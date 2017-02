Wallpaper Engine: простой способ вернуть анимированные обои в Windows 10

Возможность устанавливать анимированные и интерактивные обои появилась еще в Windows Vista, но в Windows 8/10, переехавших на интерфейс Metro, эта функция уже отсутствовала. Конечно, с помощью сторонних утилит вы можете включить анимацию Рабочего стола, но такие программы стоят недешево, к тому же имеют ряд ограничений. Альтернативу предлагает приложение Wallpaper Engine, распространяемое через Steam.

Wallpaper Engine Класс кастомизация Windows

Платформы Windows

Разработчики Kristjan Skutta

Издатель Kristjan Skutta

Сайты Steam

Одна из самых известных утилит для кастомизации Windows – Object Desktop от Stardock Software (да, это та же компания, что сделала игры Ashes of the Singularity, Galactic Civilizations и Sins of a Solar Empire) включает в себя в том числе и приложение для показа анимированных обоев – DeskScapes. Но при этом Object Desktop стоит аж $49,99, да и отдельно DeskScapes продается за немалые $9,99. Похожая утилита PUSH Video Wallpaper обойдется вам в $14,95. Согласитесь, на этом фоне цена Wallpaper Engine всего в $2,79 смотрится смешно, особенно учитывая, что эта программа предлагает намного большую функциональность и действительно огромный выбор готовых обоев.

Причем это могут быть двухмерные анимированные обои, трехмерные сцены, детали которых можно изменять на лету, интерактивные обои, видеофайлы (mp4, WebM, avi, m4v, mov, wmv), любые web-сайты, даже небольшие игровые приложения. Wallpaper Engine очень проста в настройке и использовании, при этом при запуске полноэкранных игр проигрывание обоев приостанавливается и приложение освобождает ресурсы. Загрузка процессора и использование памяти зависит от конкретных обоев и при установке высокого качества сглаживания и частоты обновления может существенно возрастать.

Основная фишка приложения – поддержка Steam Workshop, в котором, несмотря на то что Wallpaper Engine все еще не вышла из Раннего доступа, уже почти 35 тыс. различных обоев. И хотя большинство – это анимированные кадры с анимешными девочками, среди них можно найти действительно отличные обои на тему различных игр (Star Citizen, «Ведьмак», Dark Souls), фантастических произведений и т.д.

Плюс в комплект входит редактор, позволяющий создавать собственные 2D, 3D и анимированные обои. Перед его использованием рекомендуется просмотреть видеокурсы. Есть и подробный FAQ с разбором наиболее часто встречающихся глюков. Т.к. Wallpaper Engine – это полноценное Steam-приложение, в программе имеются достижения и карточки Steam для создания значков.

Пользователи по достоинству оценили функциональность и стоимость программы: на текущий момент она разошлось тиражом в 1,1 млн. экземпляров. Финальная версия Wallpaper Engine должна выйти этой весной. После релиза ее стоимость может измениться в сторону увеличения.

