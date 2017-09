XCOM 2: War of the Chosen – совсем другая игра

XCOM 2: War of the Chosen – больше чем DLC. Дополнение изрядно перелопачивает знакомые игровые механики, добавляет новые условия, мисси, угрозы и в итоге превращает XCOM 2 в совсем иную игру.

XCOM 2: War of the Chosen Жанр пошаговая тактика

Платформы Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Firaxis

Издатель 2K Games

Сайты xcom.com , Steam

Такое впечатление, что Firaxis намеренно делает свои игры несовершенными, чтобы через год после релиза продать доверчивым пользователям DLC, исправляющие все недостатки оригинала и вносящие в него новые игровые механики. Так было с Sid Meier’s Civilization V и двумя большими DLC к ней, Gods & Kings и Brave New World. То же самое произошло с XCOM: Enemy Unknown и серьезно меняющим основную игру дополнением XCOM: Enemy Within. Сейчас тоже самое происходит с XCOM 2.

В этот раз решили обойтись без наномашин, генетических модификаций и навороченных экзоскелетов. Вместо этого в XCOM 2: War of the Chosen появляются те самые, вынесенные в заголовок Избранные. Тройка Избранных: Убийца, Охотник и Чародей – это элита из элит, высокоуровневые бойцы Старейшин с уникальными умениями и длиной линейкой здоровья, которые появляются почти в каждой миссии, если она происходит на контролируемой ими территории. Старейшины поставили Избранным задачу вернуть Шефа и теперь они охотятся на отряды XCOM, захватывают бойцов в плен, проводят диверсии и пытаются выяснить положение нашей мобильной базы.

Избранные умеют маскироваться, стрелять через всю карту, призывать новые юниты. А еще эти сволочи норовят появиться в самый разгар боя, когда ваши бойцы уже ввязли в перестрелку, израсходовали почти весь боезапас и получили пару ранений. При этом Избранные почти бессмертные. Вы можете сразить любого из них в бою, но в последний момент противник успеет телепортироваться, чтобы появится в следующей миссии. Мало того, со временем Избранные, как и ваши бойцы, получают новые умения и становятся сильнее. Уничтожить элитных противников можно только выполнив цепочку квестов фракций и взяв штурмом цитадель врага.

Немного о самих Избранных. Убийца умеет становится невидимой и наносит сокрушительные удары своим огромным мечом. Кроме того, она может дезориентировать сразу нескольких бойцов XCOM за один ход. Охотник быстро перемещается с помощью своего крюка-кошки, а также наносит колоссальный урон через весь уровень, с помощью способности Сопровождающий выстрел. Плюс в его арсенале усыпляющие дротики и гранаты. Чародей использует пси-способности, захватывая ваших бойцов под контроль и призывая призрачных зомби, используемых в качестве ходячих бомб.

В дополнение к трем Избранным появились и другие новые противники. Чистильщики вооружены огнеметом и зажигательными гранатами, мало того, при убийстве в ближнем бою они имеют особенность взрывать, так что в рукопашную к ним лучше не лезть. Жрецы используют пси-способности, типа контроля разума или стазиса, а также умеют усиливать соратников. Призрак способен превращаться в облако наномашин и исчезать из поля зрения. Эти опасные твари способны вырубить вашего бойца и создать его теневую копию, обладающую такими же умениями.

Ну и четвертый тип новых противников в War of the Chosen – Странники или, говоря проще, зомби. Странники появляются на некоторых картах в виде огромных толп, которые привлекают взрывы или могут призывать определенные враги, тот же Чародей. Если отстреливать Странников из основного оружия, то убийство не будет завершать ваш ход, что позволяет уничтожать до десятка противников, главное, чтобы хватило патронов. Так что не удивляйтесь цифрам убитых врагов в карточках ваших бойцов. В некоторых миссиях счет может дойти и до сотни.

Сочетание новых и старых противников, Избранных, толп Странников и новых локаций делает бои намного сложнее. Терять бойцов никто не любит, так что готовьтесь многократно переигрывать неприятные моменты, благо загрузка уровней в XCOM 2: War of the Chosen стала практически мгновенной, без всяких танцев с бубном и редактирования ini-файлов. Впрочем, избежать ранений вам все равно не удастся, так что одним из первых улучшений «Мстителя» стоит выбирать госпиталь. Ведь проблема не только в раненных бойцах. Дело в том, что в War of the Chosen у солдат появился новый параметр – усталость, зависящий от того, как часто вы гоняете их на миссии и как много действий и перемещений им приходится совершать во время боя. Уставший солдат будет мазать, очень долго перезаряжать оружие и т.д. Ситуация, когда половина вашей команды в лазарете, вторая смертельно устала и пальцем пошевелить не может, а часть бойцов на спецзаданиях или тренировке в War of the Chosen далеко не редкость. Да, и как вы понимаете, пройти игру только одним отрядом, который быстро прокачивается до максимального уровня, теперь никак не получится. Так что подбирайте бойцов, нанимайте новых, освобождайте плененных.

