Выбор редакции 2016: Игры

При подведении итогов 2015 г. мы были впечатлены количеством игр для ПК, изданных за отчетный период только на Steam – 2956 штук. Что ж, 2016 г. играючи побил этот рекорд. За прошедшие 12 месяцев на Steam, по данным Steamspy, вышло уже 4547 (!) игр, в полтора раза больше, чем в 2015 г. За этот же период на страницах ITC.ua появились обзоры 140 самых интересных из них, а сейчас мы предлагаем вам список лучших из лучших – игр, заслуживших Выбор редакции 2016. В отборе участвовали только те игры, обзоры которых были размещены на ITC.ua в течении прошедшего года.

Экономическая стратегия

Победа в гонке Formula 1 – заслуга не только пилотов, но и инженеров, техников, конструкторов, менеджеров, специалистов по связям с общественностью и десятков других сотрудников. Гоночная команда – это живой организм, пронизанный экономическими, техническими, политическими связями. Motorsport Manager – это не только восторг и горечь гоночных уикэндов, нюансы выбора тактики и подбора шин, это еще и умелое управление финансами, стресс-менеджмент, подбор персонала, заключение контрактов с рекламодателями, постройка базы и многое другое. Все в сумме – одна из самых необычных и увлекательных экономических стратегий последних лет.

Пошаговая стратегия/тактика

The Banner Saga 2 – идеальный сиквел и без того отличной пошаговой стратегии. Авторы хорошо поработали над недостатками оригинальной The Banner Saga, представив на суд зрителей еще более разнообразную с тактической точки зрения игру и еще более мрачную историю, в которой все ваши решения имеют необратимые и зачастую весьма трагичные последствия. В новой серии базовый геймплей в целом не изменился, но появление новых воинов и героев значительно разнообразило бои. С нетерпением ждем третью, вероятно, финальную, часть этой грандиозной саги.

Стратегия/тактика реального времени

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – духовная наследница легендарных тактических stealth-стратегий Commandos и Desperados. Каждый уровень здесь – безумно сложная собранная вручную головоломка, на распутывание которой у вас может уйти несколько часов и сотня перезагрузок. Штучный продукт высочайшего класса, такие уже почти не делают.

Глобальная стратегия



Несмотря на то что в 2016 г. вышла очень неплохая Sid Meier’s Civilization VI от Firaxis Games, мы решили отдать пальму первенства в этом поджанре игре от Paradox. Stellaris оказалась настоящим глотком свежего воздуха для немного застоявшегося жанра глобальных космических стратегий. Игра принесла в космос правила и принципы Europa Universalis, и они оказались здесь очень к месту. Stellaris как будто погружает вас внутрь захватывающего фантастического романа, на сюжет которого можете влиять вы сами. Кроме того, хочется отметить подход Paradox к дальнейшему развитию игры с помощью бесплатных и платных DLC.

Симулятор

Сколько операций необходимо провести над полем, чтобы собрать богатый урожай? Какая техника используется для лесозаготовок? Какие удобрения лучше – натуральные или промышленные? Как лучше заготавливать сено? Из чего готовится кормовая смесь для коров? Стоит ли фермерам устанавливать на своих участках ветрогенераторы? Ответы на эти и другие вопросы — в ультимативном симуляторе фермера Farming Simulator 17.



Спортивная игра



Ubisoft умеет удивлять. Вместо того, чтобы переносить в игру олимпийские зимние виды спорта, например, бобслей, прыжки с трамплина или слалом, авторы Steep построили для игроков грандиозную песочницу и предоставили самим искать интересные маршруты, головокружительные спуски, достопримечательности и безумные трюки. Steep – уникальный аркадный симулятор экстремальных видов спорта. В базовой конфигурации – горных лыж, сноубординга, вингсьюта и параплана. Вскоре к ним добавятся реактивные крылья, сани; бейсджампинг и спидглайдинг.



Адвентюра



Каждая игра Amanita Design – настоящее событие для поклонников жанра, не стал исключением и новый проект студии. Неповторимый художественный стиль, необычайно милые персонажи, поразительное внимание к деталям, удивительный странный мир и просто волшебная музыка – все это о Samorost 3. Это игра сделана вручную и с огромной любовью, хотя бы за это разработчики заслуживают нашего внимания и поддержки.

Интерактивная история



В этом году мы решили выделить поджанр интерактивных историй или, как их еще иногда называют, «симуляторов ходьбы», в отдельную категорию. Во-первых, такие игры действительно сильно отличаются от традиционных адвентюр. Во-вторых, в последнее время проектов подобного рода становится все больше. А приз в этой категории уходит к Firewatch – удивительно красивой и меланхоличной взрослой истории, подаренной нам студией Campo Santo.

