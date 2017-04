Warhammer 40 000: Dawn of War III — Снова война

Каждая следующая часть Dawn of War у Relic не похожа на предыдущую — оригинальная игра была классической RTS, а сиквел, лишенный постройки баз, превратился в тактическую стратегию с элементами RPG и серьезным фокусом на героях. Warhammer 40 000: Dawn of War III, в свою очередь, пытается объединить оба этих подхода. Получается пафосно и смело, но не совсем однозначно.

Warhammer 40 000: Dawn of War III Жанр RTS

Платформы PC

Разработчики Relic Entertainment

Издатель Sega

Сайт, Steam

Главные действующие лица Dawn of War III — наши давние знакомцы, Магистр Ордена Кровавых Воронов Габриэль Ангелос, Видящая эльдар Маха и Варбосс орков Горгутц. Конфликт на этот раз строится вокруг копья эльдарского бога войны Кхейна, покоящегося на блуждающей планете Ахерон, которая, так уж случилось, вот-вот должна выйти из Варпа возле осаждаемого орками мира Кипрус-Ультима. Охота за древним Макгаффином растянется на 17 миссий, каждая продолжительностью не менее получаса, так что настраивайтесь, забег будет не из коротких. Сюжет, откровенно говоря, не то чтобы очень оригинальный, да и принцип построения у большинства миссий схож — развитие базы, захват точек, производящих ресурсы, отражение вражеских атак и исследование постепенно открывающейся карты. Впрочем, заскучать не получается — миссии за каждую из враждующих фракций чередуются, так что не успеешь толком привыкнуть к одной армии, как приходится осваивать другую в экстремальных условиях. Каждое задание открывает новые возможности, стратегии и, разумеется, юнитов. И учиться-таки придется, потому что пройти игру рашем, наняв на базе пачку космодесантников, не получится, ведь стандартное для стратегий правило “камень-ножницы-бумага” в Dawn of War III работает немного по-своему.

Все три фракции отличаются друг от друга, но не то чтобы кардинально. Космодесантники полагаются на разнообразную пехоту и тяжелую машинерию, нуждаются в дорогостоящих улучшениях базы для производства мощных юнитов. Отлично сбалансированная, но самая стандартная фракция. Эльдары хлипкие без своих щитов, но быстрые и чрезвычайно эффективные в дальнем бою, умеют связывать свои постройки порталами, что позволяет быстро перебрасывать армии на большие расстояния. Находясь в радиусе действия врат Паутины, солдаты эльдары получают бонус к скорости передвижения и регенерации щитов. Более того, все их здания могут перемещаться в любой видимый участок карты, что сильно упрощает жизнь. Орки хороши в первую очередь тем, что из остатков любой техники или постройки их гретчены могут соорудить боевую единицу, и обойдется это гораздо дешевле, чем найм в соответствующей постройке, а если техника не нужна, то можно пустить этот хлам на улучшение имеющихся отрядов. Покопавшись в таких кучах, орки сооружают себе броню и улучшенное оружие. Другими словами — чем активнее вы сражаетесь, тем больше и сильнее ваша армия (и наоборот, воюя против орков, не забывайте расстреливать кучи металлолома). Для доступа к топовым юнитам оркам нужно повышать уровень Waaagh посредством возведения башен, от которых вообще сплошная польза: стоят дешево, сооружаются быстро, при активации дают бонусы стоящим вокруг войскам, периодически разбрасывают вокруг металлолом, который можно использовать как вздумается: хочешь — бойцов улучшай, хочешь — танк собирай.

Что касается юнитов в целом, то в теории в Warhammer 40 000: Dawn of War III все как у всех — пехотинцы ближнего боя легко разбираются с дальнобойными юнитами, но пасуют перед техникой, которую, в свою очередь, стрелки с тяжелым вооружением без проблем разбирают на запчасти. Легкая техника быстрее и дешевле тяжелой, тяжелая мощнее, но если попала в засаду, то практически обречена. На практике же появляются нюансы. Рядовую космодесантуру с болтерами, уязвимую для орочьих чопп, можно, например, снарядить плазменными винтовками, усилив атаку, либо же дать им в руки огнеметы, сделав менее полезными при атаке на расстоянии, но повысив шансы выжить в ближнем бою. Грамотное использование оглушающих гранат (нужно вовремя вспомнить, у какого из пятнадцати отрядов они есть) позволит отступить с минимальными потерями и перегруппироваться, а правильно примененный навык шквального огня, сковывающий движения противника, может переломить ход сражения.

