Выясняем, достоин ли Renault Megane титула «Автомобиль года»

Хэтчбек Renault Megane нового поколения – это объект для массовых продаж в одном из самых популярных классов; в целом повторяется история Renault Kadjar. Но ответственность на Renault Megane несоизмеримо выше: один из мировых бестселлеров марки, более 20 лет истории успеха. И, кстати, победитель конкурса «Автомобиль года 2017 в Украине».

Позиционирование

История хэтчбека С-класса Renault Megane – это история 20 лет успеха для французов. Первое поколение Renault Megane дебютировало в 1995 году и, вместе с Laguna, стало одним из символов перерождения Renault начала 1990-х годов. Уже тогда Renault Megane сделал ставку на безопасность, где был одним из лучших в классе. Второе поколение Renault Megane вышло в 2002-м – автомобиль отличался «космическим» дизайном и технологиями для С-класса: рубленые линии, округлое заднее стекло и выступающая крышка багажника, карта-ключ, панорамная крыша. Третий Renault Megane появился в 2008-м: за традиционной спокойной внешностью по-прежнему скрывалось много интересного – к примеру, ЖК-панель приборов. Наконец, Renault Megane 4-го поколения дебютировал в 2015 году; общеевропейские продажи стартовали в 2016-м году.

Хэтчбек Renault Megane на протяжении 4-х поколений всегда «играл» в традиционном европейском С-классе, где много конкурентов. Но всегда находил, чем удивить и привлечь внимание покупателей

Всеукраинские продажи Renault Megane в Украине стартовали осенью 2016 года. За прошедшие несколько месяцев гамма модели пополнилась хот-хэтчем Renault Megane GT (205 л.с. и полноуправляемое шасси 4Control) и седаном Renault Megane Sedan (увеличена колесная база и длина); оба достойны отдельных статей.

Как едет?

По-европейски благородно и «взросло», легко и подвижно. Хэтчбек Renault Megane не жесткий и не мягкий, он не пугает сонливостью или резкой реакцией на поворот руля – здесь все в балансе. Причем этот баланс находится на очень высоком уровне, это полшага к классу C-Premium. Раньше из обычного С-класса (не «премиум») так ехали только пара-тройка лучших его представителей; теперь сюда однозначно можно записать и новый Renault Megane.

Если вдаваться в детали, то реакции на поворот руля быстрые и адекватные; в обычном режиме езды Multi-Sense руль не перетяжелен усилием, но легко понять, что происходит с передними колесами. Благодаря относительно широкому и низкому кузову автомобиль уверенно стоит на дуге, а его крены минимальны. Комфорт на добротном среднем уровне: не «перина», но зато не укачивает и без проблем проходит все наши ямы-колдобины. Турбодизель и автомат-робот EDC при обычной езде радуют буквально всем: тяги и динамики вдоволь, переключения быстры, разгон линейный и бесшовный.

Как бы странно это не звучало, но спорт-режим разрушает идиллию. Руль становится более тугим, но вряд ли более «ясным» для водителя. Коробка меняет передачи чуть позже, позволяя «закручивать» мотор до более высоких оборотов – но беда в том, что там ничего нет. Наслаждаясь автомобилем в обычном режиме езды и включая спорт-режим с мыслью «ну сейчас я точно всех порву», в реальности получаешь ответ «ну извини, у меня всего-то турбодизель на 1,5 литра».

Выглядит дороже, чем есть: интересная форма и полностью светодиодная оптика, сзади длинные усы-фонари, декор на передних крыльях, развитые боковины. В обычных условиях и едет также – четко и легко, достаточно комфортно и динамично – одним словом классно! На этом фоне спорт-режим кажется игрушкой для подростков: вроде рычит, руль тяжелеет, приборы красные – но под капотом по-прежнему лишь 110 л.с. В итоге при езде в полпедали Megane ощущается более живым и приятным, чем при езде в режиме «газ в пол». В паре с мотором работает «автомат» EDC (робот, два сцепления)

Салон Renault Megane продолжает настроение внешности: вроде все привычно, но куда не глянь – а в «деталях» все очень интересно. Вместо традиционных приборов – цветной ЖК-дисплей, знакомый по другим моделям Renault. Передние сиденья – с развитой боковой поддержкой и функцией массажа для водителя. Центральная консоль – с огромным дисплеем системы R-Link 2. Сзади кроме подлокотника есть еще и дефлекторы вентиляции. Но главная проблема второго ряда в том, что задние сиденья тесноваты: если запаса для ног еще более-менее достаточно, то над головой места совсем уж впритык даже для человека среднего роста.

