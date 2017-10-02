Xiaomi без MIUI: «чистый» Android-смартфон Xiaomi Mi A1

Представленный в начале сентября Xiaomi Mi A1 — первый смартфон компании без фирменной оболочки MIUI, с «чистым» Android, вызвал серьезный интерес. Не секрет, что отношение к MIUI в народе неоднозначное, и есть определенное количество пользователей, которые от покупки смартфона Xiaomi отказываются как раз из-за фирменного софта. В таком случае им явно должна понравиться новая модель Mi A1, созданная по программе Android One на базе Xiaomi Mi 5X.

Комплектация

Поставляется смартфон в небольшой белой коробке, аналогичной той, что мы видели у Mi 5X – однако здесь на ней оказывается надета «суперобложка» с изображением A1. Внутри также можно найти зарядное устройство (5V, 2A), USB-кабель, бумажную документацию и скрепку для извлечения лотка SIM-карты.

Внешний вид и эргономика

Дизайн у Mi A1 – «классический Xiaomi», каких-то особых уникальных черт, отличающих его от других моделей компании, тут нет. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах – черном, золотом и розовом, у нас в редакции побывал последний. Лицевая панель у него белая, в сочетании с розовой задней крышкой модель выглядит однозначно женской – так что мужской части пользователей, предпочитающих белую окантовку дисплея, лучше обратиться к золотой модели.

Над экраном расположены фронтальная камера, датчики и разговорный микрофон, внизу – сенсорные кнопки (традиционно для Xiaomi, кнопка «назад» находится справа, а «меню» — слева). На левой боковой грани находится только лоток SIM-карт (рассчитан на две карты формата nanoSIM, вместо второй можно установить карту памяти microSD); кнопка включения и качелька громкости расположены справа. Кнопки не люфтят, нажимаются с отчетливым кликом и не слишком легко (так что ложные срабатывания маловероятны). На нижней грани находятся разъем гарнитуры, порт USB Type-C, микрофон и мультимедийный динамик, на верхней грани – инфракрасный порт и микрофон шумоподавления.

Защитное стекло чуть приподнятно, между ним и боковыми гранями можно разглядеть тонкую полоску белого пластика. Грани и задняя стенка – металлические (с пластиковыми полосками вверху и внизу). Про схожесть тыльной стороны этой модели (точнее, Mi 5X) с iPhone 7 Plus сказано уже достаточно, поэтому повторяться не будем. В левом верхнем углу расположены вспышка и сдвоенный модуль основной камеры, под ними по центру – сканер отпечатков пальцев.

Смартфон достаточно крупный, по субъективным ощущениям – размер чуть больше среднего (сказываются достаточно широкие, как на текущий момент, рамки вокруг 5.5-дюймового дисплея). В руке он лежит хорошо, скругленные грани не врезаются в ладонь. По эргономике это скорее аппарат для крупных ладоней, хотя и в таком случае до верхней части экрана дотянуться одной рукой будет непросто. Качество сборки оказывается на высоком уровне, смартфон в руках не скрипит и не люфтит.

Дисплей

В Xiaomi Mi A1 используется IPS-экран диагональю 5.5″ и разрешением Full HD. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 4 с олеофобным покрытием. По субъективным впечатлениям, экран яркий, с хорошей насыщенностью цветов как по меркам IPS. Углы обзора неплохие, хотя яркость при взгляде под углом снижается достаточно сильно. В целом впечатления от экрана приятные, такое качество изображения вполне ожидаешь увидеть и в аппаратах более высокого ценового диапазона.

Замеренная максимальная яркость составила 470 кд/м2, что достаточно много – на улице информацию на экране прочитать можно даже в солнечную погоду. Цветовой охват – типичный для IPS, значение гаммы достаточно близко к стандартным 2.2, что в целом дает изображение с хорошей насыщенностью и правильной проработкой деталей в тенях и на свету – однако, из-за заметно завышенной цветовой температуры, оно оказывается чуть холоднее, чем следовало бы.

Аппаратная платформа, производительность

В плане «начинки» Mi A1 – смартфон хорошего среднего уровня. В нем используется уже хорошо нам знакомый чипсет Qualcomm Snapdragon 625 (8 ядер Cortex-A53, работающих на частотах до 2 ГГц, и GPU Adreno 506), установлено 4 ГБ ОЗУ, объем внутреннего хранилища составляет 64 ГБ (из них доступно пользователю около 50 ГБ). В отличие от Mi 5X, младшей версии на 3/32 ГБ у этой модели нет.

Процессор выполнен по технологии 14 нм и под нагрузкой греется слабо – смартфон в ходе выполнения бенчмарков оставался лишь чуть теплым. Результаты Mi A1 типичные для моделей на данном чипсете, по сравнению с Mi 5X модель на чистом Android демонстрирует либо такие же, либо чуть более низкие результаты, в зависимости от конкретного бенчмарка.

