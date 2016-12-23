Выбор редакции 2016: Смартфоны

Выбор редакции 2016: Смартфоны

Подводя итоги 2015-го, меня не покидало ощущение, что год выдался скучным. К счастью, про 2016-й такого не скажешь — за год мы протестировали далеко не один интересный смартфон и в декабре есть что вспомнить. В этот раз мы решили отойти от привычного формата таких материалов и существенно расширили выборку, в которую попало целых 13 моделей разных ценовых диапазонов.

Samsung Galaxy S7 Edge Обзор | Видеообзор Смартфоны серии Samsung Galaxy S уже не первый год оказываются достойны звания лучших. В 2016 году ничего не изменилось. Представленный в начале года Galaxy S7 Edge до сих пор остается одним из самых интересных аппаратов. Кроме планового обновления аппаратной платформы и камер, компания не забыла про мелкие улучшения: появилась влагозащита, дизайн кардинально не изменился, но форма корпуса стала заметно удобнее, увеличилось время работы, вернули слот для карт памяти.