Возможно виной тому приоритет компоновки в пользу 400-литрового багажника, однако и его не назвать рекордным по объему. Словом, именно задняя часть – тесное сиденье второго ряда и минимально-достаточный багажник – пожалуй, и являются одним из ключевых минусов автомобиля.

Салон хорош и в дизайне, и в качестве, и проработке деталей; передняя часть без замечаний. Однако сзади – это типичный европейский С-класс: запас места на втором ряду «впритык»; объем багажника средний. Возможно, для тесных европейских городов лишние 10-20 см длинны будут критичными, но для Украины – где модель такого класса и цены выступает семейно-универсальной – требуется больше простора в салоне и багажнике. Согласны? Тогда есть Megane Sedan…

Есть ли инновации?

Рассказывая о технологиях Renault Megane невозможно обойти вниманием Renault Espace и Renault Kadjar – все три автомобили очень близки в ряде деталей.

Во-первых, речь идет о панели приборов, которую заменил цветной ЖК-дисплей: он может «рисовать» спидометр или тахометр в разных стилях; можно выбрать цвет отображения; также, в зависимости от разного стиля приборов, в дополнительных боковых окошках подается второстепенная информация – выбранное радио, навигация, графики мощности и крутящего момента. Отличие приборов Renault Megane лишь в привычных стрелочных указателях уровня топлива и температуры двигателя. Подобный цифровой спидометр доступен только для максимальной комплектации или в пакете с системой R-Link 2 (для средней версии).

Кстати, во-вторых, Renault Megane также может оснащаться системой R-Link 2: изначально предлагается система с 7-дюймовым дисплеем; для средней версии – за доплату; для максимальной версии – изначально установлена. Кроме того, за доплату можно получить систему R-Link 2 с увеличенным дисплеем (8,7 дюйма): это огромный вертикальный планшет, что уже встречался на Renault Espace. Суть системы от увеличения дисплея практически не меняется: профили пользователя (любимые настройки); несколько рабочих столов, которые можно листать и выводить на них «виджеты» необходимых функций; в системе объединились навигация, радио, мультимедиа, еко-советы; в глубине меню – настройки автомобиля; отдельной вкладкой – настройки климата. Признаться честно, в сравнении с Renault Espace или Renault Kadjar стало хуже: нет блока управления системой с поворотным барабанчиком, кнопкой Home, кнопки возврата на шаг назад (Espace); нет отдельного барашка регулировки громкости и пары-тройки физических кнопок для доступа к главным функциям (Kadjar). Да, с системой R-Link 2 и вертикальным 8,7-дюймовым дисплеем салон выглядит круто. Но и начальная система R-Link 2 (7-дюймовый дисплей) предлагает практически аналогичные функции, однако может быть более удобной благодаря парочке дополнительных кнопок и переключателей. Словом, если будете выбирать Renault Megane – обратите на различные версии систем R-Link 2 самое пристальное внимание именно в удобстве управления; в плане функционала и возможностей любая система R-Link 2 по-прежнему очень хороша.

Наконец, третьим пунктом отметим систему Multi-Sense: это комплексные ездовые настройки – двигатель, трансмиссия, рулевое управление; плюс чуть «декора» (к примеру, система может менять внешний вид приборов и подсветку салона, может автоматически включатся массаж сидений). Всего предусмотрено пять режимов Multi-Sense: предустановленные – «спорт», «еко», «комфорт», «нейтральный»; плюс один собственный – «персональный». В предустановленных режимах езды уже введены соответствующие настройки двигателя, трансмиссии, руля; но можно изменить внешний вид приборов, подвеску, включить или отключить массаж сидений. В «персональном» режиме все настраивается согласно пожеланиям владельца. Кроме того, можно выбрать пару любимых режимов – они меняются быстрым нажатием кнопки Multi-Sense. Для выбора других режимов нужно сначала нажать кнопку Multi-Sense, а затем нажать на нужный режим в меню выбора на дисплее R-Link 2.

Панель приборов на основе цветного ЖК-дисплея – красочная и многозадачная. Система R—Link 2 предлагает массу функций, которые управляются через большой сенсорный дисплей. Самые полезные идеи – профили пользователя и несколько главных экранов, на которые можно устанавливать любимые виджеты. Кнопка Multi—Sense позволяет менять «настроение автомобиля»

Как видите, Renault Megane очень близок к своим «старшим братьям», что и не удивительно – все три автомобиля построены на платформе CMF. Сегодня это стало общепринятой практикой: из нескольких базовых модулей – подвеска, двигатель и КПП, панель пола, рулевой механизм – собирать основу для новых и новых автомобилей, подчас разных классов. Помимо CMF можно вспомнить другие известные платформы: MQB (группа VW); EMP2 (Peugeot, Citroen, DS); UKL 2 (BMW и Mini); CLAR (BMW); MFA и MRA (Mercedes). И на фоне других «тележек», одна из особенностей платформы CMF в том, что кроме механических частей – подвеска, силовой агрегат, пр. – в ней отдельно указано на единую электрическую архитектуру. Поэтому от Renault Megane я ожидал примерно тех систем помощи водителю, что есть и старших моделях марки. Однако в тестовом автомобиле была лишь система контроля «мертвых зон» зеркал заднего вида, которая включает индикатор справа/слева если в «мертвой зоне» бокового зеркала есть незаметное для водителя препятствие (автомобиль, мотоциклист).