Программное обеспечение

Собственно, главное достоинство модели Mi A1. Как уже говорилось в начале, по сути, это – Mi 5X, выпускаемый в рамках программы Android One – линейки смартфонов (изначально бюджетных моделей для развивающихся рынков, но в последнее время не только), которые поставляются с чистой ОС Android, безо всяких фирменных оболочек и дополнительных лаунчеров, с достаточно длительным периодом поддержки и выпуска обновлений. Так, представленный в начале сентября Xiaomi Mi A1 должен быть доступен по всему миру (а точнее, минимум в 36 странах, включая Украину), «из коробки» идет с Android 7.1.2, причем производитель обещает по крайней мере 2 года поддержки, обновление до Android 8 (Oreo) еще в нынешнем году и до Android P – на протяжении 2018.

Соответственно, интерфейс здесь – обычный Android 7, без каких-либо добавок и твиков от Xiaomi. Более того, даже предустановленных приложений здесь самый минимум – только камера, ИК-пульт и форум Mi Community (последние два предлагаются для опциональной установки при первичной настройке смартфона), плюс в настройках есть раздел «Mi Сервисы», в котором можно отказаться от участия в «программе улучшения качества», собирающей анонимные данные об использовании смартфона, и запретить автоматическую отправку диагностической информации.

В побывавшей в редакции модели не было даже фирменного магазина приложений Mi Store – только Google Play Market. Интерфейс работает быстро и плавно, без лагов и притормаживаний – в общем, в этом плане впечатления от Mi A1 исключительно положительные.

Камера

Камера в этом смартфоне – та же, что и во флагмане компании, Xiaomi Mi 6. У основной камеры два модуля по 12 Мп каждый – «главный» с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой 2.2, и дополнительный — 50 мм, f/2.6. Второй модуль обеспечивает оптический двухкратный зум без потери качества изображения (в приложении камеры переключение между ними осуществляется с помощью кнопки 1х/2х). 12 мегапикселей – размер полного кадра (с соотношением сторон 4:3), в широкоформатном 16:9 (на весь экран смартфона) он уменьшается до 9 Мп.

Фирменная камера довольно функциональная – кроме вышеуказанного зума, есть портретный режим (с помощью двух модулей размывающий фон за объектом, при этом основной кадр делает дополнительный модуль, т.е. он получается с двухкратным зумом). HDR работает только в ручном режиме – опции автоматического его включения в зависимости от сцены здесь нет. Как водится, есть режим панорамы, съемка по таймеру или по голосовой команде, программный эффект tilt-shift, «групповое селфи» (в котором смартфон делает несколько снимков подряд и выбирает тот, где все участники «получились лучше всего»), ночная съемка и ручной режим, в котором пользователь может настроить баланс белого, режим фокусировки, выдержку и чувствительность.

Снимки получаются неплохими, но не более того. Детализации хотелось бы побольше даже в идеальных условиях, на улице в солнечный день; в помещении или в условиях недостаточной освещенности она оказывается еще ниже, а снимок может приобрести «пластмассовый эффект», плюс в такой ситуации нередки смазы из-за слишком длинной выдержки. В простых условиях освещения особых промахов по балансу белого не наблюдалось, хотя в некоторых случаях и был заметен излишний розовый цвет. Динамический диапазон не очень высок, в контрастных сценах из-за этого нередко получаются излишне глубокие тени (яркие участки кадра камера прорабатывает при этом неплохо).

Частично решает проблему режим HDR – он хорошо проявляет детали в тенях, но при этом весь кадр делает более светлым, чем хотелось бы (этот недостаток уже придется исправлять в фоторедакторе).

Субъективно снимки с двухкратным зумом несколько уступают по качеству сделанным на основной модуль – у них чуть ниже детализация, плюс бывают ошибки с определением баланса белого. Еще один недостаток (на сей раз, впрочем, не самой камеры, а скорее пользователя) – при таком фокусном расстоянии несложно получить смазанный кадр в условиях недостаточной освещенности.

Портретный режим с задачей размытия фона справляется неплохо, однако края объекта при этом также могут пострадать – в случае с пышной прической это может быть не так заметно, однако при съемке предмета с четкими границами это сразу бросается в глаза.

В целом – камера у Mi A1 неплохая (особенно как за такую стоимость), со своими интересными «фишками», однако покупать этот аппарат ради одной только камеры явно не стоит.

Автономность

У Mi A1 не самая емкая по нынешним меркам батарея (3080 мАч), однако благодаря энергоэффективному чипсету Snapdragon 625 смартфон показывает очень неплохую «живучесть» — он без особых проблем проживет день-полтора (а в более-менее экономном режиме – и все 2), в тесте на автономность в PCMark он продержался почти 9 часов при яркости экрана 200 кд/м2.