Выбор редакции 2016: Смартфоны
Подводя итоги 2015-го, меня не покидало ощущение, что год выдался скучным. К счастью, про 2016-й такого не скажешь — за год мы протестировали далеко не один интересный смартфон и в декабре есть что вспомнить. В этот раз мы решили отойти от привычного формата таких материалов и существенно расширили выборку, в которую попало целых 13 моделей разных ценовых диапазонов.
Samsung Galaxy S7 Edge
Смартфоны серии Samsung Galaxy S уже не первый год оказываются достойны звания лучших. В 2016 году ничего не изменилось. Представленный в начале года Galaxy S7 Edge до сих пор остается одним из самых интересных аппаратов. Кроме планового обновления аппаратной платформы и камер, компания не забыла про мелкие улучшения: появилась влагозащита, дизайн кардинально не изменился, но форма корпуса стала заметно удобнее, увеличилось время работы, вернули слот для карт памяти.
Еще Samsung не забывают про ПО, которое по-прежнему выделяет смартфоны A-брендов на фоне «китайцев». Active Display, шторки для изогнутого дисплея, Samsung Health, функциональный календарь выступают теми особенностями, которые уже в процессе использования позволяют убедиться, что деньги были потрачены не зря.
Фото инновации
Следующие два аппарата выступают единым фронтом и попадают в нашу выборку благодаря инновационности своих камер. Да, смартфоны с двумя камерами делали и раньше, но в 2016 году производители качественно переосмыслили концепцию и показали, что два фотомодуля могут быть не просто маркетинговым преимуществом.
Huawei P9
Huawei P9 использует классический цветной и второй монохромный модули, а в разработке решения принимали участие специалисты из Leica. В процессе съемки оба сенсора работают одновременно и в итоговой фотографии используется информация с двух камер, что позволяет расширить динамический диапазон, хорошо проработать детали по-разному освещенных объектов. В компании смогли добиться быстрой работы двух камер, так что в плане комфортности съемки P9 не уступает конкурентам.
Apple iPhone 7 Plus
Вторым смартфоном с инновационными камерами выступает большой iPhone 7 Plus. Как и Huawei, компания использовала два сенсора с одинаковым разрешением. В данном случае они отличаются не цветопередачей, а объективами с разным фокусным расстоянием. Первый — классический широкоугольный, второй — телеобъектив.
Аппаратные характеристики получили хорошую поддержку со стороны ПО. С помощью двух камер Apple реализовала подобие оптического зума и специальный режим съемки с имитацией размытия заднего плана, которое обычно достигается только с использованием профессиональных камер.
Google Pixel
Если вы считаете, что все смартфоны слишком похожи друг на друга, то именно новый Pixel может стать тем единственными и уникальным. Первые аппараты, разработанные в Google, получили необычный дизайн, отличную производительность и одни из лучших камер. При этом у Google Pixel тоже есть уникальные программные особенности — это чистый Android актуальных версий с самыми быстрыми обновлениями, которые, похоже, еще долго будут недоступны остальным аппаратам.
OnePlus 3/3T
Многим нравятся китайские смартфоны, потому что при формально тех же характеристиках они дешевле iPhone или Galaxy. Но сколько мы не тестировали подобных аппаратов, всегда остается ощущение, что они хороши только с оглядкой на стоимость.
По крайней мере, такое ощущение возникает, когда берешь в руки очередной Xiaomi или Meizu, но только не OnePlus 3. Третье поколение «убийцы флагманов» смогло остаться, с одной стороны, смартфоном для гиков, а с другой — стать ближе к массовому пользователю. Новый OnePlus хорош с точки зрения дизайна, экрана, платформы и предлагает лучшую среди собратьев камеру. Интерфейс максимально приближен к чистому Android и дополнен парочкой полезных особенностей, а еще аппарат может похвастаться лучшей реализацией быстрой зарядки.
Samsung Galaxy A5 (2016)
Одним из самых интересных аппаратов среднего ценового сегмента в этом году был обновленный Galaxy A5. С ним Samsung нашли золотую середину, когда массовый потребитель может получить красивый смартфон с характеристиками, достаточными для комфортной работы, вполне уверенными камерами и хорошим временем работы.
Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 625
Обычно, если мы и отмечаем какие-то аппаратные решения, то речь идет о флагманских платформах. Но в конце года Qualcomm приятно удивили своим Snapdragon 625, ориентированным на аппараты проще флагманов. Ключевой особенностью SoC выступает техпроцесс FinFET 14нм, который позволил добиться целого ряда улучшений.
После использования смартфонов, построенных на новой платформе не остается ощущения «вот бы еще чуточку быстрее». Все они обладают хорошей производительностью, подходят для игр, практически не греются под нагрузкой и самое главное — работают намного дольше ожидаемого, когда просто смотришь на емкость аккумулятора. Кроме Snapdragon 625, перечисленные ниже аппараты объединяют хорошие материалы корпуса, экраны, камеры, наличие быстрых сканеров отпечатков пальцев.
Moto Z Play (Обзор | Видеообзор)
Huawei Nova и Nova Plus
ASUS Zenfone 3 (Обзор | Видеообзор)
Lenovo P2 (Обзор | Видеообзор)
Самый компактный — Apple iPhone SE
Популярность социальных сетей, мобильных игр и активное потребление контента привели к тому, что 5-5,5-дюймовые экраны стали стандартными. При этом остается много пользователей, отдающих предпочтение небольшим аппаратам. Для них возможность всегда управлять телефоном одной рукой, удобство разговоров и носки даже в карманах узких джинсов важнее просмотра видео с YouTube по дороге в офис.
Смартфоны, подходящие под описание можно сосчитать на пальцах одной руки, но именно iPhone SE остается эталоном. В 2016 году Apple решила сохранить узнаваемый дизайн и просто обновила внутреннюю начинку самого доступного iPhone.
Meizu M3 Note
(Обзор | Видеообзор)
Xiaomi Redmi Note 3 Pro
(Обзор)
Два самых читаемых материала itc.ua в 2016 году — это обзоры смартфонов Meizu M3 Note и Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Доступные аппараты пользуются большей популярностью, а Meizu и Xiaomi задают тон среди таких устройств. В уходящем году обязательным для них стало наличие емких аккумуляторов, сканеров отпечатков пальцев, Full HD экранов, прикрытых защитными стеклами с закругленными краями и олеофобным покрытием. Такие смартфоны могут отличаться меньшей «вылизанностью» софта, их камеры нельзя сравнить с флагманами, но в ценовом сегменте до $200, во многих случаях, именно они окажутся лучшим выбором.
Что дальше?
С точки зрения развития смартфонов 2016 год выдался интересным. Во многом мы увидели то, чего ждали. Китайские аппараты стали еще популярнее, а производители в стремлении обойти конкурентов начали уж слишком часто обновлять и расширять свои линейки. Скорее всего, в 2017 году тенденция сохраниться и мы увидим еще больше условных Meizu Note и Xiaomi Prime. Было бы неплохо, если бы A-бренды нашли способ с ними конкурировать. Но мы больше вериться в то, что компании с большим R&D потенциалом сконцентрируются на аппаратах ценой $300-500 и разница с топовыми аппаратами станет еще меньше. Очень интересной должна оказаться новая A-серия Samsung. По слухам эти смартфоны станут еще более похожими на флагманы и получат защиту от влаги, а также обновленные платформы, произведенные по последним стандартам FinFET. Для флагманов же производители оставят самые свежие технологии. Какие именно? Скоро узнаем.