Action/adventure



Dishonored 2 можно ругать за вторичность, но как action/adventure она действительно хороша. Она позволяет прийти к решению задачи разными путями, мотивирует на принятие тех или решений, влияющих на мир игры, удивляет необычным дизайном уровней и потрясающим стилем. Да что там, только за уровни Механический особняк и Особняк в Пыльном районе игра заслуживает помещения в зал славы. Такие миссии и такой геймплей в action/adventure мы еще не видели.



Шутер



Лишившись всех отцов-основателей, потеряв титул авторов лучшего в мире движка для шутеров, сорвав все мыслимые и немыслимые сроки, id Software все же нашла в себе силы и полностью переработала DOOM 4. Новая игра, названная просто DOOM, вернула студию в высшую лигу, доказав, что легендарная команда все еще умеет делать динамичные, кровавые, мясные, олдскульные шутеры. Драйв и эмоции игры 1994 года, современная графика и наработки шутеров нового поколения – удивительный коктейль, который, несмотря ни на что, работает, и работает отлично. С возвращением, id Software!

Многопользовательский шутер



Несмотря на то что в новом Battlefield 1 в кои веки появился очень неплохой однопользовательский режим, это все же игра про многопользовательские сражения. Масштабные, яркие, разнообразные. И EA DICE снова не подвела поклонников жанра, отлично обыграв все особенности сеттинга Первой мировой. Танки, бронетранспортеры, артиллерия, конница, первые самолеты, бронепоезда и гигантские летающие монстры – цеппелины. Ну и конечно же, пехота, куда без нее. Хорошая динамика, неплохой выбор оружия, карты на любой вкус. Battlefield 1, пожалуй, самая интересная часть серии с 2010 г.

Ролевая игра



2015 г. был не очень богат на ролевые игры. Скажем больше, за полтора года ничего, способного конкурировать с The Witcher 3: Wild Hunt, так и не появилось. Из тех немногих RPG, что все-таки вышли в 2015 г., мы решили отметить долгострой Final Fantasy XV. И хотя игра, добиравшаяся до релиза почти 10 лет, не лишена недостатков, это все-таки очень добротная RPG с открытым миром, массой побочных заданий и неповторимым стилем.

MMORPG



World of Warcraft впору дать титул Бессмертная и прекратить попытки найти ей замену. Игра уже 12 лет в строю, но продолжает радовать миллионы поклонников. Да, порой они останавливают подписку, но стоит Blizzard анонсировать что-то новенькое, тут же начинают считать дни до релиза. World of Warcraft: Legion – уже шестое дополнение к оригинальной игре, и в этот раз авторы решили обратить внимание на историю и подачу сюжета. Кроме того, в очередной раз поднят level cap, переработаны многие классы, появились новые локации. Одним словом, опять стоило вернуться в игру.

Игра с открытым миром



Если в 2015 г. вышло чуть ли не десяток игр с открытым миром, то в 2016 г. их оказалось всего несколько, причем половину традиционно представила Ubisoft. Впрочем, достаточно одной Tom Clancy’s The Division, чтобы надолго закрыть этот вопрос. Виртуальный Нью-Йорк, пораженный эпидемией и разделенный на контролируемые различными группировками сектора, получился удивительно аутентичным и очень насыщенным контентом городом. Плюс в Tom Clancy’s The Division оказалась на редкость интересная многопользовательская часть, которая надолго увлекла игроков и продолжает развиваться до сих пор.



Мобильная игра



Pokémon GO – настоящий медиафеномен 2016 г. Пожалуй, это первая мобильная игра, пробившаяся на центральные телеканалы всех стран и вызвавшая самые горячие обсуждения даже среди людей, вообще никогда не интересовавшихся играми. Игра, которую призывали запретить в некоторых странах мира. Игра, которую использовали в рекламе оффлайн заведений. Игра, за которую некоторым людям грозят реальные тюремные сроки. Игра, заставившая миллионы геймеров проходить десятки километров в день в поисках редких покемонов. Покемономания достаточно быстро пошла на убыль, но оставила после себя длинный шлейф из мемов, веселых картинок и забавных историй.



Киберспортивная игра



И хотя Blizzard клянется, что при разработке Overwatch киберспортивная составляющая не ставилась во главу угла, тем не менее, первыми игру вместе с журналистами увидели именно киберспортсмены. Анонсы турниров начали появляться сразу после релиза, а уже в ноябре в рамках Blizzcon прошел Overwatch World Cup с национальными командами. Тогда же было объявлено о создании Overwatch League, в которой будут сражаться профессиональные команды. Но, самое важное, что Blizzard дала почувствовать себя киберспортсменами и обычным геймерам. Соревновательный режим, появившийся через пару месяцев после релиза игры, ввел понятие игровых сезонов и рейтинговые матчи, превратившие игру в некоторое подобие любительской киберспортивной лиги.