Вот только упомянутые преимущества одних отрядов над другими в Dawn of War III возведены в абсолют, и в первой половине игры, пока вы еще не запомнили, кто кого бьет, отряды ваши аннигилируются противником с какой-то феноменальной скоростью, глаз уследить не успевает. Пока указал войску основные цели и скомбинировал умения героев в смертельном комбо, половину армии как ветром сдуло. Бой-то вроде бы и выигран, но потраченные впустую ресурсы жалко. Можно, конечно, путем проб и ошибок попытаться выяснить, для чего нужны, например, картонные орочьи вертолеты, но зачем, если от тракков или килла канов польза гораздо очевидней, а разница в цене незначительна? Разочаровывает и отсутствие полноценной стрельбы из-за укрытий, которую зачем-то из игры убрали. На картах иногда встречаются бункеры с энергощитом, способные какое-то время защищать укрывшиеся в них отряды от вражеского огня, но утешение это слабое.

Казалось бы, чем ближе к концу, тем больше игра должна поощрять использовать новообретенные знания и тактические уловки, но нет, после получения доступа к наиболее мощным боевым единицам необходимость нанимать начальных юнитов стремится к нулю, ведь массовые сражения здесь слишком хаотичны и недостаточно информативны, а без вмешательства игрока отряды любят ударяться в крайности — то забудут о том, что нужно отвечать на вражеский огонь, то наоборот, отправятся героически превозмогать где-то под огнем вражеской артиллерии. Случаи, когда отдельные персонажи напрочь игнорируют команду к отступлению, тоже, увы, встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Поэтому вскоре вместо огромной армии ты начинаешь использовать два-три небольших штурмовых отряда из самых мощных юнитов. Так и уследить проще, и толку на самом деле больше. В последней же трети игры на сцену выходят тяжеловесы, способные в одиночку разобраться с половиной вражеской армии — Имперский рыцарь у космодесантников, орочья стомпа у зеленокожих и Призрачный Лорд у эльдар. В бою от них, конечно, глаз не оторвать, но баланс тут ломается окончательно, потому что начальные юниты против этих титанов практически бессильны, что в очередной раз ставит под сомнение рациональность их существования.

К сожалению, нелинейностью Dawn of War II разработчики решили пожертвовать, как и сбором экипировки для героев. Вместо этого Габриэль, Маха и Горгутц неспешно катятся по узким сюжетным рельсам к развязке, по пути накапливая опыт и зарабатывая игроку валюту, которую можно потратить на открытие элитных отрядов и особых улучшений, так называемых доктрин. Последние, правда, больше пригодятся в многопользовательской игре, потому что брифинги перед миссиями в кампании полезной информации практически не дают, и с первого раза подобрать правильный комплект доктрин сложно.

Кстати, о мультиплеере. Режим в игре, по крайней мере пока что, всего лишь один — это своеобразная смесь стратегии и MOBA, где каждая из команд должна уничтожить энергетическое ядро на базе соперника, предварительно разобравшись с двумя линиями защиты — генератором щита и турелью, мощным зарядом способной без проблем уничтожить несколько отрядов слабых юнитов. Все предельно просто и понятно. Играть можно как вдвоем, так и командами 2 на 2 и 3 на 3. Вещь получилась довольно свежая, но, снова таки, не очень сбалансированная. Большинство из доступных юнитов обычно попросту игнорируются в силу их бесполезности и хилости, все стараются как можно быстрее выполнить необходимые условия для призыва элитных героев и с их помощью “пропушить” одну из линий до ядра. Да и карт пока что маловато, но мы прекрасно понимаем, что это будет исправлено в последующих DLC.

Попытка угодить одновременно фанатам первой и второй частей Dawn of War сыграла с Relic злую шутку. Первые вряд ли оценят примитивный менеджмент базы, сводящийся к установке 2-3 построек, вторые будут испытывать дискомфорт во время попыток разобраться с излишним микроконтролем и не самой удобной системой прогресса героев. Нет, угодить-то разработчики все равно угодили, выглядит Dawn of War III отлично, играется весело, уровень пафоса зашкаливает, как и полагается игре во вселенной 40K, да и где еще можно давить ксеносов огромным механическим рыцарем под прикрытием бомбардировок с орбиты во славу Императора? Так что, несмотря на минусы, Warhammer 40 000: Dawn of War III все еще остается хорошей стратегией, а это сейчас редкость.



