьма консервативная; новшества здесь появляются откровенно нечасто. В Samsung C34F791 производитель объединил сразу несколько интересных вещей – огромную диагональ в 34 дюйма, сверхширокий «кинематографический» экран, элегантный дизайн и новую качественную матрицу с изогнутой поверхностью, выполненную по технологии SVA (причем с рекордно малым радиусом кривизны – всего полтора метра). Но если ко всему перечисленному мы уже успели привыкнуть за последние год-два, то новый тип подсветки – на основе квантовых точек – является новинкой для десктопных мониторов (ранее она использовалась только в некоторых моделях телевизоров, выпущенных в 2015 году). Благодаря этому решению Samsung C34F791 демонстрирует больший цветовой охват, более высокую яркость и контрастность, насыщенные цвета и глубокий черный цвет.

Казалось бы, производители игровой периферии удивить нас уже не могут ничем. Но выпуск SteelSeries Rival 700 показал, что еще есть к чему стремиться. В своей флагманской мыши инженеры компании удовлетворили, кажется, свои самые сокровенные желания. Речь идет не только о самом современном сенсоре, качественных переключателях или большом количестве кнопок. В мыши появились такие странные на первый взгляд вещи как вибромотор и дисплей. Пусть их надобность в данном случае несколько преувеличена, но в креативности SteelSeries точно не откажешь. Самое главное, что при всем этом Rival 700 остается удобной, очень эргономичной мышью.

Компания Kingston со своей дебютной моделью механической клавиатуры показала, что игровой продукт может выглядеть лаконично, сдержанно и не выставлять напоказ свою широкую функциональность. HyperX Alloy FPS в определенной степени представляет собой эталон минимализма в сегменте подобных продуктов. Оснащенная качественными немецкими переключателями Cherry MX, подсветкой с несколькими эффектами, она также неплохо собрана. Да, она недешева, но качественные продукты никогда не обладали низким ценником. И после тестирования мы убедились, что цена продукта вполне оправданна.

Буквально за год игровые гарнитуры Kingston, которые сейчас уже продаются под отдельным брендом HyperX, вышли в лидеры среди подобных устройств. 2016 год нам не принес большое количество интересных геймерских моделей, кроме HyperX Cloud Stinger и HyperX Cloud Revolver. Именно последнюю гарнитуру и хочется удостоить награды – это качественная, эргономичная и замечательно играющая игровая гарнитура.

Неожиданно, Edifier сделали просто отличные беспроводные наушники с вменяемым ценником и качественным звучанием. Модель уже нашла своего покупателя – пользователи быстро разобрались, что конкурентов в этом ценовом диапазоне у W288BT почти нет.

За год мы познакомились со множеством роутеров, но самое большое впечатление на нас произвел ASUS RT-AC5300. Эту модель можно много раз назвать самой-самой.

Маршрутизатор удивил нас своими размерами, испугал ценой и порадовал функциональностью. Именно за последнее мы и включили его в наш рейтинг. Производитель предусмотрел возможность использования двух подключений к интернету, интегрировал сбор статистики, игровые и множество других режимов работы, что выгодно отличает устройство от конкурентов.