Ремастер



Ремастер – это модно, стильно, прибыльно. В 2016 г. вышло достаточно HD, Remaster, Enchanted и Definitive версий классических игр. Из всего этого разнообразия мы решили отметить обновленную Call of Duty: Modern Warfare от Infinity Ward. Новый движок и HD-текстуры подтягивают графику игры на современный уровень, а по геймплею Modern Warfare и так остается одной из лучших частей серии. Черт возьми, оказывается, мы скучали по Чернобылю.



Old School



В этом году сразу несколько игр претендует на звание Выбор редакции 2016 в категории Old School. Те же DOOM, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, World of Warcraft: Legion и т.д. Мы решили отметить Tyranny от Obsidian. Оставаясь по сути олдскульной ролевой игрой с километрами текстов и вариативностью выбора, она не боится экспериментировать с боевой системой и представляет действительно необычный взгляд на извечное противостояние Добра и Зла.



Инди-игра

За десять лет существования датская инди-студия Playdead выпустила всего две игры. Но какие! INSIDE стилистически и геймплейно близка к предыдущему проекту студии – Limbo, но это все же совсем другая история. Мрачная, тревожащая, заставляющая задуматься. Бесспорно – это одна из самых глубоких игр последних лет.



Графика

Naughty Dog, придворная студия Sony Interactive Entertainment, как ни одна другая умеет выжимать все соки из консольного железа, демонстрируя в своих проектах все более высокий уровень графики. Не стала исключением и Uncharted 4: A Thief’s End, якобы последняя игра о приключениях Натана Дрейка. Возможно, с технологической точки зрения она и проигрывает передовым PC-шутерам, но с точки зрения визуального ряда, проработки уровней, внимания к деталям даст им огромную фору. Каждый уровень в Thief’s End можно изучать часами.

Сценарий

Игры Naughty Dog всегда славились не только графикой, но также сюжетом и проработкой персонажей. С одной стороны, Uncharted 4: A Thief’s End – это развеселая авантюра в стиле «Индианы Джонса», связанная с поиском сокровищ. С другой — авторам удалось вместить в приключенческий боевик серьезную, взрослую историю, не сделав ее при этом напыщенной и скучной. По драматургии A Thief’s End может потягаться с другим проектом студии – гениальной The Last of Us, а это, пожалуй, самая высокая похвала, которой может удостоиться претендент на звание Выбор редакции в данной категории.

Провал года

Одна из немногих категорий, в которой редакция ITC.ua проголосовала единогласно. Провал года – No Man’s Sky. Обещав игрокам красивую мечту, Hello Games подсунули нам пустышку. Скучную, однообразную, бессмысленную. Вместо бескрайней Вселенной и захватывающих приключений – бесконечный сбор ресурсов и гриндинг. No Man’s Sky – урок всем нам и очередное подтверждение библейской истины: «Не сотвори себе кумира».

Украинская игра

Детективная адвентюра Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, стратегия реального времени «Казаки 3», тактическая стратегия We Are The Dwarves, космический рогалик Space Rogue, интерактивная постапокалиптическая история Breached, ролевая игра Krai Mira – это далеко не все проекты отечественных разработчиков, вышедшие в 2016 г. Каждая из эти игр прошла непростой путь от идеи до релиза. К сожалению, далеко не все они могут похвастаться хорошим продажами, но все они сделаны с душой. Мы решили отметить Выбором редакции 2016 недооценённый, по нашему мнению, проект киевской студии Red Beat – космическую стратегию/RPG по мотивам FTL – Space Rogue.

Игра года



20 миллионов зарегистрированных пользователей за 5 месяцев. Четыре больших обновления за семь месяцев, вводящие совершенно новые режимы игры. Два новых героя с уникальными способностями и геймплеем после релиза. Регулярные патчи, правящие баланс игры. Сопутствующие комиксы и мультфильмы. Киберспортивные соревнования. Пожалуй, уже давно одна игра не поднимала столько шума, как Overwatch. Но, самое главное, по прошествии семи месяцев игра все еще не начинает надоедать и с каждым днем раскрывается все больше и больше. Однозначный Выбор редакции 2016.

Что ж, все призы розданы. Нам остается только пожелать, чтобы 2017 год порадовал нас новыми играми и был как минимум не менее интересным, чем год прошедший. С наступающим!