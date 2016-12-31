Выбор редакции 2016: ноутбуки

В 2016 году компании Intel и Microsoft продолжили подталкивать производителей к выпуску трансформирующихся устройств. И хотя они не всегда хорошо объединяют в себе возможности планшета и ноутбука, в этом году появилось больше жизнеспособных моделей. Кроме этого, производители вспомнили о 12,5-дюймовом формфакторе, хотя и не без помощи Apple, но эти ноутбуки как раз и получились одними из наиболее интересных. При этом также важно отметить, под конец года начали появляться модели с новыми видеокартами NVIDIA, которые всё ещё не радуют ценой, но уже очень радуют производительностью.

Перед тем, как перейти к самим моделям, которые редакция решила отметить в 2016 году, важно сказать, что мы выбирали только из того, что побывало у нас на тестах. Кроме этого, выбор никак не связан с ценой устройств, а только с их инновационностью, качеством и общим влиянием на рынок.

12,5-дюймовый ноутбук YOGA 900s от Lenovo получил компактный корпус с весом меньше 1 кг, пассивную систему охлаждения и качественный дисплей, который может раскрываться на 360 градусов. Из всех трансформеров, протестированных нами в 2016 году, Lenovo YOGA 900s не выглядит, как попытка совместить несовместимое. Возможность превратить устройство в планшет здесь отлично сочетается с формфактором ноутбука.

Компания Xiaomi в этом году впервые вышла на рынок ноутбуков, представив линейку Mi Notebook Air. У нас на тесте побывала младшая 12,5-дюймовая модель. Несмотря на первый опыт, Xiaomi сразу удалось сделать компактный ноутбук в полностью металлическом корпусе, с достаточным для большинства задач уровнем производительности и в целом хорошим оснащением. Но самое главное, как и в случае со смартфонами, стоимость ноутбука Xiaomi является одной из самых доступных на рынке.

К созданию своего 12,5-дюймового ноутбука компания ASUS подошла со всей серьёзностью. В этой модели используется производительный процессор Intel Core i7-7500U c активной системой охлаждения, 16 ГБ оперативной памяти и очень быстрый SSD на 512 ГБ, и всё это в корпусе с максимальном толщиной 11,9 мм и весом 910 грамм.

Компания Acer в этом году решила поставить точку в споре о самом тонком ноутбуке и выпустила Swift 7 с толщиной корпуса 9,98 мм. На удивление, это не повлияло на удобство использования, а сама модель также порадовала хорошим дисплеем, пассивной системой охлаждения, а также отличными клавиатурой и тачпадом.

Под конец года производители наконец-то начали выпускать ноутбуки с новыми видеокартами NVIDIA. В Украину одной из первых модель c графикой NVIDIA GTX 1070 начала поставлять компания ASUS. Устройство получило название ROG G752VS, и это по всем параметрам бескомпромиссный игровой ноутбук с отличным дизайном, набором характеристики и, конечно же, производительностью.

Apple MacBook Pro 13″ с TouchBar

Мы не успели опубликовать обзор MacBook Pro 13″ с TouchBar, но так как он уже готов, и запланирован на 3 января, то не можем не отметить новый ноутбук Apple. И хотя модель по некоторым моментам получилась противоречивой, компании нужно отдать должное за стремление не просто повышать производительность ноутбуков, но и за попытку упростить взаимодействие с ними через новые интерфейсы.