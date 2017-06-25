WipEout Omega Collection: педаль в пол

WipEout — знаковая для Sony, но несколько позабытая в последнее время серия возвращается на экраны после пятилетнего перерыва. Мы, конечно, не отказались бы от полноценной новой части франшизы, но и Omega Collection — не самый плохой способ вспомнить былое.

WipEout Omega Collection Жанр Аркадные гонки

Платформа PlayStation 4

Разработчики Sony XDev Europe, Clever Beans, EPOS Game Studios

Издатель Sony Interactive Entertainment

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В сборник вошли порт с PlayStation 3 WipEout HD, дополнение к нему WipEout HD Fury и бывший эксклюзив для PlayStation Vita — WipEout 2048. Игры похорошели, обзавелись улучшенным освещением, обновленными текстурами и в целом играются лучше, чем прежде, хотя в первую очередь это касается 2048, поскольку WipEout HD и так выдавала редкие для прошлого поколения консолей 60 FPS в Full HD, да и выглядела прилично. Кроме того, владельцев PlayStation 4 Pro ожидает приятный бонус в виде поддержки 4K и HDR. В принципе, на этом перечисление нововведений можно и завершать — в остальном игры остались ровно такими же, какими мы их помним, разве что WipEout 2048 лишилась своей многопользовательской кампании. Отсутствие нововведений, пожалуй, является единственным серьезным недостатком Omega Collection, в остальном с игрой все отлично.

Для неофитов стоит пояснить, что WipEout это сверхбыстрые футуристические гонки на антигравах с оружием и безумно закрученными треками. Чтобы картина получилась полной, добавьте сюда яркие краски Нео Токио, музыку в стиле техно, несколько игровых режимов и пять десятков болидов. На этом все. Серия существует с 1995 года и за это время ее формула не изменилась ни на йоту — здесь нет ни сюжета, ни тюнинга, ни какой-то внятно обозначенной цели, кроме той, что игрок ставит себе сам — собрать все золотые медали во всех чемпионатах. Досадное упущение, на самом деле, но что поделать, перед нами гость из тех времен, когда гонки в видеоиграх еще были про собственно гонки и не превращались в голливудские блокбастеры с приглашенными актерами и десятками видеороликов.

Управление здесь предельно простое — повороты с помощью левого стика, газ, разворот, левый и правый пневмотормоз, выстрел и переработка подобранного оружия в энергию болида. При кажущейся простоте WipEout обладает довольно высоким порогом вхождения и не очень дружелюбно относится к новичкам. Очень скоро вы поймете, что трассы нужно буквально заучивать, оружием следует распоряжаться с умом и не каждая площадка с ускорителем стоит того, чтобы на нее заезжать. Причем кривая сложности выписывает кренделя не хуже тех, в которые закручиваются игровые треки — вы можете убить часы на прохождение малозначительной промежуточной гонки, а финал чемпионата сдастся с первой попытки. Непредсказуемость бонусов тоже жизнь не упрощает — в WipEout, в отличие от большинства подобных игр, никогда наверняка не знаешь, что лежит на платформе с оружием, если это не оговорено правилами заезда. Так что приходится идти на риск, уходя с идеальной траектории, в надежде заполучить самонаводящуюся ракету или сотрясение, замедляющее обогнавших вас гонщиков.

Игра способна вызывать невероятные эмоции, когда болид на бешеной скорости закладывает крутой вираж, а противники, взрывы и окружение сливаются в единое пестрое пятно, но так же быстро может прийти и разочарование, стоит чему-то пойти не так. В определенных соревнованиях победить можно только если не допускать ни единой ошибки и правильно использовать срезки, ведь на вторые шансы WipEout не распыляется. Вы все делали идеально, а чужой болид врезался в вас на повороте, лишив возможности финишировать в призовой четверке? Очень жаль, попробуйте еще раз. Вместо такого нужного на этом этапе сотрясения, без которого выбиться на первые места практически невозможно, на платформе оказался щит? Какая досада. Причем, если в HD и Fury иногда бывает просто сложно, то определенные гонки в 2048 способны превращаться в кромешный ад, вызывающий непреодолимое желание разбить геймпад о ближайшую стену.

Радует, что гонки можно проходить практически в произвольном порядке — каждое завершенное испытание открывает доступ к нескольким другим, так что если вы застопорились в каком-то круговом заезде, можно отвлечься и попытать счастья в гонках на выживание, заездах с постоянно возрастающей скоростью движения, спринте, гонках на усеянных минами треках, а то и вовсе запустить другую часть игры, отличающуюся не только стилистикой трасс, но и графикой, так что игра не приедается. Ну а если наскучило соревноваться с компьютерными оппонентами, можно попытать счастья в сетевых заездах, благо игроков найти не проблема, а удобные фильтры помогут настроить заезд согласно своим предпочтениям, или в локальном мультиплеере. Сплит-скрин, учитывая здешние бешеные скорости и крутые повороты дорожного полотна, конечно, не самое удобное решение, но приятно иметь такую возможность.

Стоит ли приобретать Omega Collection, если вы ветеран серии и знаете все трассы как свои пять пальцев? Скорее да, чем нет, добротная порция ностальгии обеспечена, да и тем игрокам, которые с серией еще не знакомы, мы переиздание рекомендуем с чистой совестью — здесь замечательная картинка, неповторимый игровой опыт и отличный саундтрек (DJ Kentaro, The Chemical Brothers, The Prodigy), что еще нужно любителю футуристических аркадных гонок? Мы же будем надеяться на то, что продажи Omega Collection все-таки позволят Sony решиться на выпуск полноценной номерной части, а то ожидание несколько затянулось.



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