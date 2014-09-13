World of Guns: Gun Disassembly – азбука оружейника

World of Guns: Gun Disassembly – это не совсем игра. Скорей это справочник, тренажер и фетиш для фанатов оружия. Современный аналог знаменитого двухтомника Александра Жука – «Револьверы и пистолеты» и «Винтовки и автоматы».

World of Guns: Gun Disassembly Жанр симулятор/конструктор

Платформы Windows

Разработчики Noble Empire Corp.

Издатель Noble Empire Corp.

Сайт noble-empire.com Оценка Огромный выбор оружия, внимание к деталям, симуляция работы механизмов, бесплатность Это не совсем игра Великолепный справочник и увлекательный конструктор оружия

На самом деле World of Guns: Gun Disassembly появилась на Steam еще в самом конце весны, а iOS-версии программы, в том числе и отдельных ее частей, выходят еще с 2011 года. Впрочем, это такой продукт, которому не грозит устареть, особенно в текущей обстановке, когда умение разбирать и чинить оружие может стать самым важным в жизни.

Казалось бы, как можно играть в AutoCAD? Что за смысл вертеть в на экране 3D-модели оружия, разбираться в его устройстве, заучивать сочленения частей, принципы работы спускового механизма и механизма перезарядки. Но в том то и дело, что World of Guns сделана с такой любовью к инженерной красоте оружия, что это просто завораживает.

Неполная сборка/разборка – детский сад. Полная сборка/разборка – это уже интересней. Каждый ствол здесь – трехмерная головоломка и вы должны понять, в какой последовательности она решается и из чего состоит. Есть здесь что-то от квестов в стиле Room, где вам тоже приходится вертеть в руках загадочные шкатулки, отыскивая секретные замки и потайные дверцы. Только здесь это не абстрактные трехмерные пазлы, а вполне конкретные образцы оружия. Красивые и смертоносные.

Для перфекционистов имеется режим Суперигра, в которой любая ошибка при разборке карается перезапуском задания. А для настоящих извращенцев есть еще Хардкор, в нем отключены любые подсказки и ограничено число одновременно активных компонентов.

Пожалуй самый интересный режим – Функционирование. Здесь можно увидеть работу механизмов оружия с помощью рентгена, причем здесь его целых четыре типа, с возможностью просвечивать и затенять разные части пистолета или автомата. Перезарядка, стрельба одиночными и очередями, работа предохранителя и возможность установить кастомные запчасти и навесное оборудование. Плюс разрезы – преподаватели начертательной геометрии рыдают от счастья. Наблюдать за движением патронов, слаженной работой механики оружия в замедленном времени можно долго – это просто какой-то инженерный стриптиз.

Для некоторых видов оружия можно открыть доступ к стрельбищу, где стволы можно испытать в деле, но это не так привлекает. Плюс имеется подборка фотографий и информации о каждом типе оружия.

А его здесь действительно не просто много, а ОЧЕНЬ много. В момент выхода игры в мае в ней было 96 моделей вооружений. За прошедшие три месяца их число выросло до 103 штук и авторы не собираются останавливаться. В числе доступных сейчас типов стрелкового оружия: исторические пистолеты и револьверы XIX века, оружие Первой и Второй мировой войн, самые современные образцы вооружений разных стран мира. Одним словом все от пулемета Максима и кремневых пистолетов до HK G36E и TAR-21. Мало того, в виде бонусов в World of Guns: Gun Disassembly входят автомобили, в том числе знаменитый DeLorean, пушки середины XX века, скелеты человека и некоторых животных и даже – полностью разборные модели БМП-3 и HMMWV A2.

Судя по сайту Noble Empire Corp., вскоре в числе моделей могут появится также самолеты и вертолеты. Ну а список оружия, которое должно войти в игру продолжает расти. Вспоминая справочники А. Жука – авторы нашли почти бесконечное поле для деятельности.

World of Guns: Gun Disassembly для ПК – бесплатная игра. Вы можете играть не заплатив ни копейки, зарабатывая очки опыта для открытия новых типов оружия в испытаниях и тесте на знание вооружений, который можно запускать каждый час. Или же за $24,99 купить пожизненный доступ ко всем имеющимся и всем будущим экземплярам оружия, которые когда-то будут добавлены в игру. Кроме того, можно приобрести DLC с доступом к стрельбищам, стартовому набору из 15 пистолетов и винтовок или 12 образцам вооружений времен Второй мировой. Одним словом, выбирайте как удобней. Либо долго и упорно, либо сразу и все.

World of Guns: Gun Disassembly бесспорно нишевый продукт, но они просто идеально попадает в свою аудиторию, фанатов стрелкового оружия, которых нужно полагать и в США, и на территории экс-СССР более чем достаточно.

Еще одно я знаю совершенно точно, иконка World of Guns: Gun Disassembly поселилась на моем Рабочем столе надолго.

P.S. Известно, что разработчики игры – киевляне и нам было бы очень интересно пообщаться с ними о текущем проекте и планах команды на будущее. К сожалению, все наши попытки связаться с компаний пока не принесли результата.