Выбор редакции 2016: видеокарты и материнские платы

Уходящий год был полон интересных анонсов в сегменте комплектующих для настольных систем. Максимальная активность исходила от разработчиков видеокарт. AMD и NVIDIA представили массу достойных решений с новыми архитектурами, потому именно графические адаптеры в этом году порадовали больше всего. В то же время AMD и Intel отсрочили запуск новых платформ, перенеся их на 2017 год, потому радикальных изменений и запоминающихся событий на рынке материнских плат было совсем немного.

Любители поиграть наверняка остались довольны доступным в этом году ассортиментом видеокарт. Производители практически полностью обновили свои модельные ряды. Архитектуры Pascal и Polaris оправдали ожидания, равно как и переход на техпроцессы 14/16 нм. Адаптеры нового поколения стали заметно производительнее и при этом экономичнее предшественников. Здоровая конкуренция удерживала разработчиков от соблазна устанавливать завышенные ценники на свои модели. Более того, в ряде случае стоимость новых видеокарт корректировалась спустя всего несколько месяцев после их анонса. Конечно, особенность ценообразования на нашем рынке вносила свои коррективы, вызывая легкое негодование, особенно при сравнении с заявленной стоимостью устройств для американского рынка.

GeForce GTX 1060 6 ГБ – типичная представительница нового среднего класса дискретной графики. Это очень показательный пример того, насколько адаптеры с чипами на базе Pascal превосходят своих предшественников. GeForce GTX 1060 в большинстве случаев не уступает по производительности GeForce GTX 980 – заметно более дорогостоящей представительницы топового эшелона Maxwell. GeForce GTX 1060 6 ГБ станет отличным вариантом для игр в режиме Full HD при высоких или даже максимальных настройках качества графики. Мы выделим тюнингованную версию от MSI, оснащенную отличным воздушным кулером и массивной радиаторной плитой, охлаждающей активные элементы. У производителя в целом получилась достаточно удачная линейка адаптеров с тихой системой охлаждения Twin Frozr VI. За качественную VRM, дополнительное оснащение, заводской разгон и эффективную СО приходится доплачивать, потому MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G оказалась одним из наиболее дорогостоящих вариантов в доступной линейке GTX 1060.

Видеокарты Radeon RX 470 4 ГБ предлагают отличный баланс оснащения, производительности и цены. Четырех гигабайт памяти зачастую достаточно для высоких настроек качества при разрешении 1920×1080. В продаже также доступны версии с 8 ГБ, но они стоят 10-20% дороже, а прирост быстродействия не всегда будет ощутим. Референсные версии Radeon RX 470 – не лучший вариант для покупки из-за спорной системы охлаждения. На рынке представлены модели с оригинальными дизайнами. Для тех, кто планирует самостоятельно экспериментировать с разгоном, рекомендуем обратить внимание на версии с 8-контактным разъемом дополнительного питания.

Базовая модель новой графической линейки AMD предлагает очень хорошее соотношение цены и производительности. Выход адаптеров данной серии существенно преобразил сегмент видеокарт начального уровня. Radeon RX 460 предлагаются как с 2 ГБ, так и с 4 ГБ памяти. Стоимость самых доступных версий начинается от $120 и это лучший вариант, если вы изначально не планируете тратить больше на покупку видеокарты. Radeon RX 460 обеспечивает неплохое количество кадров/с в режиме Full HD, хотя в тяжелых проектах придется использовать средние настройки качества. У нас на тестировании побывала модель от ASUS с 4 ГБ, которая запомнилась эффективной системой охлаждения, заводским разгоном и поддержкой технологией FanConnect, позволяющей синхронизировать внешний вентилятор с режимом работы видеокарты.