В тоже время Renault Megane лишен столь интересных систем, как адаптивный круиз-контроль или функция слежения за рядностью движения – их невозможно получить даже за доплату для максимальной версии автомобиля. Жаль, ведь такие системы очень вписываются в «современный» характер Renault Megane; и, кстати, на других рынках подобное оснащение доступно для данной модели.

Хотя совсем уж без «изюминки» Renault Megane не остался: помимо R-Link 2 и Multi-Sense, отдельно отмечу и систему автоматической парковки, которую уже разбирали детально на примере Renault Kadjar. Кратко напомню: система активируется отдельной кнопкой; она умеет вращать руль, но от водителя требуется переключение переда (вперед/назад) и нажатие педалей (акселератор/тормоз); система умеет парковать автомобиль вдоль, поперек, под углом; система умеет выезжать из парковочного места.

Платформа CMF – это будто большой конструктор для создания автомобиля; отдельным пунктом указана единая электрическая архитектура, однако в Украине для Renault Megane адаптивный круиз-контроль и слежение за рядностью движения не доступны, хотя в других странах это предлагается. Однако интересные пункты есть – к примеру, система автоматической парковки; также присутствует контроль «мертвых зон» зеркал

Конкуренты

Хэтчбек Renault Megane в Украине доступен с тремя моторами (бензин 1,6 л 115 л.с.; турбо-бензин 1,2 л 130 л.с.; турбодизель 1,5 л 110 л.с.), в трех комплектация (Life; Zen; Intense), и с массой различных «коробок» (МКПП; CVT-вариатор; 6-ти или 7-ступенчатый «робот» DCT). В итоге – 8 вариантов. Самый доступный Renault Megane в комплектации Life обойдется в 470 тыс. грн. ($17,4 тыс.) и предлагает: бензиновый мотор 1,6 л (115 л.с.); МКПП; фронтальные подушки безопасности; обычный кондиционер и аудиосистему; круиз-контроль; электрические стеклоподъемники; ESP; и пр. Средняя комплектация Zen обойдется в 490-564 тыс. грн. ($18-21 тыс.) в зависимости от двигателя и КПП – бензин 1,6 л (115 л.с.) с МКПП или CVT-вариатор; турбодизель 1,5 л (110 л.с.) с МКПП или 6-ст. EDC – и дополнительно к Life оснащен: боковыми подушками/шторками безопасности; подогревом передних сидений; 2-зонным «климатом»; задним парктроником; пр. Максимальный Renault Megane в комплектации Intense доступен только с двумя силовыми агрегатами – турбодизель 1,5 (110 л.с.) и 6-ст. EDC или бензиновый турбомотор 1,2 л (130 л.с.) и 7-ст. EDC. – обе версии стоят чуть менее 600 тыс. грн. ($22 тыс.). В комплектацию добавлены: камера заднего вида; автоматический «ручник»; система Multi-Sense; легкосплавные колесные диски; система R-Link 2 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем; навигация; карта-ключ… Но многие «изюминки» Renault Megane остались в списке опций даже для максимальной версии: полностью светодиодные фары Full LED (почти 10 тыс. грн.); пакет с системой слежения за «слепыми зонами» зеркал и автоматической парковкой (8 тыс. грн.); система R-Link 2 с увеличенным 8,7-дюймовым вертикальным дисплеем (3 тыс. грн.); 17-дюймовые колесные диски (почти 9 тыс. грн.); кожаный салон и сиденья с массажем (19,5 тыс. грн.); пр. В итоге тестовый автомобиль – турбодизель 1,5 л и 6-ст. EDC, максимальная комплектация Intense плюс опции – стоит примерно 650 тыс. грн. (почти $24 тыс.).

Конкурентов много: VW Golf; SEAT Leon (не Skoda Octavia – это больше конкурент для Megane Sedan); Ford Focus; Opel Astra; Peugeot 308; Citroen C4; Toyota Auris; Kia Ceed; Hyundai i30. С азиатами проще всего – автомобили пожилые, интересных технологий мало, турбодизель найти сложно; зато цены ниже. Схожая ситуация и с «французом» Citroen C4: модель немолода, хотя относительно недавно обновилась; в целом настрой на комфорт; есть парочка «изюминок» по технике и оснащению; чуть дешевле Renault Megane. Здесь можно вспомнить и Ford Focus: уже «в годах», но по-прежнему приятный в управлении и привлекает ценами; однако предлагает лишь маленькие моторы и тесноват.