Изменение рисунка боя влияет и на ваше отношение к миссиям. Теперь убежать после закладки бомбы или во время эвакуации – совсем не трусость, а разумный выбор, позволяющий сберечь бойцов для следующего задания. Зачищать весь уровень в некоторых случаях совсем не стоит.

Без пополнения не остались и ряды XCOM. В игре появились три фракции сопротивления, которые будут поставлять вам уникальных бойцов и позволят получить бонусы с помощью так называемых Приказов сопротивления, число которых зависит от вашего отношения с каждой из группировок. Бойцы фракций используют уникальное оружие и способности, мало того, каждая из групп имеет кровного врага среди Избранных, которому они наносят дополнительный урон. Жнецы отличаются большой мобильностью и умеют стрелять из своих снайперских винтовок не сбрасывая маскировки. Заступники, бывшие солдаты Адвента, хороши как в рукопашном, так и в бою на дистанции. Они могут быстро перемещаться с помощью своего крюка-кошки, стрелять несколько раз за ход, подтягивать противников к себе и т.д. Храмовники предпочитают использовать пси-энергию и энергетический меч, плюс могут усиливать соратников и ослаблять противников с помощью нового ресурса – концентрации, получаемой за убийство врагов.

С появлением новых типов бойцов изменилось и древо умений. Солдаты фракций выбирают способности не из взаимоисключающей пары, а из целого древа, причем их можно прокачивать и в дальнейшем. С постройкой Центра подготовки и остальные бойцы смогут осваивать дополнительные умения.

Еще одна новая игровая механика XCOM 2: War of the Chosen – взаимосвязь солдат. Выполняя задания вместе, ваши агенты становятся боевыми товарищами. Такие пары бойцов могут добавлять друг другу очки действия, повышать точность напарника, снимать с него негативные эффекты просто находясь рядом и т.д. Со временем связь можно усиливать, получая новые бонусы. Естественно, такие пары стоит отправлять на миссии вместе.

Кроме боевых миссий, появились и второстепенные фоновые задания фракций – Спецоперации. Такие задания позволяют разведать местоположение убежища Избранного, получить дополнительные материалы или инженера. А еще они повышают уровень доверия, позволяя использовать больше приказов сопротивления. Плюс на них можно прокачивать параметры бойцов. Но будьте аккуратней, любое такое задание может окончится миссией по эвакуации, ранением, а то и пленением бойца.

Спорное нововведение War of the Chosen – Центр пропаганды, где вы можете создавать агитационные плакаты со своими бойцами после успешного завершения миссий, повышения в звании, появления напарников и т.д. Забавно, но совершенно бесполезно. А вот режим Испытаний – это уже неплохо. Это набор уникальных миссий с нестандартными игровыми условиями, которые можно пройти, заочно соревнуясь с другими игроками в наборе очков. Миссии регулярно обновляются, есть возможность посмотреть повторы других игроков и т.д. В Испытаниях в вашем отряде могут быть не только люди, но и инопланетяне, возможность сохранятся отсутствует, а чем меньше времени вы потратите на бой, тем больше очков заработаете.

XCOM 2: War of the Chosen – это действительно совершенно новая XCOM 2. Играется она по-другому и приносит еще больше удовольствия от победы, чем оригинал. Поверьте, после War of the Chosen вы просто не захотите запускать обычный XCOM 2.

По большому счету, у этого DLC всего лишь одна проблема – цена. Сейчас XCOM 2: War of the Chosen стоит $29,99, ровно столько же, сколько оригинальная XCOM 2 полтора года назад. Явный перебор, не все еще готовы покупать дополнения по цене полной игры, даже такие хорошие. Тем не менее, если даже вы не хотите выкладывать существенную сумму прямо сейчас, занесите это DLC в список желаемого и не пропустите на ближайшей распродаже. Если вы любите серию XCOM – вы просто обязаны сыграть в War of the Chosen!

