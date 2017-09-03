В центре индейской резервации Ветреная река найден труп замерзшей в снегу местной девушки, Натали Хэнсон. В нескольких километрах от ближайшего жилья, в легкой одежде, без обуви. Как она попала в горы? Откуда и куда бежала? Что напугало ее настолько, что выгнало на улицу ночью, в лютый мороз?

Wind River / «Ветреная река» Жанр триллер

Режиссер Тейлор Шеридан

В ролях Джереми Реннер (Кори Ламберт), Элизабет Олсен (Джейн Беннер), Грэхем Грин (Бен), Джил Бирмингем (Мартин Хэнсон), Келси Чоу (Натали Хэнсон) и др.

Студии Acacia Entertainment, Synergics Films

Год выпуска 2017

IMDb

Современный Вайоминг в Wind River мало чем отличается от Вайоминга времен золотой и пушной лихорадки сто с небольшим лет назад. Снегоходы заменили собачьи упряжки, вместо рычажных винчестеров у героев фильма современное автоматическое оружие, GPS пришло на смену рисованным от руки картам, но суть не изменилась. Это суровая местность, выжить в которой могут не все, земля, проверяющая тебя на прочность, высасывающая из души все светлое, превращающая людей в зверей. Или в охотников.

Резервация Ветреная река – на редкость депрессивное место. Местные не очень верят в помощь центральных властей и не доверяют чужакам. Молодежь спивается или подсаживается на наркотики. Попадание в тюрьму считается неплохим способом провести время. Безработица, бесконечная зима и доступный алкоголь – очень взрывоопасный коктейль.

Расследование молодого агента ФБР Джейн Беннер и егеря Кори Ламберта, которого она просит о помощи, на самом деле не так уж сложно, хотя Ламберту и приходится продемонстрировать пару трюков в духе Шерлока Холмса ледяных пустошей. Опрос родственников, «беседа» с парой наркоманов, почти случайно найденный след снегохода – цепочка улик ведет к месту, из которого бежала Натали Хэнсон. И только предчувствие грядущей развязки, неминуемого взрыва, который потрясет резервацию, держит в напряжении похлеще, чем любая криминальная интрига.

Тейлор Шеридан использует в Wind River прием, который он уже применял во время работы с Дени Вильнёвым над Sicario. Намеренный акцент на великолепных снежных пейзажах Вайоминга, на обыденных, рутинных вещах, вроде подготовки к выезду, снаряжению оружия и т.д. на первый взгляд только отвлекают внимание от главного. На самом же деле они лишь подстегивают воображение, додумывающие ужасы, которые остаются за кадром. Герои бороздят снега Вайоминга, рефлексуют, ведут неторопливые, хотя и очень важные для развития сюжета беседы. Напряжение нарастает, вы ждете кульминации расследования, но ее все нет и нет. Осечка, еще одна осечка, но фитиль горит и взрыв неизбежен.

И здесь, почти в самом финале картины, перед самым взрывом, Тейлор Шеридан, как нам кажется, совершает ошибку, показывая в флешбэке события, приведшие к гибели Натали Хэнсон. Да, это тяжелое зрелище, но то, что мы уже успели себе надумать в ожидании развязки – намного страшней. Страшней именно неизвестностью, безликостью. Как жуткая история Кори Ламберта, которую он рассказывает в середине фильма своей напарнице, история без финала.

Джереми Реннер — хороший драматический актер, после The Hurt Locker никаких сомнений в его умении полностью погружаться в роль нет. Слава богу, съемки в супергеройских блокбастерах не подточили мастерство, что однозначно подтверждает работа в Wind River. Этот фильм, не считая всего остального, стоит посмотреть хотя бы ради игры Реннера. Его Кори Ламберт, научившийся жить с постоянной болью, от которой другие давно бы сошли с ума – один из самых сильных образов, которые мы видели в триллерах. Он эмоционально зажат, но те чувства, что прорываются порой из-под маски безразличия, позволяют понять, какая буря бушует у героя внутри. Элизабет Олсен, исполняющая роль агента ФБР Джейн Беннер, просто не успевает за Реннером, хотя и ее игру нельзя назвать слабой.

Wind River — тяжелый фильм, который мы вряд ли порекомендуем для семейного просмотра, но это хорошее кино, с отличным сценарием, грамотной операторской работой и запоминающимися персонажами. Посмотрите его хотя бы ради игры Джереми Реннера, которая, вероятно, будет отмечена критиками по итогам года.