Старшие версии видеокарт с архитектурой Pascal стали настоящим откровением. Давно мы не видели такого прироста производительности при смене графических поколений. Младшая версия на чипе GP104 предлагает лучшее соотношение цены и производительности в своем классе, потому большая популярность GeForce GTX 1070 не вызывает удивлений. Отличный баланс технических характеристик, хорошая экономичность и производительность на уровне топа предыдущей линейки – GeForce GTX 980 Ti. В своей ценовой категории данная модель пока еще остается без достойных конкурентов. Из протестированных адаптеров серии отметим ASUS ROG STRIX GTX 1070 GAMING, оснащенную отличной силовой подсистемой, эффектной подсветкой и хорошим кулером с гибридным режимом работы. Хотя это точно не самая доступная модификация GTX 1070, но одна из тех моделей, которая может заинтересовать любителей разгона.

Графический бум

AMD и NVIDIA представили в 2016 году целые графические линейки. При этом, по сути все предложенные обоими разработчиками варианты заслуживают внимания. Откровенно проходных устройств попросту нет. Формируя пул собственных моделей, производители ориентировались на предложения конкурента, устанавливая итоговый ценник, соответствующим реальным возможностям адаптеров. В итоге, имеем беспроигрышную для пользователей ситуацию, когда стоимость видеокарт по сути определяет ее производительность. Выше рекомендованная цена – больше кадров/c в играх. Конечно, здесь нужно учитывать особенности оригинальных моделей, которые зачастую стоят больше референсов, ну и нюансы локальных поставок. В любом случае, закономерность сохраняется. В этом свете мы хотели бы выделить еще несколько моделей, достойных пристального внимания.

GeForce GTX 1060 3 ГБ предлагает сейчас, пожалуй, лучшее соотношение цена/производительность, но в тех случаях, когда играм достаточно 3 ГБ памяти для хранения текстур. В таких ситуациях видеокарта практически не уступает 6-гигабайтовой версии, несмотря на чуть меньшее количество вычислительных блоков и вдвое меньший объем локальной ОЗУ.

Radeon RX 480 – первая видеокарта AMD, получившая 14-нанометровый графический процессор с новой архитектурой Polaris. Очень достойное предложение в среднем классе. При этом адаптер в базовом варианте получил целых 8 ГБ памяти и лишь со временем появились версии с 4 ГБ. Это прекрасный конкурент для GeForce GTX 1060, причем отнюдь не всегда ему достается роль догоняющего. Больший объем памяти, отличная поддержка DirectX 12 и эффективное использование ресурсов при переходе на API Vulkan, нередко выводят вперед устройство с чипом AMD, особенно в «тяжелых» играх.

Из адаптеров начального класса еще выделим GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti. Стартовая версия в линейке GTX имеет достойную производительность, зачастую опережая Radeon RX 460, но предлагается только в вариантах с 2 ГБ памяти. GeForce GTX 1050 Ti имеет на борту 4 ГБ памяти, а по уровню производительности она на уровне хита предыдущего поколения – GeForce GTX 960, но функциональнее и экономичнее. В целом, вариант очень достойный. Разве что розничная цена оригинальных «титановых» моделей нередко превышает $200, а это уже территория Radeon RX 470 4 ГБ с которой на равных GTX 1050 Ti тягаться не по силам.

Будущий год должен быть не менее интересным и наполненным различными анонсами. Пока мы можем говорить лишь о ближайших планах разработчиков, информация о которых просачивалась в сеть. Прежде всего, это, конечно же, ожидаемые видеокарты с чипами Vega, которые должны позволить AMD полноценно вернуться в сегмент графики топ-класса. Надеемся увидеть как одночиповые модели, так и версии с двумя GPU и памятью HBM2. На недавней презентации, посвященной будущим процессорам Ryzen, разработчик уже демонстрировал работу системы с графикой Vega, что говорит о скором анонсе таких адаптеров. Компания NVIDIA наверняка также порадует новинками своих почитателей. Из того, что на поверхности – скорый анонс GeForce GTX 1080 Ti. Для режима 4К такая модель будет совсем не лишней. Наверняка калифорнийцы не ограничатся только старшими видеокартами и предложат варианты для пользователей с более скромными запросами. Из решений, которые хотелось бы увидеть в новой линейке – условная GeForce GTX 1060 Ti, которая позволила бы сократить разницу в производительности между GTX 1060 и GTX 1070.