Другие «европейцы» интересны новыми платформами, мощными моторами, массой современного оснащения (адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, большой дисплей в салоне, система помощи при парковке). Автомобили VW Group – VW Golf и SEAT Leon – классные, но дорогие. «Француз» Peugeot 308 не лишен решений, которые могут оттолкнуть покупателя-традиционалиста, но в целом современный и при этом относительно доступен.

Хэтчбек Renault Megane играет в С-классе, где много конкурентов. Главным можно назвать Peugeot 308, собранный по схожему «рецепту»: современный и «живой» в езде, не лишенный интересных решений, с адекватным ценником. Техника VW хороша, но дорогая; Ford Focus напротив – уже «в годах», но подешевле. И если отталкиваться только от цены, то следует смотреть в сторону Citroen C4 и Kia Ceed; однако на фоне Megane, в этих моделях явно чувствуется немалый возраст и «традиционный подход»

Стоимость содержания

В вопросах расхода топлива не обойтись без оговорок. Я ездил во время февральских морозов: в среднем было около -10-12 мороза, однажды температура опустилась до -17 градусов мороза. В таких случаях и с учетом недлительного прогрева расход тестового автомобиля в городе составлял 8-9 литров на 100 км – много для современного дизеля. Последние 1-2 дня температура поднялась до -3-5 мороза – и расход топлива упал примерно до 7 литров на 100 км. Соответственно при повышении температуры можно ожидать дальнейшего снижения расхода топлива, но получится ли выйти на паспортный городской расход (5 л на 100 км) утверждать не берусь, т.к. этих цифр я не достиг. На трассе при скорости 80 км/ч автомобиль потреблял около 4 л топлива на 100 км пути; с ростом скорости до 110-120 км/ч возрастал и расход – до 5,5-6 л на 100 км.

Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 100 тыс. км. Периодичность ТО – раз в 15 тыс. км. Минимальная стоимость стандартного ТО – от 3 071 грн. Цены указаны по состоянию на апрель 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

Видео о Новом Renault Megane

В итоге

Хэтчбек Renault Megane – это настоящий «европеец»: внимательный к деталям, отличный в езде, с рядом интересных современных технологий. Но также он создан под тесные европейские города и хорошие европейские дороги. Уверен, что многие украинские покупатели из-за тесноты на заднем сиденье посмотрят в сторону Renault Megane Sedan; другие выберут кроссовер Renault Kadjar, который попутно решит вопрос с клиренсом. И еще уверен, что эти две модели обойдут хэтчбек Renault Megane в продажах; просто потому, что они более подходящие и понятные для среднестатистического украинца. Очень жаль, что так. Потому, что если отбросить два вышеуказанных пункта – простор салона и клиренс – то знайте: в соотношении качества езды и запрашиваемой цены новый Renault Megane действительно достоит звании «Автомобиль года 2017 в Украине».

Плюсы:

+ Качество езды – реакции, комфорт, ускорение – это полшага к классу С-Premium

+ Выглядит дороже, чем есть; соотношение цены и «современности» автомобиля

+ Multi-Sense – отлично; R-Link 2 с дисплеем 8,7 – хороша, но с оговорками

Минусы:

— Сзади тесновато – пусть не критично, но ощутимо; а ведь есть Megane Sedan…

— Небольшой клиренс, длинный передний свес; а ведь есть Renault Kadjar…

— Зазор между обычным Megane (115-130 л.с.) и «хот-хэтчем» GT (205 л.с.) – сюда просится версия на 150-160 л.с.

Технические характеристики:

Кузов – хэтчбек; 5 мест

Габариты – 4,36 х 1,81 х 1,45 м

Колесная база – 2,67 м

Багажник – от 384 до 1 247л

Грузоподъемность – 505 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 386 кг

Мотор – турбодизель; 4 цилиндра в ряд, 1,5 л

Мощность – 110 л.с. при 4 000 об/мин.

Крутящий момент – 250 Нм при 1 750 об/мин.

Удельная мощность и момент – 79 л.с. на 1 т; 180 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП EDC (робот, 2 сцепления)

Динамика 0-100 км/ч – 11,2 с

Максимальная скорость – 188 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 3,7 л на 100 км

Шины на тестовом автомобиле – Goodyear UltraGrip Performance Gen 1

Автомобиль предоставлен – Рено Украина