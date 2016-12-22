WayForPay: Как фрилансеру принимать оплату от зарубежных заказчиков?

При решении вопроса приема оплаты от зарубежного заказчика фрилансеру необходимо как минимум: подобрать платежный метод, который будет доступен обеим сторонам, подобрать сервис с доступной комиссией и оптимальными условиями вывода денег. В случае с методом платежа — наиболее доступным остается оплата картой. Беря во внимание отсутствие на рынке доступных платежных решений, которые бы давали ответ на описанные вопросы, платежный сервис WayForPay решил поделиться своим платежным решением для фрилансеров.

Инвойс сервис

Фрилансер может выставить электронный счет (инвойс) заказчику и отправить его в email, в sms или через мессенджер. Для оплаты плательщику необходимо по ссылке из письма перейти на защищенную платежную страницу для ввода платежных данных. Фактически, для плательщика это как обычная оплата картой покупки в интернет-магазине.

Отслеживать оплату по выставленным инвойсам можно в личном кабинете WayForPay, также доступна настройка уведомлений при успешной оплате инвойса на смс или email.

Фрилансер заполняет свои данные один раз, потом при формировании инвойса для оплаты необходимо ввести только Email, указать параметры инвойса (услуга, стоимость, валюта) и выбрать язык письма.

При формировании инвойса доступно 16 валют.

Кроме инвойсов, фрилансер самостоятельно может создавать платежные кнопки и вставлять на свой сайт/блог и т.д. Данный вариант приема платежей более приемлем для тех, у кого действуют фиксированные расценки — к примеру, пакет услуг фрилансера с определенной стоимостью. Кнопка формируется в личном кабинете WayForPay. После того, как кнопка будет установлена на сайт, оплата будет происходить как при обычной покупке онлайн, при клике на кнопку “купить”. Платежная копка позволяет подключить прием платежей на сайт без длительных интеграций.

Платежи из-за рубежа

Решение WayForPay Freelance позволяет фрилансерам без проблем принимать оплату от зарубежных заказчиков, из любой точки мира (большинство платежных сервисов блокируют оплаты с зарубежных карт).

Сервис принимает оплаты картами Visa/MasterCard любой страны, при этом применяется грамотная работа с рисками, которые возникают при данных операциях.

Стоимость

Комиссия взимается только за успешный платеж — 2,5%. Нет никаких скрытых комиссий. Без платы за подключение, ежемесячных платежей, без комиссий за вывод и снятие средств. Нет необходимости выпускать специальную карту — перевод может быть зачислен карту любого украинского банка или расчетный счет.

Конвертация

Идеальным для фрилансера является прием оплаты в иностранной валюте, но в рамках законодательства Украины прием оплаты возможен только в гривне.

В WayForPay списание и зачисление средств происходит в гривне, независимо от того, в какой валюте был выставлен инвойс. Поэтому, при перечислении средств с зарубежной карты нужно учитывать курс, по которому происходит конвертация.

Следить за курсом при выставлении счета можно в личном кабинете сервиса.



Почему WayForPay Freelance

WayForPay Freelance — это решение, которое позволяет фрилансерам максимально сфокусироваться на выполнении заказа, а WayForPay возьмет на себя все вопросы по приему платежа. Служба поддержки в режиме 24/7 помогает клиентам оплатить и решает вопросы при возникновении проблем при платеже. Оплату по инвойсу заказчик сможет совершить сразу при получении ссылки, не откладывая платеж. Для создания инвойса понадобится не более 1 минуты. Все оплаты фрилансер может контролировать в своем личном кабинете.

На сегодня уже более 1300 фрилансеров принимают оплату при помощи решения WayForPay Freelance.

Быстрый старт

Для старта приема платежей через WayForPay фрилансеру необходимо зарегистрироваться в сервисе. Регистрация проходит автоматически. После заполнения данных и привязки карты или расчетного счета можно активировать аккаунт и принимать оплату.

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