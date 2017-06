Warner Bros. и DC Comics взвалили на плечи двух женщин, Пэтти Дженкинс и Галь Гадот, не только судьбу четвертого фильма DC Extended Universe, но и судьбу всех женщин-супергероев в кино. Потерпи Дженкинс и Гадот неудачу, и следующие десять лет мы снова не увидели бы ни одного фильма с главным женским персонажем не только во вселенной DC, но, скорее всего, и у их вечных конкурентов из Marvel. Славно, что у творческого тандема режиссера и актрисы все получилось. Спасибо вам, Чудо-женщины.

Wonder Woman / «Чудо-женщина» Жанр фильм по комиксам

Режиссер Пэтти Дженкинс

В ролях Галь Гадот (Диана Принс / Чудо-женщина), Крис Пайн (Стив Тревор), Люси Дэвис (Этта Кэнди), Конни Нильсен (королева Ипполита), Робин Райт (генерал Антиопа), Дэвид Тьюлис (сэр Патрик Морган), Дэнни Хьюстон (генерал Людендорф), Юэн Бремнер (Чарли), Елена Анайя (Мару / Доктор Яд), Саид Тагмауи (Самир), Юджин Брейв Рок (Вождь) и др.

Студии DC Films, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2017

IMDb, wonderwomanfilm.com

Дело в том, что фильмам про супергероев-женщин фатально не везет. Режиссеры-мужчины так торопятся затянуть своих героинь в кожу, что забывают не только о диалогах и сценарии, но и о самом персонаже, низводя девушек со сложными характерами до уровня манекенщиц в предельно легкой броне. И если с сериалами дело еще более-менее наладилось, вспомним хотя бы Supergirl и Jessica Jones, то над фильмами, похоже, висит настоящее проклятье.

Supergirl (1984) не просто провалилась, а провалилась с треском, собрав в прокате всего лишь $14 млн. Catwoman с прекрасной Холли Берри получила в 2004 г рейтинг 27/100 и заработала всего $40 млн., что, учитывая инфляцию, немногим больше, чем у Supergirl (1984). Об Elektra (2005) и вспоминать не хочется. Суперзадача Пэтти Дженкинс и Галь Гадот состояла в том, чтобы доказать в первую очередь боссам DC Comics, что супергеройские фильмы с женщиной на постере могут продаваться. И, похоже, команда справилась со своей работой.

Дженкинс и Гадот удалось создать не только лучший женский образ в супергеройском жанре, но и, пожалуй, самого человечного из супергероев. Наивная, смешная, доверчивая, храбрая, целеустремлённая – Чудо-женщина – самый человечный человек, несмотря на своё совсем не человеческое происхождение. Она верит, что войну можно прекратить, убив лишь одну персону, того, кто за всем этим стоит. Она готова защищать каждого, даже если это может поставить под угрозу всю миссию. Она верит в людей, несмотря на все, что они сделали. А еще она ничего не боится.

Трогательная девочка, которая хочет покончить со всеми войнами, превращается в воительницу, готовую карать врагов, стоящих у нее на пути. Чтобы потом превратиться в богиню всепрощения, принимающую на себя чужие грехи. Диана Принц — очень разная, но во всех своих ипостасях она очень искренняя и очень откровенная. Она называет зло злом, подлецов — подлецами, а дураков — дураками. Да, это юношеский максимализм, да, по меркам XXI века все это выглядит немного смешно. Но кто сказал, что налет романтизма – это плохо для современных сказок, которыми, по сути, и являются супергеройские фильмы?

Wonder Woman начинается там, где закончился Batman v Superman: Dawn of Justice. В наше время Диана, куратор музея Лувр, получает посылку от Брюса Вейна. В небольшом чемоданчике – только одно фото, сделанное в 1918 г., на котором Чудо-женщина запечатлена в очень странной компании. Диана рассматривает фотографию и вспоминает события, происходившие 100 лет назад.

Выбор именно этого исторического периода – удачный ход создателей фильма. Начиная с 2014 г., выходит много материалов, в том числе и фильмов, посвященных событиям Великой войны, незаслуженно забытой на фоне Второй мировой. Опять-таки, где же еще на бывшую модель Галь Гадот можно было бы примерить такое количество великолепных нарядов эпохи арт-деко и первых феминисток. Впрочем, Галь Гадот хороша в любых одеждах, в том числе и в боевой броне. Приятно, что модельерам удалось сделать фирменный костюм Чудо-женщины в меру реалистичным и совсем не сексистским, что само по себе большая заслуга.

Галь Гадот, наверное, единственная из голливудских актрис, которая служила в армии, мало того, по военной профессии она – боевой инструктор. Естественно, большинство action-сцен в Wonder Woman снималось дублерами актрисы, но все равно, Гадот не выглядит потерянной ни с оружием, ни в боевой обстановке. Вообще, все боевые сцены, несмотря на физическое превосходство Чудо-женщины над своими противниками, смотрятся очень сильно, куда там Бэтмену. Один только переход нейтральной полосы дорогого стоит. Как и великолепная битва амазонок с немцами на пляже Райского острова.

Правда, в конце сценаристы испортили все традиционным DC-эпиком, битвой богов, в которой в ход идут высокоэнергетические лучи и тяжелые подручные предметы. Прямо-таки в стиле Man of Steel и Batman v Superman: Dawn of Justice. Что поделать, такова природа комиксов DC – эпично, сурово, глобально. Впрочем, все остальное в Wonder Woman позволяет простить фильму этот небольшой недостаток.

Несмотря на обилие action-сцен и военной атрибутики, Wonder Woman, пожалуй, самый антивоенный фильм по комиксам из снятых на сегодня. Авторы намеренно концентрируют внимание на грязи, крови, ужасе Великой войны, и устами Чудо-женщины выносят не самый лестный вердикт человечеству. Впрочем, героиня, почти как Лилу в The Fifth Element, находит, за что можно любить людей, и прощает их.

DC, вслед за Marvel, поняли, что супергерои тоже могут плакать. Это нормально. И только так можно заставить зрителей сопереживать персонажам. А для этого, как в Logan или Guardians of the Galaxy Vol. 2, нужна жертва. И может быть, Wonder Woman и не дотягивает по эмоциям до финальной сцены Logan, но это тоже очень сильный момент.

Даже если бы в Wonder Woman не было великолепных диалогов, смешных моментов, связанных с неосведомленностью героини о жизни в начале XX столетия, потрясающей музыки Руперта Грегсона-Уильямса (шикарный саундтрек The Crown – его работа), даже без всего этого фильм бы заслуживал внимания. Потому что на Галь Гадот, чем бы она ни занималась, просто приятно смотреть – если кого-то и снимать в роли богини, то только ее. Слава богу, что в Wonder Woman есть не только красивая актриса, но и все остальное, что необходимо хорошему фильму. Честно говоря, я завидую тем, кому еще предстоит посмотреть Wonder Woman, а сам, пожалуй, схожу на фильм еще раз. И, может быть, не один.